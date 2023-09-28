Дзагоев перешел в греческую «Ламию» как свободный агент

Алан Дзагоев подписал контракт с «Ламией».

До заключения договора с греческой командой хавбек находился в статусе свободного агента.

За «Ламию» уже выступает другой экс-полузащитник ЦСКА – .

В прошлом сезоне играл в «Рубине» и за 20 матчей в Мелбет Первой лиге забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: instagram.com/pas_lamia_1964_official

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