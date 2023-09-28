Дзагоев перешел в греческую «Ламию» как свободный агент

Теги трансферы высшая лига Греция Алан Дзагоев Зоран Тошич Ламия Футбол

Алан Дзагоев подписал контракт с «Ламией».

До заключения договора с греческой командой хавбек находился в статусе свободного агента.

За «Ламию» уже выступает другой экс-полузащитник ЦСКА – Зоран Тошич.

В прошлом сезоне Дзагоев играл в «Рубине» и за 20 матчей в Мелбет Первой лиге забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: instagram.com/pas_lamia_1964_official

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55 комментариев

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Makeav
Все таки уехал в Европу. Но есть нюанс
+189
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Cruel Snake
Закат карьеры под жарким солнцем 👌
+57
-1
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Геодез
красавчик Алан!!!Удачи в тёплых краях!!!!
+40
0
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Кочевник56
Ответ Mbest77
А была бы зарплата у него в 10 раз меньше в ЦСКА, уехал бы 12-13 лет назад
а был бы у бабушки йюх, была бы она трансгендером или как там..
+26
-2
+24
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Pok_Toholo
Ответ interested
Комментарий скрыт
Никто не обязан повторять твою судьбу, хех
+20
-1
+19
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Cruel Snake
Как имя звучит
Ламия Дзагоева
+17
-2
+15
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apossym
Ответ Александр Милевский
А ведь мог и в топе поиграть. Кони вообще хоть кого то отпустили из того поколения кроме Жиркова?
Одного Вагнера раза три отпускали. А ещё Жо в ман шити, Красич в Юве, как минимум.
+11
0
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S. A.
Воссоединился с Тошичем
+10
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Северный болельщик
Получать тоже будет Лямию в год?
+8
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Mbest77
Ответ Makeav
Все таки уехал в Европу. Но есть нюанс
А была бы зарплата у него в 10 раз меньше в ЦСКА, уехал бы 12-13 лет назад
+14
-6
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Иванинью Лав
мой любимый игрок
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-5
+6
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Алексей Полиенков
Удачи! И чтоб без травм!
+4
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Антиглор17
Какая то очень натянутая улыбка к Дзаги)
+3
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ADiPin
5 1 со Спартаком, штанга с Германией, дубль с Чехией - после сплошные травмы
+3
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Axl_rose
По стоимости греческая лига всего на одну позицию отстаёт от РПЛ. Правда почти в два раза дешевле, но тем не менее. И средний возраст игроков высокий. Так что весьма продуманно. Молодец Алан. Удачи.
+2
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Георгий Большаков
Ответ Makeav
Все таки уехал в Европу. Но есть нюанс
Не уехал, всегда в Европе играл
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Dmitry Orlov
Ответ Mbest77
А была бы зарплата у него в 10 раз меньше в ЦСКА, уехал бы 12-13 лет назад
Можно подумать, дело было только в зп. А не в том, что ЦСКА не был намерен его отпускать. Ну или в куче травм.
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Spaten
Твоё выражение лица, когда спросили: поиграешь за нас, у нас человека не хватает?
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Dirk13
Ответ HRYNDEL
А чем отметился Ананидзе кроме фамилии?
В сравнении с Измайловым и Дзагоевым -ничем
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Shuller18
Успехов, Дзага! Главное, без травм.
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HRYNDEL
Ответ Rebus Rebos
Измайлов, Дзага и Ананидзе - в чем то похожи. Но из них при этом Измайлов в Европе славно попылил в Португалии. Более менее. Дзага в сборной хорошо отметился. Более менее.
А чем отметился Ананидзе кроме фамилии?
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sokolglazov
Ответ Mbest77
А была бы зарплата у него в 10 раз меньше в ЦСКА, уехал бы 12-13 лет назад
смысл , если он хрусталь
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Егор Егор
Ответ Александр Милевский
А ведь мог и в топе поиграть. Кони вообще хоть кого то отпустили из того поколения кроме Жиркова?
Бесплатно надо было отпускать или что?
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Ivan Ivanych
Я думал он давно на пенсии, или на дневном стационаре в больничке какой-нибудь, а он оказывается в рубине играл...
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Ярик01
Ответ HRYNDEL
А чем отметился Ананидзе кроме фамилии?
Ростову принёс кубок России вместе с Дзюбой
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