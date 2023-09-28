Александра Костенюк: «Я играла за Россию, а государство использовало мое имя. Я не хотела быть частью этого»

Теги Александра Костенюк сборная Швейцарии Шахматы

Шахматистка Александра Костенюк объяснила, почему сменила спортивное гражданство.

– Где сейчас твой дом?

– Мой дом сейчас на юге Франции. Дом для меня всегда там, где мои родные – мой муж и моя дочь, прежде всего. Так получилось, что последние несколько лет это Франция.

– Почему ты решилась поменять именно спортивное гражданство и сейчас выступаешь под швейцарским флагом?

– Это очень сложный вопрос. Как шахматистке мне всегда хочется сделать сильнейший ход, а тут я понимаю, что тот выбор, который я сделала, то решение, которое приняла, – оно не обязательно сильнейшее или наилучшее.

Просто в тот момент, когда я приняла это решение, – летом-осенью 2022 года – я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Раньше я не обращала внимания на это, даже гордилась: вот, российская шахматистка одержала победу на чемпионате мира. А сейчас это все заиграло другими красками. Потому что когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите – мы лучше всех. И в спорте тоже».

Я одерживала победы, и мне было очень сложно и страшно. Я не хотела быть частью этого.

Россия – это моя страна. Именно географически. Это страна, в которой я родилась, на языке которой я разговариваю, где живут мои родственники, мои родители.

Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты – это неверное решение. Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом – это своего рода протест, но это и бегство. Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом, продолжаю свою карьеру и пытаюсь жить так. Но где-то внутри меня я не могу сказать, что я уверена, что это правильно.

Не сказать, что мне легко сейчас. Иногда я закрываюсь и говорю: я в домике. Но сомнения остаются, они всегда будут.

Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос. И просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в России, получать удовольствие. Видеть, как Россия меняется к лучшему. Лучшее для меня – это образ жизни. Чтобы куда бы ты ни приехал – люди счастливы, – сказала Костенюк. 

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92 комментария

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Oleg Pepel
Умница девочка.
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Sergey Smirnov
Ответ MisterApple
Комментарий удален модератором
Да, адекватная. Как и все, кто не поддерживает текущую власть и то, что она сейчас делает.
+61
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Sergey Smirnov
Ответ Vagner_RU
Комментарий скрыт
Отрицаешь факт доносительства в России?
Будем скучать.
+33
-8
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imaginary
и десятки однотипных в комментариях...
+29
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Sergey Smirnov
Ответ Dirk13
"а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка» " Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину" Как вот могут сочетаться подобные мысли в одном монологе. Либо государство плохое, использует твое имя, ты рвёшь с ним связи и живешь на юге Франции, либо государство нейтральное и хорошее(или плохое, но свое мнение ты держишь при себе) и тогда ты спокойно приезжаешь. А то сначала эти люди харкают на законы и внешнюю репутацию страны, а потом желают в нее мирно приехать.
Ты путаешь страну и государство. Сейчас в государстве убогие законы,убогая власть. И да, любой имеет право плевать на убогие законы у убогую власть.
+15
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Sergey Smirnov
Ответ Alex1104
Вот если совсем честно, то доносов в "западном мире" на порядок больше
Правда? И по поводу мнения?
Назови страну, в которой можно донести на человека за его антивоенную позицию и то выльется в уголовное дело, например.
+14
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Роман
Ответ MisterApple
Меня удивляет другое. Нигде нет такого общества, где также стыдились бы своей Родины, флага, герба, национальности, как в РФии современной. Какой-то позор, что воспитали поколение такого рода хомяков
Проиграли в маркетинге ещё со времён 90-ых
годов западной модели мира.
Сейчас усугубили ситуацию, сделали ещё менее престижно быть гражданином РФ. Такова жизнь.
+15
-5
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Andreir888
Умный человек всегда сомневается. Саше лучики добра и всяческих успехов!
+22
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Антон Киселёв
"Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка»."

Ну это точно для Гааги, ЕСПЧ и ООН тоже не следует оставаться в стороне🤣
+21
-13
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Sergey Smirnov
Ответ Vagner_RU
По поводу доносов, ты не по адресу. У европейцев спроси насчёт этого, в особенности у немцев. Так что, "шахматистка" уехала к "своим".
По адресу, назови страну, где донос превращается в уголовное дело? Где доносят за антивоенную позицию.
Время пошло.
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Astin
Ответ Мыкола
Зачем выкладывают интервью с этими перебежчиками? Это отрезанный ломоть. Забыть это и всё))
тебя бы забыть и твоих кумиров..
+7
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Поцелуй Рубиалеса
Умница! Всё правильно сделала!
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Антон Киселёв
Ответ Nick
Комментарий удален модератором
"Я играла за США, а меня называли американской шахматисткой" - примерно так по-твоему выглядят "не псевдопатриоты" в других странах?🤣
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Мыло "судейское"
Ответ Dirk13
"а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка» " Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину" Как вот могут сочетаться подобные мысли в одном монологе. Либо государство плохое, использует твое имя, ты рвёшь с ним связи и живешь на юге Франции, либо государство нейтральное и хорошее(или плохое, но свое мнение ты держишь при себе) и тогда ты спокойно приезжаешь. А то сначала эти люди харкают на законы и внешнюю репутацию страны, а потом желают в нее мирно приехать.
Страна это не только та генетическая ошибка что в данный момент у власти
+10
-6
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Kelevra1989
Государство не знало о её существовании. Лишь шахматным болельщикам приятно было, что российская шахматистка кого-то победила. Не надо лицемерить. Дело не в государстве, а в её дальнейших планах на жизнь. И слово "российская" в связи с массовой русофобской истерией помешает ей зарабатывать деньги в Европе. Просто меркантильный шаг, не надо в нём искать чего-то большего
+13
-9
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ValmontZ
Ответ Честный контроль
Талантливая шахматистка не обязательно должна быть умной.
ты про Каряку? Согласен.
+3
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Astin
Ответ artpal
Пусть выкладывают, когда через пару лет прибежит сюда как побитая собака прощение вымаливать, будем знать, как к этому относиться Даня Милошка поиздержавшийся уже прибежал. Эта дама тоже года через 3 скажет что "нас простила"
зетеры на марше..
+4
-2
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artpal
Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
А чем СВО от войны существенно отличается, давай, раскрой, раз считаешь это столь принципиальным моментом.
По остальной части комментария: на мой вопрос не ответил, оскорбил меня. Умение общаться - это не твое. Совсем.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ MisterApple
Комментарий удален модератором
Игарёк Новикав в экстазе)
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Hitgoe Himgob
Ответ Oleg Pepel
Умница девочка.
И Непомнящий умница, даже не уехал, расфигачил всю эту федерацию. Мне кажется скоро тоже за ней двинется. У нас что не федерация - то одни воры и идиоты во главе. Хотя у нас и страна такая же федерация
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Артём Ларсон
Сколько новорегов сразу повылазило с осуждением
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serb2010
Государство использовало мое имя (с)
Чего блин? Не сильно ли завышена самооценка у дамочки?) Прям шахматы это главное в жизни, звезда надутая.
Государство тебе дало все необходимое, ты сбежала при первом шухере, живи во Франции и больше не вспоминай про Родину.
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RealFlector
да половина страны бы сбежала на запад, если бы имела на это финансовые ресурсы. даже описывать причины не надо, все и так понятно.
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United
Ответ serb2010
Государство использовало мое имя (с) Чего блин? Не сильно ли завышена самооценка у дамочки?) Прям шахматы это главное в жизни, звезда надутая. Государство тебе дало все необходимое, ты сбежала при первом шухере, живи во Франции и больше не вспоминай про Родину.
Это не первый шухер. Самооценка завышена у тебя, никто.
+7
-6
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Егор Егор
Ответ imaginary
потому что идея превосходства одной нации над другими называется ......
Совсем с ума сошел что ли? Или ты серьезно думаешь, что в США не считают свою страну лучшей, или во Франции, или в Польше? Свой дом часто считают лучшим местом, это НОРМАЛЬНО.
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