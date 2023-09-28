Александра Костенюк: «Я играла за Россию, а государство использовало мое имя. Я не хотела быть частью этого»

Шахматистка Александра Костенюк объяснила, почему сменила спортивное гражданство.

– Где сейчас твой дом?

– Мой дом сейчас на юге Франции. Дом для меня всегда там, где мои родные – мой муж и моя дочь, прежде всего. Так получилось, что последние несколько лет это Франция.

– Почему ты решилась поменять именно спортивное гражданство и сейчас выступаешь под швейцарским флагом?

– Это очень сложный вопрос. Как шахматистке мне всегда хочется сделать сильнейший ход, а тут я понимаю, что тот выбор, который я сделала, то решение, которое приняла, – оно не обязательно сильнейшее или наилучшее.

Просто в тот момент, когда я приняла это решение, – летом-осенью 2022 года – я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Раньше я не обращала внимания на это, даже гордилась: вот, российская шахматистка одержала победу на чемпионате мира. А сейчас это все заиграло другими красками. Потому что когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите – мы лучше всех. И в спорте тоже».

Я одерживала победы, и мне было очень сложно и страшно. Я не хотела быть частью этого.

Россия – это моя страна. Именно географически. Это страна, в которой я родилась, на языке которой я разговариваю, где живут мои родственники, мои родители.

Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты – это неверное решение. Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом – это своего рода протест, но это и бегство. Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом, продолжаю свою карьеру и пытаюсь жить так. Но где-то внутри меня я не могу сказать, что я уверена, что это правильно.

Не сказать, что мне легко сейчас. Иногда я закрываюсь и говорю: я в домике. Но сомнения остаются, они всегда будут.

Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос. И просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в России, получать удовольствие. Видеть, как Россия меняется к лучшему. Лучшее для меня – это образ жизни. Чтобы куда бы ты ни приехал – люди счастливы, – сказала Костенюк.