Роман Широков оценил решение УЕФА в отношении юношеских команд России.

— Исполком УЕФА предложил допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных соревнований. Как вы к этому относитесь?

— У меня двоякое впечатление: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды.

С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет, — сказал экс-игрок сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS