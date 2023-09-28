Широков о допуске российских команд U17: «Играть без флага и гимна — не представляю себе такого»
Роман Широков оценил решение УЕФА в отношении юношеских команд России.
— Исполком УЕФА предложил допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных соревнований. Как вы к этому относитесь?
— У меня двоякое впечатление: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды.
С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет, — сказал экс-игрок сборной России.
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Мнение появится, когда спустят методичку.