Широков о допуске российских команд U17: «Играть без флага и гимна — не представляю себе такого»

Теги Роман Широков сборная России U-17 УЕФА Футбол

Роман Широков оценил решение УЕФА в отношении юношеских команд России.

— Исполком УЕФА предложил допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных соревнований. Как вы к этому относитесь?

— У меня двоякое впечатление: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды.

С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет, — сказал экс-игрок сборной России.

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6 комментариев

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Mamontov
банана...
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Cruel Snake
Конечно, лучше с флагом и гимном, но вообще не играть
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Oleg Olegov
"Однозначного мнения у меня по этому поводу нет, — сказал экс-игрок сборной России"
Мнение появится, когда спустят методичку.
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Никита Аксанов
С одной стороны... с другой стороны. С одной стороны... с другой стороны. Не подсказали Роме, какое мнение правильное. А был бы более опытным, просто процитировал бы газзаева: «У меня такое же мнение, как и у Вас и пусть хранит Вас Николай Чудотворец...» и т.д.
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Vićtor Diaź
Ответ Mamontov
банана...
Банана мама
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