ФИФА отклонила претензию «Барсы» к «Зениту» насчет выплат за Малкома. Каталонцы хотели получить бонус за выход петербуржцев в ЛЧ-2022/23, где клуб РПЛ не сыграл
ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» насчет выплат за Малкома.
Международная федерация футбола отклонила претензию «Барселоны», касающуюся бонусов, прописанных при переходе форварда Малкома в «Зенит», сообщает «Матч ТВ».
«Барселона» при продаже бразильца в «Зенит» в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить сине‑гранатовым денежную компенсацию в том случае, если петербуржцы станут участниками Лиги чемпионов в сезоне‑2022/23.
Несмотря на то, что «Зенит» из‑за отстранения российских клубов от еврокубков не участвовал в прошлом сезоне Лиги чемпионов, «Барселона» обратилась к сине‑бело‑голубым по поводу выплаты бонуса. Этот запрос каталонцы мотивировали тем, что петербургский клуб стал чемпионом России и должен был играть в Лиге чемпионов.
«Зенит» не согласился с такой позицией, поэтому «Барселона» обратилась с претензией в ФИФА. Однако международная организация встала на сторону российского клуба и отклонила жалобу сине‑гранатовых. После этого «Барселона» подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Малком в минувшее летнее трансферное окно перешел из «Зенита» в саудовский «Аль‑Хиляль».
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"Барселона выступила против отстранения российских клубов от еврокубков и подала протест в ФИФА"
Санкции наложите персонально на зенит от Каталонии по этому поводу)
Бонус за выход в ЛЧ платится с денег от этой самой ЛЧ. Те чтобы заплатить Барселоне Зенит должен сначала эти деньги получить за участие, но Зенит забанен - участия нет и денег нет. Это же очевидно.
Бчк умеет пробивать днище за днищем, конечно.