ФИФА отклонила претензию «Барсы» к «Зениту» насчет выплат за Малкома. Каталонцы хотели получить бонус за выход петербуржцев в ЛЧ-2022/23, где клуб РПЛ не сыграл

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль CAS Малком деньги Футбол

ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» насчет выплат за Малкома.

Международная федерация футбола отклонила претензию «Барселоны», касающуюся бонусов, прописанных при переходе форварда Малкома в «Зенит», сообщает «Матч ТВ».

«Барселона» при продаже бразильца в «Зенит» в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить сине‑гранатовым денежную компенсацию в том случае, если петербуржцы станут участниками Лиги чемпионов в сезоне‑2022/23.

Несмотря на то, что «Зенит» из‑за отстранения российских клубов от еврокубков не участвовал в прошлом сезоне Лиги чемпионов, «Барселона» обратилась к сине‑бело‑голубым по поводу выплаты бонуса. Этот запрос каталонцы мотивировали тем, что петербургский клуб стал чемпионом России и должен был играть в Лиге чемпионов.

«Зенит» не согласился с такой позицией, поэтому «Барселона» обратилась с претензией в ФИФА. Однако международная организация встала на сторону российского клуба и отклонила жалобу сине‑гранатовых. После этого «Барселона» подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Малком в минувшее летнее трансферное окно перешел из «Зенита» в саудовский «Аль‑Хиляль».

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76 комментариев

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M93
А рычаг то оказался нерабочим. 🤣
+189
-3
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Аркадий Черепашкин
Спортс, заголовок должен выглядеть так:
"Барселона выступила против отстранения российских клубов от еврокубков и подала протест в ФИФА"
+121
-1
+120
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аdidаs
Ахахахах, Барса идет ва банк
+89
-8
+81
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error505
Ответ Verhovn
Хаха. Лапорта опять в лужу сел😄
не хватило силы дёрнуть рычаг полностью
+40
-3
+37
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Verhovn
Хаха. Лапорта опять в лужу сел😄
+39
-8
+31
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therealfan
Ответ Дмитрий
Опять эта фифа ненавидит росфутбол.
А кто пишет то такое? Или это комментарий ради плюсов?)
+45
-14
+31
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Дмитрий
Опять эта фифа ненавидит росфутбол.
+68
-44
+24
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Ватная палочка
Ответ therealfan
А кто пишет то такое? Или это комментарий ради плюсов?)
Очень много таких недалеких комментаторов
+31
-7
+24
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BillShen
Это смешная новость - вы не играете в ЛЧ и вы забанены, но бабки на стол и мы идем в суд!
Санкции наложите персонально на зенит от Каталонии по этому поводу)
+22
-5
+17
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a.k.a. DRAGON0928
Барса- это позорище
+34
-19
+15
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Александр Жердин
Рычаг то дёрнул, а это ...стоп-кран!
+16
-2
+14
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Ruslan Isaev
Ответ M93
А рычаг то оказался нерабочим. 🤣
Рычаг был ЗИЛовский просто
+17
-5
+12
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Guus Ivanovich
там Зинченко ещё не плакал по этому поводу?
+28
-17
+11
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Celsius
Если бонус был прописан не за победу в чемпионате, а за попадание в ЛЧ - то о чем, вообще, может быть речь? Если бы Зенит играл в ЛЧ, то получил бы европризовых где-то на 40 млн. евро и должен был бы из этих денег чем-то поделиться с Барселоной, да, но клуб то в ЛЧ не играл, европризовых не получал - из каких денег он что-то должен отдавать Барсе? Пусть с УЕФА свои деньги требуют, который Зенит в еврокубках забанил.
+11
0
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trav
Какой же подлый клуб эта Барселона
+17
-10
+7
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Peter Parker
А ловко вы это в Барселоне придумали
+8
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тралмейстер
А ху-ху не хо-хо?
+7
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xoms
Барса такими темпами, с протянутой рукой должна стоять, это совсем жадность или больная голова требует того чего не должно быть, так как сомневаюсь что именно у клуба нет денег.
+7
-1
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s3mp3riuv3nis
рычаг не сработал...значит надо искать другой...например начинать уже левандовского прессовать и заставлять отказываться от части зарплаты)
+5
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BillShen
Ответ Yeti_17
Надумали тут какую-то кинематографическую линию. У организации на зарплате отряд юристов, вот и работают по всем доступным направлениям, отрабатывают свой хлеб.
Это не отряд юристов - это отряд бесполезных оболтусов.
Бонус за выход в ЛЧ платится с денег от этой самой ЛЧ. Те чтобы заплатить Барселоне Зенит должен сначала эти деньги получить за участие, но Зенит забанен - участия нет и денег нет. Это же очевидно.
+6
-2
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Вечно в бане
ФИФА - мафия, такого рычага лишили нашу Барселону.
Бчк умеет пробивать днище за днищем, конечно.
+8
-4
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прощай Роналду
Болею за Барсу но требовать то чего не было это уже слишком!
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-3
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Антон Киселёв
Судя по последним новостям, этот рычаг должен был пойти на оплату услуг адвокатов
+5
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Филипп Петров
Рычаг не сработал
+6
-3
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войд
Фифе надо задуматься об исключении бчк из ЛЧ на фоне выплат судьям)
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