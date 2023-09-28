ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» насчет выплат за Малкома.

Международная федерация футбола отклонила претензию «Барселоны», касающуюся бонусов, прописанных при переходе форварда Малкома в «Зенит», сообщает «Матч ТВ».

«Барселона» при продаже бразильца в «Зенит» в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить сине‑гранатовым денежную компенсацию в том случае, если петербуржцы станут участниками Лиги чемпионов в сезоне‑2022/23.

Несмотря на то, что «Зенит» из‑за отстранения российских клубов от еврокубков не участвовал в прошлом сезоне Лиги чемпионов, «Барселона» обратилась к сине‑бело‑голубым по поводу выплаты бонуса. Этот запрос каталонцы мотивировали тем, что петербургский клуб стал чемпионом России и должен был играть в Лиге чемпионов.

«Зенит» не согласился с такой позицией, поэтому «Барселона» обратилась с претензией в . Однако международная организация встала на сторону российского клуба и отклонила жалобу сине‑гранатовых. После этого « » подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Малком в минувшее летнее трансферное окно перешел из «Зенита» в саудовский «Аль‑Хиляль».

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