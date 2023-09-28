«Барсу» не застали врасплох обвинения во взяточничестве по делу Негрейры – план на этот случай продумывали изначально. Публичных заявлений клуба не будет

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Сандро Росель Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» готова противостоять обвинениям во взяточничестве по делу Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» еще не получила официальное уведомление о выдвинутых обвинениях.

Однако эта ситуация не застала каталонцев врасплох. В клубе были готовы к такому развитию событий и с самого начала работали над планом действий в подобной ситуации.

Сообщается, что «Барселона» не планирует делать каких-либо публичных заявлений по данному вопросу.

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62 комментария

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Ophiomorph
Ответ b_arfa
А что собственно изменилось? Что год назад обвиняли, что сейчас, что год назад доказательств не было, что сейчас
В смысле нет доказательств? Факт платежа мимо кассы должностному лицу это уже не преступление что ли?
+45
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ SCHOKKKK
В сегунду, с лишением всех титулов, особенно ЛЧ 2009🤣
До сих пор прибамбливает с 2009?))
+25
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a2wai
Ну еще бы они не догадывались, что им за это прилетит. Главное только успеть вовремя шреддер включить, а то много чего интересного могут узнать фанаты Барселоны о своем любимом клубе)
+18
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Real0494
Ответ Тухель
Не вижу никаких проблем для Барселоны. Вина на прошлом руководстве, а нынешнее все делает, чтобы предыдущее обвинить во всех проблемах не только Барсы нынешней, но и всех мировых. Не удивлюсь что в Карабахе виноват тоже Бартомеу. Лишат титулов предыдущих? Да наплевать. Это ничего не изменит. Деньги за титулы вернуть невозможно. Потеря репутации? Да бред в футболе говно происходит постоянно и святых клубов нет, уже через пару месяцев все забудут. А для инвесторов, главное чтобы негров не оскорбляли и девушек не унижали, а коррупция, левые схемы, уход от налогов это норма, на это в большом футболе всем наплевать.
Стадия принятия началась, отрицание и гнев закончились
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Ебздрогыч
Вы думаете, что когда увидели, как мы навалили в штаны, вы застали нас врасплох? Мы были готовы к такому развитию событий и с самого начала работали над планом действий в подобной ситуации.
Мы не планируем делать каких-либо публичных заявлений по данному вопросу.
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R Kukhov
Когда взятки давали планировали что поймают?
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RS7
Ответ R Kukhov
Когда взятки давали планировали что поймают?
Уже тогда заранее все планировали, публичных заявлений по этому поводу не будет 😂
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Эмиль Алиев
Ответ Ophiomorph
В смысле нет доказательств? Факт платежа мимо кассы должностному лицу это уже не преступление что ли?
Во-первых, что значит "мимо кассы"? у судей нет кассы, во-вторых нет "продукта" проданного Негрейрой в качестве услуг "судьи" или представителя комиссии судей, т.к. нет факта подсуживания в матчах Барсы, не было доказанных случаев подсуживания Барсе в матчах ла лиги, спорные моменты всегда есть, но они есть у всех команд и не надо приводить в пример спорные моменты в лиге чемпионов, Негрейра к ЛЧ не имеет отношения, во-вторых есть конкретный продукт от его сына в виде консультаций по судейству, тут тоже спорный момент, за что и зачем платили, но это уже вопрос к Негрейре, тут больше похоже на какое-то мошенничество
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Muhammad Juraev
Вспомнил как судьи уходили с сумками от Переса 😄
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Подкупные судьи отменили чистый гол Месси в золотом матче Ла Лиги в 2014 году)) Кто в этот цирк поверит? При этом одновременно с этим у некого мадридского клупца 0 отмененных чистых мячей за последние 500 лет в любых турнирах, и десятки засчитанных из офсайда. Всем и так очевидно что тут происходит.
Говоришь о сезоне 2013/14, тогда и вспоминай оба Класико, где Мальенко вытащил обе игры для «Барселоны», но это как всегда другое )))
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RS7
Если бы все было чисто, отчёты по оплатам давно были предоставлены суду и обвинения сняли бы, но переплачивать за видео разбор главе судейства, такое себе занятие.
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andr d
Ответ RS7
Если бы все было чисто, отчёты по оплатам давно были предоставлены суду и обвинения сняли бы, но переплачивать за видео разбор главе судейства, такое себе занятие.
Эти отчёты в открытом доступе были 🤡
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Real0494
Ответ Тухель
Ты серьезно думаешь что человек с ником Тухель болеет за Барсу? Какая связь между Барсой и Тухелем?
Я ничего не думаю, просто констатировали настроение которое царит в комментариях по этому делу, хоть за Шальке 04 болей
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RS7
Ответ Экспертное мнение
Подкупные судьи отменили чистый гол Месси в золотом матче Ла Лиги в 2014 году)) Кто в этот цирк поверит? При этом одновременно с этим у некого мадридского клупца 0 отмененных чистых мячей за последние 500 лет в любых турнирах, и десятки засчитанных из офсайда. Всем и так очевидно что тут происходит.
Прочитав твой ник, желание читать комментарий сразу отпало, браво 👏
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vcaireac
Ответ b_arfa
А что собственно изменилось? Что год назад обвиняли, что сейчас, что год назад доказательств не было, что сейчас
Серьезно?)Их тогда лишь подозревали в коррупции,а теперь открыто обвинили!После того как ваш президент на пресухе не смог внятно объяснить,для чего делались эти платежи.Уже было понятно что дело серьёзное!
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Veles3101
В клубе были готовы к такому развитию событий. Парики, поддельные паспорта и авиабилеты до Аргентины давно готовы. Деньги выведены в нал и погружены в чемоданы
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Растиньяк
Конечно они работали, потому что знают, что платили судьям, будут изворачиваться до последнего
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Франческо Тортик
Планов у них может быть сколько угодно на самые разные случаи жизни. Проблема лишь в том, что разбирательства закончатся, клуб понесет наказание, все это вроде бы останется в прошлом, а вот черное имя и клеймо бчк (больше чем коррупция) останется НАВСЕГДА.
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RS7
Ответ b_arfa
А что собственно изменилось? Что год назад обвиняли, что сейчас, что год назад доказательств не было, что сейчас
Такие дела не решаются за пару дней, на это может уйти даже ещё пару лет, как в ситуации с Сити и ФФП, так что Барселона в любом случае будет наказана, вопрос времени.
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S1rAlex
Ответ Ophiomorph
В смысле нет доказательств? Факт платежа мимо кассы должностному лицу это уже не преступление что ли?
быть может, в его стране это считается нормой)))
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Andrey Sheykhov
У них был план, но они его скурили...
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GrandPapa
«Барсу» не застали врасплох обвинения» Какой тут "расплох", когда эта тема, только тут, муссируется много месяцев...
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аdidаs
Ответ andr d
Эти отчёты в открытом доступе были 🤡
Все видели отчеты за 7 млн написаные на одном листе😆
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Muhammad Juraev
Ответ Real0494
Я ничего не думаю, просто констатировали настроение которое царит в комментариях по этому делу, хоть за Шальке 04 болей
Да ваш мадрид живёт за деньги Каталонии)
Если Каталония получит независимость деньги Испании с ними уйдут и тогда Перес больше не будет дарить судьям сумки с деньгами)
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Евгений Шазиев
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Южное подбрюшье европы - от испании до греции - эталон коррумпированности, взяточничества и кумовства. Одна мафия чего стоит.
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