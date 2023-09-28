«Барсу» не застали врасплох обвинения во взяточничестве по делу Негрейры – план на этот случай продумывали изначально. Публичных заявлений клуба не будет

«Барселона» готова противостоять обвинениям во взяточничестве по делу Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын и бывшие президенты «Барселоны» и .

По информации Mundo Deportivo, « » еще не получила официальное уведомление о выдвинутых обвинениях.

Однако эта ситуация не застала каталонцев врасплох. В клубе были готовы к такому развитию событий и с самого начала работали над планом действий в подобной ситуации.

Сообщается, что «Барселона» не планирует делать каких-либо публичных заявлений по данному вопросу.

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