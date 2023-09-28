Голдобин с 9 голами лидирует в списке снайперов КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 17 очков в 12 матчах

Теги Северсталь Спартак видео КХЛ Барыс Понтус Оберг Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин вышел на первое место в списке лучших снайперов КХЛ.

«Спартак» победил «Северсталь» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий Николай Голдобин забросил первую шайбу красно-белых в этом матче в первом периоде.

Для форварда этот гол стал девятым в текущем чемпионате, что позволило ему опередить Понтуса Оберга из «Барыса» (8 голов) и возглавить гонку снайперов лиги.

В общей сложности нападающий «Спартака» набрал 17 (9+8) очков в 12 матчах и в списке лучших бомбардиров уступает лишь Райли Барберу из «Барыса» (18 очков).

3 комментария

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Caniball
Голби - хорош. Очень пришелся ко двору в Спартаке.
Да и вообще на их тройку: Порядин-Морозов-Голдобин очень приятно смотреть!
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Алексей Комов
Мы Чемпионы !!!
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Максим Катебо
Сиууу!
Голди рвет и мечет)
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