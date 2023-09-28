Голдобин с 9 голами лидирует в списке снайперов КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 17 очков в 12 матчах
Николай Голдобин вышел на первое место в списке лучших снайперов КХЛ.
«Спартак» победил «Северсталь» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий Николай Голдобин забросил первую шайбу красно-белых в этом матче в первом периоде.
Для форварда этот гол стал девятым в текущем чемпионате, что позволило ему опередить Понтуса Оберга из «Барыса» (8 голов) и возглавить гонку снайперов лиги.
В общей сложности нападающий «Спартака» набрал 17 (9+8) очков в 12 матчах и в списке лучших бомбардиров уступает лишь Райли Барберу из «Барыса» (18 очков).
Да и вообще на их тройку: Порядин-Морозов-Голдобин очень приятно смотреть!
Голди рвет и мечет)