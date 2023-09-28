Голдобин с 9 голами лидирует в списке снайперов КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 17 очков в 12 матчах

Николай Голдобин вышел на первое место в списке лучших снайперов КХЛ.

«Спартак» победил « » (5:3) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий Николай Голдобин забросил первую шайбу красно-белых в этом матче в первом периоде.

Для форварда этот гол стал девятым в текущем чемпионате, что позволило ему опередить из « » (8 голов) и возглавить гонку снайперов лиги.

В общей сложности нападающий « » набрал 17 (9+8) очков в 12 матчах и в списке лучших бомбардиров уступает лишь Райли Барберу из «Барыса» (18 очков).