У «Ромы» 1 победа за 6 туров Серии А. Команда Моуринью идет 16-й после поражения от «Дженоа» (1:4)

Теги Рома Альберто Джилардино Жозе Моуринью серия А Италия Дженоа Футбол

«Рома» потерпела третье поражение с начала чемпионата Италии.

Команда Жозе Моуринью сегодня была разгромлена «Дженоа» (1:4) под руководством Альберто Джилардино.

Также на старте сезона римляне одержали одну победу и дважды сыграли вничью. После 6 туров Серии А у них 5 очков.

«Рома» занимает в таблице 16-е место и на 10 баллов отстает от лидирующих «Интера» и «Милана». В следующем туре она встретится с «Фрозиноне» (1 октября).

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72 комментария

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Сослан Бедоев
Запахло неустойкой
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Блуждающий странник
6 туров сыграно, а Рома уже потеряла шанс на зону ЛЧ через чемпионат. Интересно продолжат ли защищать Моура дальше?

7 очков такая Рома даже на дистанции в 30 игр не отыграет, конкуренты сильнее, а график только хуже и игры на два фронта. Вина сугубо Моуриньо и только. Можете мне рассказывать что угодно про состав и оборону, но график был самый легкий из конкурентов. Салернитана, Эмполи, Дженоа, Верона. Дальше только хуже. Сколько ещё оплеух нужно чтоб люди уже признали, что Жозе устарел. Третий сезон, а шансов на ЛЧ у Ромы нет. И когда команда с треском влетает Дженоа и Вероне это уже закономерность и так каждый год. Дело не в составе, а тренере, команда с менталитетом неудачников, которые апеллируют к судье после каждого эпизода, синдром маленького клуба и привил такое поведение им именно Моуриньо. Бывает судьи убивают команды и Рому в том числе, но он всегда ноет на тему судейства после любой неудачи. Состав у клуба лучше той же Аталанты в разы, а игра несравнима. Играть так в атаке с Дибалой, Лукаку, Паредес, Пелегрини невозможно
+46
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kaka10
Ответ Сослан Бедоев
Запахло неустойкой
сначала стадия внезапного появления крыс в команде, затем скандалы, затем только неустойка
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Спортик161
Особенный тренирует что тут еще сказать
+27
-2
+25
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phivas
Состав-то отличныйу Ромы: Лукаку, Дибала, Пеллегрини, Белотти, Паредес. Возможно время Жозе, как топ-тренера, ушло
+24
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+24
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Мохнатый55
Ответ 6tspey7tb5
Мистеру по мне нужно перезагрузится. Может пересмотреть подход вообще к футболу. Взять долги отпуск по ездить по странам, ходит на футбол.
Он после ухода из Интера только и делает, что перезагружается.
+21
-1
+20
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Мохнатый55
Моуринью не виноват в том, что у Ромы такой состав. Он выжимает максимум из команды. Просто максимум нынешней Ромы это 1-4 с Дженоа. В прошлом сезоне Моуринью лично спас Рому от вылета в Серию В. А в нынешнем сезоне при любом другом тренере у Ромы было бы ноль очков в шести матчах.
+28
-11
+17
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kaka10
Ответ Спортик161
Особенный тренирует что тут еще сказать
ему судьба предоставила забить 13 голов в 6 турах
он использовал их неравномерно
+18
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mpFreeman
Типичный Моуриньо последних лет, увы.
+18
-1
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Злой Руся
Особенный говорите?? Ну ну!!
Во что Рома превратилась! Она деградирует!
Что с Белотти происходит. Не бывает так, играл играл, прогрессировал и хоп, в один момент куда то все пропало.
Игры нет! Команды нет! Ужас!
+14
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kaka10
Ответ Блуждающий странник
6 туров сыграно, а Рома уже потеряла шанс на зону ЛЧ через чемпионат. Интересно продолжат ли защищать Моура дальше? 7 очков такая Рома даже на дистанции в 30 игр не отыграет, конкуренты сильнее, а график только хуже и игры на два фронта. Вина сугубо Моуриньо и только. Можете мне рассказывать что угодно про состав и оборону, но график был самый легкий из конкурентов. Салернитана, Эмполи, Дженоа, Верона. Дальше только хуже. Сколько ещё оплеух нужно чтоб люди уже признали, что Жозе устарел. Третий сезон, а шансов на ЛЧ у Ромы нет. И когда команда с треском влетает Дженоа и Вероне это уже закономерность и так каждый год. Дело не в составе, а тренере, команда с менталитетом неудачников, которые апеллируют к судье после каждого эпизода, синдром маленького клуба и привил такое поведение им именно Моуриньо. Бывает судьи убивают команды и Рому в том числе, но он всегда ноет на тему судейства после любой неудачи. Состав у клуба лучше той же Аталанты в разы, а игра несравнима. Играть так в атаке с Дибалой, Лукаку, Паредес, Пелегрини невозможно
Лучше 1 раз выиграть 7:0, чем 7 раз по 1:0
+14
-2
+12
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ta-tosha
Жозе знает, что делает. Он хочет отступные, как всегда, и дальше поехать к саудитам за лямов 20 в год :)
+11
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Мохнатый55
Ответ Александр Опёнышев
А че, у Ромы плохой состав?
Конечно, плохой. Правда по мнению фанатов Жозе.
+10
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Жан Жак Левуар
Ответ kaka10
сначала стадия внезапного появления крыс в команде, затем скандалы, затем только неустойка
Стадия крыс уже несколько раз была у него в Роме. Карсдроп вон после полного уничтожения со стороны Мавра на пресс-конференции в прошлом сезоне до сих пор в команде, даже в старте выходит иногда. Рома не Юнайтед и даже не Тоттенхем, тут сложно будет выбить неустойку, 6:1 от норвежцев было еще в первом сезоне Моура и не выгнали же
+8
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Mbest77
Ответ kaka10
ему судьба предоставила забить 13 голов в 6 турах он использовал их неравномерно
Он использовал их по особенному
+9
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Злой Руся
Ответ 6tspey7tb5
Мистеру по мне нужно перезагрузится. Может пересмотреть подход вообще к футболу. Взять долги отпуск по ездить по странам, ходит на футбол.
Не задолбался ли Особенный перезагружаться?? Куда теперь? В Спартак?
+6
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Матвей Суицидин
мда и это с таким-то составом.
+5
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Эден Азар
В отставку нахер этого бездаря. Ему теперь дорога только в пустыню, к гелевому соотечественнику
+10
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TiNO
Пусть уже валит, и этого Руя с собой заберёт.
+5
-1
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Kubinec_
как бы в серию Б не вылетели с особенным
+5
-1
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max bogomazov
Его же уволят да? Судьи виноваты,футболисты,болельщики,собаки и тд и тп только не Жозе.
+7
-3
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JuVero
у Ромы чудесный вратарь, 4 удар в створ - 4 гола))
+7
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+3
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Lavrentiy0602
В концовке на поле были Лукаку, Белотти, Азмун, Фараон, а толку ноль. При всем уважении, Жозе пора уходить
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OldRedWhite
Ответ phivas
Состав-то отличныйу Ромы: Лукаку, Дибала, Пеллегрини, Белотти, Паредес. Возможно время Жозе, как топ-тренера, ушло
Жалко было сегодня на него смотреть
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Evgeny Alexandrovich
Ответ Lavrentiy0602
В концовке на поле были Лукаку, Белотти, Азмун, Фараон, а толку ноль. При всем уважении, Жозе пора уходить
Да и приходить не надо было
+3
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