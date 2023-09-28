У «Ромы» 1 победа за 6 туров Серии А. Команда Моуринью идет 16-й после поражения от «Дженоа» (1:4)
«Рома» потерпела третье поражение с начала чемпионата Италии.
Команда Жозе Моуринью сегодня была разгромлена «Дженоа» (1:4) под руководством Альберто Джилардино.
Также на старте сезона римляне одержали одну победу и дважды сыграли вничью. После 6 туров Серии А у них 5 очков.
«Рома» занимает в таблице 16-е место и на 10 баллов отстает от лидирующих «Интера» и «Милана». В следующем туре она встретится с «Фрозиноне» (1 октября).
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7 очков такая Рома даже на дистанции в 30 игр не отыграет, конкуренты сильнее, а график только хуже и игры на два фронта. Вина сугубо Моуриньо и только. Можете мне рассказывать что угодно про состав и оборону, но график был самый легкий из конкурентов. Салернитана, Эмполи, Дженоа, Верона. Дальше только хуже. Сколько ещё оплеух нужно чтоб люди уже признали, что Жозе устарел. Третий сезон, а шансов на ЛЧ у Ромы нет. И когда команда с треском влетает Дженоа и Вероне это уже закономерность и так каждый год. Дело не в составе, а тренере, команда с менталитетом неудачников, которые апеллируют к судье после каждого эпизода, синдром маленького клуба и привил такое поведение им именно Моуриньо. Бывает судьи убивают команды и Рому в том числе, но он всегда ноет на тему судейства после любой неудачи. Состав у клуба лучше той же Аталанты в разы, а игра несравнима. Играть так в атаке с Дибалой, Лукаку, Паредес, Пелегрини невозможно
он использовал их неравномерно
Во что Рома превратилась! Она деградирует!
Что с Белотти происходит. Не бывает так, играл играл, прогрессировал и хоп, в один момент куда то все пропало.
Игры нет! Команды нет! Ужас!