У «Ромы» 1 победа за 6 туров Серии А. Команда Моуринью идет 16-й после поражения от «Дженоа» (1:4)

«Рома» потерпела третье поражение с начала чемпионата Италии.

Команда Жозе Моуринью сегодня была разгромлена « » (1:4) под руководством .

Также на старте сезона римляне одержали одну победу и дважды сыграли вничью. После 6 туров Серии А у них 5 очков.

« » занимает в таблице 16-е место и на 10 баллов отстает от лидирующих «Интера» и «Милана». В следующем туре она встретится с «Фрозиноне» (1 октября).

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