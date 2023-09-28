WADA: «Продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации для Валиевой»

WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации для Камилы Валиевой.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) прошел третий день слушаний по делу фигуристки. Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.

«В связи с конфиденциальным характером разбирательства WADA не имеет права комментировать перерыв, объявленный Спортивным арбитражным судом ранее сегодня. Однако, как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств.

WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась.

Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», – заявили в пресс-службе WADA.