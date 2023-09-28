WADA: «Продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации для Валиевой»
WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации для Камилы Валиевой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу фигуристки. Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.
«В связи с конфиденциальным характером разбирательства WADA не имеет права комментировать перерыв, объявленный Спортивным арбитражным судом ранее сегодня. Однако, как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств.
WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась.
Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», – заявили в пресс-службе WADA.
или она ведёт всех нас к прокурору!(с)
Они же антидопинговое агенство, которое не смогло своевременно уведомить спортсменку.
Претензии к WADA:
1) Они же отвечают за лаборатории, почему не были вовремя предоставлены результаты пробы?
2) Почему спортсменка не была уведомлена?
3) Почему защищённое лицо было не защищено, почему произошла утечка информации до расследования, и Камила была предоставлена на растерзание журналистам?
Так-то они тоже добросовестно не выполнили свою работу. Кто призовёт их к ответу? Только и умеют, что деньги от стран получать.