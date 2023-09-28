WADA: «Продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации для Валиевой»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации для Камилы Валиевой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства. 

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу фигуристки. Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября. 

«В связи с конфиденциальным характером разбирательства WADA не имеет права комментировать перерыв, объявленный Спортивным арбитражным судом ранее сегодня. Однако, как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств.

WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась.

Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», – заявили в пресс-службе WADA. 

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61 комментарий

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ДИОНИС
Перевожу слова ВАДА на обычный язык: "ВАДА пытается натянуть сову на глобус, но пока не получается. Но мы (ВАДА) не оставляем попыток это сделать!"
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Ирина С
Это заявление только доказывает, что не просто так всё затевалось, а именно ради дисквалификации результатов Олимпийских игр.
+48
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ДИОНИС
А почему ВАДА не проявляла такую же принципиальность, например, в отношении американской фигуристки Джессики Калаланг?
+26
-3
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Katerina Sunny
Вопрос: кого отправили собирать доказательства до ноября?
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Anna
За тмз даже незащищённым лицам давали меньше года, 4 получали только, когда вскрывали пробу б)
+26
-6
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Дисперсия
Козлы.
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Ольга Ив
Ответ Маргарита В Сафронова
По ходу, под лезвием то вада ходит.Сейчас ещӗ заставят их за причиненный ущерб заплатить.
Не все так однозначно. Судя по уверенному ответу Вада о том, что они все равно настаивают на 4 годах и очень, я бы сказала, скупому комментарию РУСАДА, не все так однозначно как вы думаете.
+11
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Mion
Ответ Paikesen
Напомните, пожалуйста, в "Хрустальном" проходили обыски? Может быть, следователи плотно общались с Тутберидзе и Шветским? Нет? За полтора года ничего подобного не произошло? Ну так и не удивляйтесь теперь, почему к вам такое отношение. Совершенно заслуженно.
Вы уже три раза одно и то же написали) не надоело?
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arisstopane
или мы ведём её в з̶а̶г̶с̶ бан,
или она ведёт всех нас к прокурору!(с)
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polinarmax
получилось не всё так просто, как казалось))
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Ridl
Ответ Doctor V
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Что-то не для всех это правило действует, про ямайскую плавчиху вообще молчу
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Иван Алейников
Ответ Paikesen
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В Гусь-Хрустальном
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Лиза Михайлова
А WADA не хочет себя дисквалифицировать на 4 года?
Они же антидопинговое агенство, которое не смогло своевременно уведомить спортсменку.
Претензии к WADA:
1) Они же отвечают за лаборатории, почему не были вовремя предоставлены результаты пробы?
2) Почему спортсменка не была уведомлена?
3) Почему защищённое лицо было не защищено, почему произошла утечка информации до расследования, и Камила была предоставлена на растерзание журналистам?
Так-то они тоже добросовестно не выполнили свою работу. Кто призовёт их к ответу? Только и умеют, что деньги от стран получать.
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Шмуэль Дадист
Ответ ДИОНИС
А почему ВАДА не проявляла такую же принципиальность, например, в отношении американской фигуристки Джессики Калаланг?
Потому что дедушка 👴 пил не из стакана, а из фляжки которая была подарена вьетнамцем и принадлежала Чебурашки.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Ольга Ив
Не все так однозначно. Судя по уверенному ответу Вада о том, что они все равно настаивают на 4 годах и очень, я бы сказала, скупому комментарию РУСАДА, не все так однозначно как вы думаете.
А что им остаӗтся делать? Признать свою винуи покорно выплатить компенсацию? Лишиться репутации окончательно? Они будут бороться, но не за правду, а за себя. За столько времени ничего не смогли доказать, а до ноября вдруг докажут? Просто тянут, сколько могут, потому что деваться некуда.
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Сейлем Сэйберхеген
бла бла бла
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Зойч
Ответ Ольга Ив
Камила была единственная несовершеннолетняя у нас, не трудно было догадаться, что это была она, тем более она была отстранена от тренировки. На таком событии как ОИ невозможно было это скрыть и не догадаться.
Оооо, действительно!!! Непонятно только, что мешало МОК всех наградить вовремя и не заикаться ни о каких допингах. А просто и тихо расследовать дело. Тогда и принцип статуса защищённого лица не был бы нарушен.
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Ольга Ив
Ответ Маргарита В Сафронова
А что им остаӗтся делать? Признать свою винуи покорно выплатить компенсацию? Лишиться репутации окончательно? Они будут бороться, но не за правду, а за себя. За столько времени ничего не смогли доказать, а до ноября вдруг докажут? Просто тянут, сколько могут, потому что деваться некуда.
Хотела бы ошибаться, но пока поводов для радости, судя по комментариям, я не вижу. И почему вы решили, что за столько времени у них не нашлось доказательств. Никто не комментировал и не раскрывал карты до суда:ни мы, ни они. Что точно у них и у нас есть мы, зрители, не знаем.
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justbored
Ответ Doctor V
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Господи, фантазии даже на разные формулировки одной чепухи не хватает.
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Anna
Ответ Paikesen
Напомните, пожалуйста, в "Хрустальном" проходили обыски? Может быть, следователи плотно общались с Тутберидзе и Шветским? Нет? За полтора года ничего подобного не произошло? Ну так и не удивляйтесь теперь, почему к вам такое отношение. Совершенно заслуженно.
А в ап проходили обыски? Может быть следователи плотно общались с Плющенко? Нет? Более того их спортсменов даже в пуле РУСАДА нет, в то время как спортсменок Тутберидзе уже проверили по 3-4 раза с начала сезона
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Владимир Беспутин
Ответ Лиза Михайлова
А WADA не хочет себя дисквалифицировать на 4 года? Они же антидопинговое агенство, которое не смогло своевременно уведомить спортсменку. Претензии к WADA: 1) Они же отвечают за лаборатории, почему не были вовремя предоставлены результаты пробы? 2) Почему спортсменка не была уведомлена? 3) Почему защищённое лицо было не защищено, почему произошла утечка информации до расследования, и Камила была предоставлена на растерзание журналистам? Так-то они тоже добросовестно не выполнили свою работу. Кто призовёт их к ответу? Только и умеют, что деньги от стран получать.
Ой, вы опять расияни за своё, это же другое)
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Зойч
Ответ Шмуэль Дадист
Валиевой уже все равно, год, три или пять. Раздобрела барышня и жирком заплыла знатно.
Можно фотографию вашей жены или подруги или друга в студию? Хочется просто взглянуть на тех людей, которые дали Вам понять о том, что Камила заплыла жирком
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Алена Иванова
Ну видимо ВАДА и русада не договорились, отправили ещё подумать.
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Шмуэль Дадист
Ответ Ирина С
Это заявление только доказывает, что не просто так всё затевалось, а именно ради дисквалификации результатов Олимпийских игр.
А ты как думал😀😀😀
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Anisu
А что они могут ещё сказать?
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