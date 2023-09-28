Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17: «Слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство»

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Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами России.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.

Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия и Литва заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА. Норвегия стала восьмой страной, отказавшейся играть с россиянами.

«Норвежская футбольная ассоциация не согласна с решением УЕФА снова разрешить молодежным сборным России участвовать в международных соревнованиях. Мы не знали, что УЕФА занимался этим вопросом, и ожидали лучшего решения по такому важному вопросу.

Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять.

Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство», – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.

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128 комментариев

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Гусеконь
та Норвегия, которая вместе с США произвела теракт против газопровода и своего союзника Германии.
+141
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Ебздрогыч
В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять.
Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство», – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.

Так, ну норвежцы пока лидируют в рейтинге самых тупых формулировок
+81
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+64
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Da prozecutor
Ответ Гусеконь
та Норвегия, которая вместе с США произвела теракт против газопровода и своего союзника Германии.
и тебя еще минусят)))) либерота бессмертна, но только в интернете
+90
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Экспертное мнение
Странный прецедент создала сама УЕФА-ФИФА, дисквальнуть надо было еще Польшу, Чехию и Швецию на стыках к ЧМ. На групповом этапе самого ЧМ играть с Россией уже не отказались бы Аргентина, Мексика или Саудовская Аравия, так как этим странам далеко по барабану европейские разборки. Теперь же получается, можно любую неугодную команду сделать изгоем? А что если слабаки начнут делать изгоем сильнейшую команду мира? Нелепый бред.
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16TH STATE
Ждём ещё Эстонию, Финляндию и Чехию
+33
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Russ Ivan
Ну так и есть, в нашем футболе ведь играют сплошные дети министров российского правительства, как их разделить...
+19
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Dmitry__HiLL
Зато очень просто быть нацистами. Адольф доволен своими европейскими потомками. План Барбаросса работает.
+28
-13
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Egor Aleksandrovich
Ответ Troy Pum
Комментарий скрыт
какой же наивный)
+17
-3
+14
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Rundatgame
Да уж, так сложно играть против детей, которые без флага, гимна и в нейтральной форме. Наверное, у них у всех на лицах связь с российским правительством написана.
+14
-1
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Demoznq
Ну пускай бойкотируют, только при этом пусть УЕФА им технарь дает. Это ведь они отказываются играть с командой допущенной УЕФА
+30
-19
+11
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Роберт Дауни-средний
>Футбол должен объединять. дети не должны страдать
>В целом мы за отстранение России.

это или биполярочка, или несамостоятельность в принимаемых решениях. и ещё неизвестно что хуже.
впрочем, если у уефа есть яйца (что вряд ли) и если дело дойдёт до игр с этими командами, то должен был технарь
+12
-3
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Экспертное мнение
Ответ Troy Pum
Не любую неугодную, а которая устраивает сво в юрисдикции УЕФА. Вы почему-то делаете вид, что все обыденно в этом плане. Ну и чем дисквалить 3 сборные логичнее задисквалить одну
Нужно было до конца придерживаться принципа "Футбол вне политик", я думал это работает и поэтому американцы везде спокойно играли несмотря на Ирак и Югославию, потому что я четко привык разделять вояк от футбола. Теперь выясняется, это работало всегда только в одну сторону?? Войны везде идут, Йемен, Сирия и так далее, давай выгонять всех вояк и вообще отменим футбол? Двойные стандарты и лицемерие мирового сообщества вышло наружу, как никогда.
+12
-3
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Кирковский Александр
Ответ Dmitry__HiLL
Зато очень просто быть нацистами. Адольф доволен своими европейскими потомками. План Барбаросса работает.
А то. Адольф знает толк в нападениях в 4 утра, оправдыванием историческими территориями, на нас хотели напасть, англосаксонскими заговорами и защитой немцев. Однозначно он был бы доволен.
+14
-7
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Dmitry Orlov
"слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство"

Ну вообще-то очень легко. Футболисты играют в футбол, правительство занимается политикой. Две не связанных друг с другом активности.
+7
-1
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polkoffnik
Слишком сложно разделять астматиков и допингистов)
+14
-8
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Виктор Бутко
Ответ Сергей Фетисов
Комментарий удален модератором
а как должна закончиться сво?
+5
0
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bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Da prozecutor
и тебя еще минусят)))) либерота бессмертна, но только в интернете
жаль что я не могу плюсовать (из-за указанных тобой персонажей), коммент реально хорош 👍
+16
-11
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Spartakus1984
Как это сложно разделять, если футбол это спорт а правительство -это политика. Подстилки Америкосовские.
+17
-12
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Mara1122
Ребят , без обид , но гляньте на свежие фото Бахмута , сегодня появились. Обычный город. Его нет. Его освободили. Но дети же не виноваты.. никто не виноват ..
На фото Ливии/Ирака/Сирии/Белграда и т.д. уже посмотрел?
+8
-3
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Сергей48
По всей видимости это не последняя страна? УЕФА даст заднюю-ждём когда?
+7
-3
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Илья Савчук
Ответ Гусеконь
та Норвегия, которая вместе с США произвела теракт против газопровода и своего союзника Германии.
эти факты сказали по Первому или у Соловьева?
+6
-3
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EVERGREEN
Ответ Роберт Дауни-средний
>Футбол должен объединять. дети не должны страдать >В целом мы за отстранение России. это или биполярочка, или несамостоятельность в принимаемых решениях. и ещё неизвестно что хуже. впрочем, если у уефа есть яйца (что вряд ли) и если дело дойдёт до игр с этими командами, то должен был технарь
Это нацизм в его первозданной форме
+5
-2
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rude.
Ответ Ебздрогыч
В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять. Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство», – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации. Так, ну норвежцы пока лидируют в рейтинге самых тупых формулировок
Стандартная формулировка.
Иди ## ###, так прямо только за гаражами скажут.
+3
0
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Кирковский Александр
Ну уверен, что если условный Уругвай пойдет захватнической войной на Парагвай, будет аннексировать территории, сравнивать города с землей до основания как Бахмут, при этом в Уругвае будет 25 летний диктатор, а президента в Парагвае сменили путем выборов пару лет назад, те же фины со шведами и поляками также откажутся играть с Уругваем.
помним, как они все в 1999 году отказались играть со странами блока НАТО после бомбежек НАТО Белграда.
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Magico!
Футбольные федерации отделены от правительств же. Если это не так - их исключают из ФИФА и УЕФА. Нас не исключали.
Европейские лицемеры.
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