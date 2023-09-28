Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17: «Слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство»
Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами России.
Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.
Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия и Литва заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА. Норвегия стала восьмой страной, отказавшейся играть с россиянами.
«Норвежская футбольная ассоциация не согласна с решением УЕФА снова разрешить молодежным сборным России участвовать в международных соревнованиях. Мы не знали, что УЕФА занимался этим вопросом, и ожидали лучшего решения по такому важному вопросу.
Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).
В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять.
Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство», – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U17, но без гимна и флага
Бойкоты против сборных России U17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство», – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.
Так, ну норвежцы пока лидируют в рейтинге самых тупых формулировок
>В целом мы за отстранение России.
это или биполярочка, или несамостоятельность в принимаемых решениях. и ещё неизвестно что хуже.
впрочем, если у уефа есть яйца (что вряд ли) и если дело дойдёт до игр с этими командами, то должен был технарь
Ну вообще-то очень легко. Футболисты играют в футбол, правительство занимается политикой. Две не связанных друг с другом активности.
Иди ## ###, так прямо только за гаражами скажут.
Европейские лицемеры.