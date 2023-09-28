Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17: «Слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство»

Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами России.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.

Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия и Литва заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА. Норвегия стала восьмой страной, отказавшейся играть с россиянами.

«Норвежская футбольная ассоциация не согласна с решением УЕФА снова разрешить молодежным сборным России участвовать в международных соревнованиях. Мы не знали, что УЕФА занимался этим вопросом, и ожидали лучшего решения по такому важному вопросу.

Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять.

Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство», – говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.

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