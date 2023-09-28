Депутат Свищев об отказах играть с российскими командами: «К бойкотирующим нужно применить санкции. УЕФА не будет прогибаться»

Теги сборная России U-17 УЕФА Государственная дума Дмитрий Свищев Политика ТАСС Футбол

Дмитрий Свищев считает, что УЕФА следует наказать не желающих играть с Россией.

Ранее представители ряда стран объявили, что отказываются проводить матчи против юношеских команд из России, несмотря на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций позволил им участвовать в международных турнирах.

«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции.

Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», – сказал депутат Государственной думы.

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15 комментариев

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Фут.Боль
"УЕФА не будет ни перед кем прогибаться".
Когда там стыковые матчи с поляками?
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Carver
Геополитические амбиции на уровне США и Китая, а на деле нет ресурсов и влияния даже с Прибалтикой потягаться, которая уже не знает, как еще больше унизить россиян.

Ну-ну, посмотрим на санкции в отношении отказавшихся играть стран, я почему-то ставлю, что УЕФА просто пересмотрит решение о допуске.
+7
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гога11
Боже, какие балбесы сидят в госдуме!
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ARIGAMI ARIGAMI
От санкций наоборот ведь только лучше, не?
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Газонокосильщик Хави
по телеку говорят, что санкции действуют во благо и позволяют развиваться. свищев, ты на чью разведку работаешь?
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Вячеслав Максименко
Ответ Carver
Геополитические амбиции на уровне США и Китая, а на деле нет ресурсов и влияния даже с Прибалтикой потягаться, которая уже не знает, как еще больше унизить россиян. Ну-ну, посмотрим на санкции в отношении отказавшихся играть стран, я почему-то ставлю, что УЕФА просто пересмотрит решение о допуске.
У США нет ресурсов потягаться с Кубой))
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T622222
Хорошо не Искандеры )
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Overkiller
Так раз вы такие сильные и мощные - примените санкции к УЕФА.
Ой )))
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Tybalt
Свищев стал популярнее Месси на sports.ru
ему бы блоггером стать
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Roman Roman
думает оно... чем только?
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Вячеслав Максименко
Ответ Carver
Геополитические амбиции на уровне США и Китая, а на деле нет ресурсов и влияния даже с Прибалтикой потягаться, которая уже не знает, как еще больше унизить россиян. Ну-ну, посмотрим на санкции в отношении отказавшихся играть стран, я почему-то ставлю, что УЕФА просто пересмотрит решение о допуске.
Пересмотрит.
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Tybalt
Ответ Direct free kick
Пока Россия не прекратит целоваться с турками - не станет великой как во времена империи
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Direct free kick
Ответ Tybalt
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Tybalt
Ответ Direct free kick
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Ахперез, ты в футболе не разбираешься.
Мир над вашими древними притязаниями прикалывается. То пирамиды вы построили, то Адам был армянином.
Динозавры тоже армянами были?
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Александр Васильев
Ответ гога11
Боже, какие балбесы сидят в госдуме!
Свищёв случаем в Деда Мороза не верит?))))
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