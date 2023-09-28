Депутат Свищев об отказах играть с российскими командами: «К бойкотирующим нужно применить санкции. УЕФА не будет прогибаться»

Дмитрий Свищев считает, что УЕФА следует наказать не желающих играть с Россией.

Ранее представители ряда стран объявили, что отказываются проводить матчи против юношеских команд из России, несмотря на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций позволил им участвовать в международных турнирах.

«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции.

Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», – сказал депутат думы.

Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

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