Депутат Свищев об отказах играть с российскими командами: «К бойкотирующим нужно применить санкции. УЕФА не будет прогибаться»
Дмитрий Свищев считает, что УЕФА следует наказать не желающих играть с Россией.
Ранее представители ряда стран объявили, что отказываются проводить матчи против юношеских команд из России, несмотря на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций позволил им участвовать в международных турнирах.
«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции.
Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», – сказал депутат Государственной думы.
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Когда там стыковые матчи с поляками?
Ну-ну, посмотрим на санкции в отношении отказавшихся играть стран, я почему-то ставлю, что УЕФА просто пересмотрит решение о допуске.
Ой )))
ему бы блоггером стать
Мир над вашими древними притязаниями прикалывается. То пирамиды вы построили, то Адам был армянином.
Динозавры тоже армянами были?