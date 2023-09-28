Татьяна Тарасова сравнила популярность фигурного катания и футбола.

«Конечно, согласна, что для русского человека – это более великая спортсменка, чем .

Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом.

Я принимала в этом участие, все эти годы я работала, 50 лет уже работаю», – сказала .