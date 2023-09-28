Татьяна Тарасова: «Для русского человека Алина Загитова — это более великая спортсменка, чем Месси»

Теги МЛС Лионель Месси Татьяна Тарасова Сборная Аргентины по футболу сборная России женское катание Интер Майами Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова сравнила популярность фигурного катания и футбола.

«Конечно, согласна, что для русского человека Алина Загитова – это более великая спортсменка, чем Месси.

Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом.

Я принимала в этом участие, все эти годы я работала, 50 лет уже работаю», – сказала Тарасова.

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171 комментарий

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Artur Smith
Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом.

Сами выдумали, сами поверили, сами обсуждают.
+167
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Фахрик
Однозначно и безизбежно!
+111
-9
+102
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atomio
фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом (с)

для домохозяек в период олимпиады или ЧР? ну может быть
+90
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Ярик01
Для русского человека Алина Загитова это хер знает кто вообще. Что-то между солистки третьего состава Блестящих и Кабаевой.
+83
-5
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Ебздрогыч
Возраст, конечно, никого не щадит
+66
-4
+62
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Клирик
Для меня нет. Русский.
+57
-2
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Регина
Русский человек, если хоть немного одарён интеллектом, может сравнить продолжительность карьеры и поведение по жизни
И сделать некоторые выводы👏🏼
+46
-2
+44
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Overkiller
Ответ Фахрик
Однозначно и безизбежно!
БезЫзбежно.
Классику знать надо!
)
+40
-2
+38
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vpkt2st6bp
Кто такая Загитова?
+27
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Илья Сутурин
пфахаххаха
+28
-2
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оле - топ юрген - клоп
Нет, говорю как Русский человек
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Peter Parker
Ну, не знаю. Я за Месси уже столько лет слежу, можно сказать взрослел вместе с ним и все такое. Алина Загитова, наверное, тоже большая молодец в своем виде спорта, но я не видел ни одного ее выступления. За то, того же Человека в железной маске Ягудина пересматриваю раз в полгода.
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Рашпель793
В очередной раз убеждаюсь, что люди из фигурки, включая зрителей, живут в каком-то своём мире ))
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несахар
ромка ротенберг более великий тренер, чем этери тутберидзе
+17
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Ебздрогыч
Более того, футболка от Загитовой стоит дороже майки Месси, что подтверждает правоту Татьяны Анатольевны
+20
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Мадина Уйгурова
в России даже Медведеву и Липницкую любят больше чем Загитову, о чем она?)
+26
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Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
Более того, футболка от Загитовой стоит дороже майки Месси, что подтверждает правоту Татьяны Анатольевны
Что на счет трусов?
+15
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Регина
Вы посмотрите на то, как относится к Месси Аргентина, сколько членов команды стало богаче благодаря ему, и сравните с безыбежно Алины.
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m.scaline
АХАХАХА
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Фахрик
Ответ Overkiller
БезЫзбежно. Классику знать надо! )
Я так и написал сначала, но в гугле, была буква И, вот гады)
точно, зы- сы- пиши через ы 🤭
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Eric_Cartman
Да начнётся … кхм… дискуссия 🥴
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Vicente Rodríguez
Что за бред я щас прочитал
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rigobersong
Кто это?:)
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Acuity Gaming
Она это по заказу спортса сказала? Если да, то стоило еще Роналду упомянуть, чтобы собрать на этой ветке полное комбо
+8
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LaffyTaffy
Татьяна Тарасова видимо бухать начала.
Только так можно объяснить этот высер
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