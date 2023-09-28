Татьяна Тарасова: «Для русского человека Алина Загитова — это более великая спортсменка, чем Месси»
Татьяна Тарасова сравнила популярность фигурного катания и футбола.
«Конечно, согласна, что для русского человека Алина Загитова – это более великая спортсменка, чем Месси.
Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом.
Я принимала в этом участие, все эти годы я работала, 50 лет уже работаю», – сказала Тарасова.
Сами выдумали, сами поверили, сами обсуждают.
для домохозяек в период олимпиады или ЧР? ну может быть
И сделать некоторые выводы👏🏼
Классику знать надо!
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точно, зы- сы- пиши через ы 🤭
Только так можно объяснить этот высер