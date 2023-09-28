«Химки» выбили 2Drots из Кубка – 2:0. Панченко и Нетфуллин забили, Гаучо удален, Сычев отразил пенальти
2Drots проиграли «Химкам» в 1/32 финала Фонбет Кубка России.
Медиакоманда встречалась с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.
Счет в матче на 15-й минуте открыл форвард гостей Кирилл Панченко. Игрок хозяев Гаучо был удален на 23-й. Вратарь «дротов» Дмитрий Сычев отразил удар с пенальти. На 59-й забил Равиль Нетфуллин.
2Drots (стартовый состав): Сычев, Гудай, Гаучо, Лога, Манна, Слон, Саля, Сэм, Эдамс, Стиль, Шера.
«Химки» (стартовый состав): Митрюшкин, Берковский, Волков, Касимов, Магомедов, Мохаммад, Нетфуллин, Панченко, Садыгов, Скворцов, Терехов.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 28 сентября, 16.30, «Stadion Moskvich»
Статистика Фонбет Кубка России
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Сначало дрот в прыжке в примему карате чуть не снос башку ишроку Химок(это чисто красная,дале желтую),потом этот же летит ногой в опорную...Шнякин,а было ли нарушение? Очки сними,задрот
П.С
А что за состав у дротов? Братки какие-то, что ли? Погоняло то какие
уничтожь их панча (с) мем
P.S. - Шнякин действительно дно. Тут давно без изменений.
Что за атмосфера в Нижнем Новгороде, я не интересуюсь, там все клубы спонсируют букмекеры (возможно даже само гениальное Торпедо!).