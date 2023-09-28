«Химки» выбили 2Drots из Кубка – 2:0. Панченко и Нетфуллин забили, Гаучо удален, Сычев отразил пенальти

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Кирилл Панченко Равиль Нетфуллин 2Drots онлайны Winline Медиалига Гаучо Дмитрий Сычев Футбол

2Drots проиграли «Химкам» в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Медиакоманда встречалась с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

Счет в матче на 15-й минуте открыл форвард гостей Кирилл Панченко. Игрок хозяев Гаучо был удален на 23-й. Вратарь «дротов» Дмитрий Сычев отразил удар с пенальти. На 59-й забил Равиль Нетфуллин.

2Drots (стартовый состав): Сычев, Гудай, Гаучо, Лога, Манна, Слон, Саля, Сэм, Эдамс, Стиль, Шера.

«Химки» (стартовый состав): Митрюшкин, Берковский, Волков, Касимов, Магомедов, Мохаммад, Нетфуллин, Панченко, Садыгов, Скворцов, Терехов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

2Drots – Химки 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
28 сентября, 16.30, «Stadion Moskvich»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 15 Панченко, 0:2 – 59 Нетфуллин.

Статистика Фонбет Кубка России

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127 комментариев

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magentrumen
у 2Drots - удаление, у Химок - Садыгов. Играют 10 на 10
+110
0
+110
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Александр Чижов
ха ха ха пока медишлак
+104
-27
+77
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Сергей Галынский
Шнякин вообще мерзкий
Сначало дрот в прыжке в примему карате чуть не снос башку ишроку Химок(это чисто красная,дале желтую),потом этот же летит ногой в опорную...Шнякин,а было ли нарушение? Очки сними,задрот
П.С
А что за состав у дротов? Братки какие-то, что ли? Погоняло то какие
+62
-14
+48
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gukmamop
Ответ Артём Лапицкий
я никогда не пойму почему простых мужиков под 40 так раздражает факт существования Тудротс, видимо вы в свои 36 лет завидуете, что обычные пацаны младше вас создали футбольный клуб с нуля в стране где частного футбола вообще нет, и идут всё ближе к статусу профессионального, а через 10-15 лет будете обсасывать эту историю как Краснодар условный, с той лишь разницей, что здесь не было долларовых миллиардеров основателей, такой историей гордиться надо и причем вы же сами сидите параллельно такие клубы как Химки поливаете с ног до головы за то как они существуют и финансируются, логика просто напрочь отсутствует, какой-то врожденный коллективный менталитет обсирать всё что новое, непривычное и так далее, стыдно за вас и я это пишу как человек которому на медиафутбол в целом побоку, я просто знаю историю образования и существования Тудротс, и презирать и смеяться над ней можно только: а) не зная её б) будучи примитивным лицемером, который потом также пойдет Химки помоями поливать в соседнюю новость так что вам нужно по итогу? гос клубы с бюджета или истории о том как 2 пацана клуб из палок и говна построили профессиональный? определитесь
у вас в вашей красивущей истории не упомянуты букмекеры, в роли розовых пони выступают они, а не обычные пацаны
+43
-6
+37
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Kit244098
Интересно, а сколько Шнякину платят за пиар медиа-футбола? Он во время комментирования, чуть ли не из штанов выпрыгивает. С таким сладострастием он только Зенит комментит)) А на поле происходит то, что и должно происходить. Химки, причём даже и не основой, контролируют игру. ЗЫ. Садыгову надо в медиа-лигу переходить. Его уровень))
+29
-3
+26
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Андрей Букин
Ответ Гусеконь
сейчас Панченко ад устроит
я выпустил тебя на 7 секунд
уничтожь их панча (с) мем
+25
-1
+24
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Дмитрий9779
Какую же хрень Шнякин несёт...это пенальти по всем правилам,а он какие-то свои правила пытается выдумать как обычно.
+20
-2
+18
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rare Shyy
Комментарий удален модератором
Сгоревший школьник появился
+17
0
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Александр Чижов
давно такого не видал чтоб пол страны за химки топили
+29
-13
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Алар
Наконец-то клоунский этап в Кубке России закончился. Теперь начнется футбол.
+16
-1
+15
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Trash Talking
Смешно было, как Химки издевались над этой медиакомандой, будто во дворе играли, но реакции Шнякина были противоположными. Для Химок какие-то смешки вполголоса, для своей командочки - ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ, ВЕЛИКИЙ СЫЧЁВ!
+14
0
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Гусеконь
Ответ Полиграфист
Только что включил.Смоирю. Что за странные фамилии у игроков в чёрном ?
они сидевшие. У всех кликухи
+20
-6
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Фёдор Кузнецов
Шнякин как будто другой матч комментирует, везде ему мерещится топ игра 2Drots, про Химки вообще ни слова
+13
0
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Trash Talking
Есть в мире островок стабильности - это критика в адрес медиакоманд и в адрес комментирующего их отвратительного Шнякина.
P.S. - Шнякин действительно дно. Тут давно без изменений.
+15
-2
+13
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Фёдор Кузнецов
Ответ feelthedroom@mail.ru
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Прозвища у таких игроков удобей выглядят наример Кака это Рикарду Изексон дус Сантос Лейти, Деку Андерсон Луиз де Соуза, тут это обычное упрощение, а когда прозвище заключается в уменьшении фамилии на несколько букв это бред
+16
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ magentrumen
у 2Drots - удаление, у Химок - Садыгов. Играют 10 на 10
На фоне 2Drots даже Садыгов хороший футболист, это я молчу про Панченко, тот вообще звезда
+16
-3
+13
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Александр Чижов
Ответ Артём Лапицкий
я никогда не пойму почему простых мужиков под 40 так раздражает факт существования Тудротс, видимо вы в свои 36 лет завидуете, что обычные пацаны младше вас создали футбольный клуб с нуля в стране где частного футбола вообще нет, и идут всё ближе к статусу профессионального, а через 10-15 лет будете обсасывать эту историю как Краснодар условный, с той лишь разницей, что здесь не было долларовых миллиардеров основателей, такой историей гордиться надо и причем вы же сами сидите параллельно такие клубы как Химки поливаете с ног до головы за то как они существуют и финансируются, логика просто напрочь отсутствует, какой-то врожденный коллективный менталитет обсирать всё что новое, непривычное и так далее, стыдно за вас и я это пишу как человек которому на медиафутбол в целом побоку, я просто знаю историю образования и существования Тудротс, и презирать и смеяться над ней можно только: а) не зная её б) будучи примитивным лицемером, который потом также пойдет Химки помоями поливать в соседнюю новость так что вам нужно по итогу? гос клубы с бюджета или истории о том как 2 пацана клуб из палок и говна построили профессиональный? определитесь
понты и правила непонятные
+16
-3
+13
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STB
Ответ feelthedroom@mail.ru
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так ты открой прям сейчас официальный протокол матча и попробуй найди там эти кликухи. Я вот открыл и не вижу. В матче Бразилии я видел в протоколе Кака и Кафу, а тут я не вижу Слонов и Гаучо, я вижу Ослоновского, Клуцея, Логинова. Так к чему этот цирк? пусть в паспорта заносят свои кликухи, будет другой тогда разговор
+13
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+11
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rare Shyy
Комментарий удален модератором
Никогда не работал на заводе, но скажу что это уважаемая профессия,без работников завода не было бы всех удобств что у нас есть
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gukmamop
Ответ Артём Лапицкий
а вот и лицемерие о котором я и пишу подъехало, а в РПЛ кто? Не Винлайн у Спартака? Клуб в РПЛ разве Пари НН не называется? Продолжать? Эти же самые букмекеры. И это самое смешное, в профессиональном футболе на это вы глазки закрываете, а пытаясь найти к чему докопаться в медиафутболе так сразу БУКИ БУКИ БУКИ на это у меня два ответа, букмекеры в медиафутболе появились год-два назад, постфактум и самый примитивный вывод, который почему вам в голову не приходит, может потому что у нас в стране ВСЁ спонсируется букмекерами?) В любой сфере. Это особенности экономики нашей страны. Но конечно, если вас не смущает ваше же лицемерие в сравнении РПЛ и МФЛ в контексте букмекеров одних и тех же, то че я вообще распинаюсь тут)
Когда винлайн будет давать 80% бюджета Спартаку, можете попробовать написать мне снова =))
Что за атмосфера в Нижнем Новгороде, я не интересуюсь, там все клубы спонсируют букмекеры (возможно даже само гениальное Торпедо!).
+17
-6
+11
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Гусеконь
сейчас Панченко ад устроит
+11
-1
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TFP_Sports
Там не 2-0 должно быть, а 32-0
+9
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Садыгов это недоразумение а не футболист
+9
0
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111
Садыгов это просто шоу)))) человек настолько деревянен, что откровенно смешно))) наши тренеры за зп готовы выпускать, кого угодно
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TEScom
Такие необычные трибуны на стадионе "Москвич" после реконструкции, выглядит прям зачётно, интересно.
+7
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+7
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