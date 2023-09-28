«Химки» выбили 2Drots из Кубка – 2:0. Панченко и Нетфуллин забили, Гаучо удален, Сычев отразил пенальти

2Drots проиграли «Химкам» в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Медиакоманда встречалась с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

Счет в матче на 15-й минуте открыл форвард гостей . Игрок хозяев Гаучо был удален на 23-й. Вратарь «дротов» отразил удар с пенальти. На 59-й забил Равиль Нетфуллин.

2Drots (стартовый состав): Сычев, Гудай, , Лога, Манна, Слон, Саля, Сэм, Эдамс, Стиль, Шера.

« » (стартовый состав): Митрюшкин, Берковский, Волков, Касимов, Магомедов, Мохаммад, Нетфуллин, Панченко, Садыгов, Скворцов, Терехов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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