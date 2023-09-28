Тарасов станет отцом в пятый раз

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Дмитрий Тарасов вновь станет отцом.

Супруга 36-летнего футболиста Анастасия ждет ребенка. Пара провела семейную фотосессию и анонсировала пополнение в соцсетях.

Для Тарасова это будет пятый ребенок. У него одна дочь от первого брака, а нынешняя жена родила ему троих детей: двоих дочерей и сына.

Тарасов в настоящее время руководит медиафутбольной командой «Родина Медиа» и играет за нее.

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова

29 комментариев

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Антон Фалафель
Хосподи, зачем вообще такие фотки выкладывать?😳😳😳
+10
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0:4 на спотифай камп ноу
Бедняжечка ей не холодно там? Все одеты одна баба как древние пещерные люди а лохмотьях
+7
-2
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Альтависта
К сожалению, именно такие как Тарасов плодятся больше всех.
+8
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David Rigert
Ответ Valeross
А это Кто такой?
муж Бузовой,который сиганул от неё. она лопнет от радости.
+4
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Dmitriy Racheev
Дюрекс, что с лицом?
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Новый тренер ФК Спартак
затрахал
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Ильдар М
Ответ sbtqg59825
Очень важная новость Как я жил без этого
аж мимо не смог пройти))
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valmat67
Ну хоть тут он не промахнулся))
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Злой Руся
Нам плевать!! Вы понимаете это?
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Фут.Боль
Отец Дмитрий.
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Vladimir Zinkov
Пента-трик намечается.
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Игорь Игорев
Похоже, что Тарасов так поддерживает пу, который так хочет вернуть всех в прошлое, что вместо известных современных средств использует кишки овец, коз и прочей сельскохозяйственной утвари в качестве контрацепции.
Если ничего не путаю, только в некоторых племенах Африки подобным способом пытаются предохраняться😂
+2
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Ильдар М
Бузова рожать не хотела - Анастасия теперь отрабатывает))
Молодцы, реально красавцы! Так держать)
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Акбар Кадыров
Почему не голая сразу?
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Wiley Fox
А чего не в футболке с путиным?
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Leon Betov
У бактерий вообще миллионы потомков
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6wfrrh5r4p
Ответ Valeross
А это Кто такой?
Бывший игрок Локо
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sbtqg59825
Очень важная новость
Как я жил без этого
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David Rigert
Ответ Альтависта
К сожалению, именно такие как Тарасов плодятся больше всех.
хорошо хоть,что не с Бузовой.
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андрэ
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Бедняжечка ей не холодно там? Все одеты одна баба как древние пещерные люди а лохмотьях
ну мы же дремучие не поймём что к чему, скажите спасибо что кормилица прикрыта
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Игорь Игорев
Ответ Ильдар М
Бузова рожать не хотела - Анастасия теперь отрабатывает)) Молодцы, реально красавцы! Так держать)
Бузова бесплодна после всех своих абортов. А Тарасов детей всегда хотел!
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