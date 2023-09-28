Тарасов станет отцом в пятый раз

Дмитрий Тарасов вновь станет отцом.

Супруга 36-летнего футболиста Анастасия ждет ребенка. Пара провела семейную фотосессию и анонсировала пополнение в соцсетях.

Для Тарасова это будет пятый ребенок. У него одна дочь от первого брака, а нынешняя жена родила ему троих детей: двоих дочерей и сына.

Тарасов в настоящее время руководит медиафутбольной командой « » и играет за нее.

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова