Тарасов станет отцом в пятый раз
Дмитрий Тарасов вновь станет отцом.
Супруга 36-летнего футболиста Анастасия ждет ребенка. Пара провела семейную фотосессию и анонсировала пополнение в соцсетях.
Для Тарасова это будет пятый ребенок. У него одна дочь от первого брака, а нынешняя жена родила ему троих детей: двоих дочерей и сына.
Тарасов в настоящее время руководит медиафутбольной командой «Родина Медиа» и играет за нее.
Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова
Если ничего не путаю, только в некоторых племенах Африки подобным способом пытаются предохраняться😂
Молодцы, реально красавцы! Так держать)
Как я жил без этого