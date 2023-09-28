Илья Геркус: «Чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше сможем выиграть. Это интереснее, чем размениваться и играть без атрибутики»

Теги сборная России U-17 УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Илья Геркус Матч ТВ Футбол

Илья Геркус призвал РФС перейти в Азию на фоне решения УЕФА.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории. Несколько европейских стран заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

«Чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше мы сможем выиграть. Мы в УЕФА всегда были на положении нелидеров, были шестыми в рейтинге. На Евро играли ни шатко ни валко.

А сейчас в Азии мы можем выигрывать. Мы можем дать многое Азиатской конфедерации. Это очень интересное направление, чем размениваться и играть без атрибутики.

А в Азии мы будем играть с гербом и флагом. Это реальные игры, настоящие, на равных условиях», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» в эфире программы «Есть тема!»

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30 комментариев

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klimparty
Однажды мне показалось, что этот персонаж весьма адекватен. Но, как оказалось, по факту- провластный популист, изображающий важную деятельность. Почему бы господин не сказал, что нужно остановить слово из трех букв и после этого выбрать где нам лучше)
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Антиглор17
Кто нибудь скажет всем этим идиотам, что там тоже ни кто с нами играть не будет?! Может 2-3 страны конечно будут, но полноценный отбор на турнир нам не светит…
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Valera Ya
Когда то казался здравым
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Назар Игорь
По аналогии - "Раньше посадят - раньше выпустят"
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Я Гражданин Мира
Ответ Антиглор17
Кто нибудь скажет всем этим идиотам, что там тоже ни кто с нами играть не будет?! Может 2-3 страны конечно будут, но полноценный отбор на турнир нам не светит…
Ключевые слова Идиотом!!!!
А разве идиоти понимает что либо или должны понять что либо.
Я о другом,как можно доверять таким людим руководящие поста.
Такие люди за неделю пропёт всю страну
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Ебздрогыч
Идиотизм и популизм. Все разбивается по фактам:
- нас там не ждут, отдавать потенциально лишнее место на ЧМ никто не захочет;
- с нами просто не будут играть Япония, Австралия, Южная Корея, а их позиции в Азии сильны;
- перелеты, логистика, инфраструктура: как сыграть посреди недели в Новой Зеландии или Индии, а потом в выходные тур чемпионата России? И перелеты с размещением очень дорогие;
- азиатские клубные турниры крайне невысокого уровня, и призовые там курам на смех;
- обратно в Европу нас уже не возьмут.

Геркус просто игнорирует прописные истины, очень хочет устроиться на работу, присосаться к бюджету, поэтому отстаивает популистскую позицию. А когда-то казался одним из самых адекватных футбольных функционеров.
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Ярик01
И что мы там можем выиграть, учитывая что за 1/4 местной ЛЧ дают где-то по 50 тыс. долларов? )
И без поддержки ФИФА, что с переходом могла бы предоставить дополнительное место на ЧМ, Азии мы совсем неинтересны.
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Тухель
Ответ xyg2rdwzx4
А кто в Азии играть не будет прям наотрез? Корея, Япония, Австралия и все пожалуй. В Европе как раз 2-3 страны будут которые согласятся играть, в Азии то попроще явно. Вопрос в другом, что азиатская конфедерация же под фифа все равно, и вот там уже могут не разрешить. А так если есть вариант в Азии то лучше туда уйти, в Европу никто не пустит.
СА, ОАЭ, Катар решили потерять свои игрушки в Европейском футболе? Да и кто в руководящем совете УЕФА не уж что катарец и что то на защиту России не становится.
Если в российском футболе было денег больше чем в АПЛ или ЛЧ, то может нефтяные страны и поддержали бы Россию, но они считать умеют и лишаться МС, ПСЖ, НЮ и т.д. ради России не будут.
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Георгий Большаков
Ответ Ебздрогыч
Идиотизм и популизм. Все разбивается по фактам: - нас там не ждут, отдавать потенциально лишнее место на ЧМ никто не захочет; - с нами просто не будут играть Япония, Австралия, Южная Корея, а их позиции в Азии сильны; - перелеты, логистика, инфраструктура: как сыграть посреди недели в Новой Зеландии или Индии, а потом в выходные тур чемпионата России? И перелеты с размещением очень дорогие; - азиатские клубные турниры крайне невысокого уровня, и призовые там курам на смех; - обратно в Европу нас уже не возьмут. Геркус просто игнорирует прописные истины, очень хочет устроиться на работу, присосаться к бюджету, поэтому отстаивает популистскую позицию. А когда-то казался одним из самых адекватных футбольных функционеров.
>азиатские клубные турниры крайне невысокого уровня
Поэтому у нас будут шансы их выиграть
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Я Гражданин Мира
Ответ xyg2rdwzx4
Как раз потому что он адекватный и понимает что эти призывы что либо остановить вообще бессмысленны, а по футболу еще как-то можно поговорить
Таким людим как он и как вы нельзя доверять не одного см земли.
Потому что вы не заслуживаете доверие.
Вы чут что готовы бегать куда угодно.
Но вы должны знать, нормальные, умные люди от проблемы не бегут а стараются его решить.
А если вас и оттуду выгонит куда будете бегать?
На луны?
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ML26
Ответ Антиглор17
Кто нибудь скажет всем этим идиотам, что там тоже ни кто с нами играть не будет?! Может 2-3 страны конечно будут, но полноценный отбор на турнир нам не светит…
Кто-нибудь скажет всем этим идиотам, что Азия так же подчиняется ФИФА, которая наложила на нас бан…
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xyg2rdwzx4
Ответ Антиглор17
Кто нибудь скажет всем этим идиотам, что там тоже ни кто с нами играть не будет?! Может 2-3 страны конечно будут, но полноценный отбор на турнир нам не светит…
А кто в Азии играть не будет прям наотрез? Корея, Япония, Австралия и все пожалуй. В Европе как раз 2-3 страны будут которые согласятся играть, в Азии то попроще явно. Вопрос в другом, что азиатская конфедерация же под фифа все равно, и вот там уже могут не разрешить. А так если есть вариант в Азии то лучше туда уйти, в Европу никто не пустит.
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Russ Ivan
Расскажите ему, что Россию не пустили на Азиатские игры, а он фонтанирует про футбол и отбор...
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KMR
Т.е. пример с разрекламировваными азиатскими играми ничему не учит. Изгой он и в Азии изгой.
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vel
"Мы в УЕФА всегда были на положении нелидеров, были шестыми в рейтинге."

И тут проклятая русофобия. Понимаешь, только шестые в рейтинге! Точно не любят нас в Европе, иначе на первое бы поставили.
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Ковид 07.10.52
А кто сказал, что в Азии мы будем играть с атрибутикой. вообще-то нас ФИФА не пустила на стыковые матчи с Польшей...
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Я Гражданин Мира
Человек не адекватен и не заслуживает никаких комментарии!!!
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Chernoy
Я вот прочитал, и первым делом вспомнилась песня ИНХ от Loc-Dog. Геркус, ИНХ
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Крыло советов
«Что мы этот колхоз не обыграем?»
Не спешите, господа Геркусы, заявлять о победе даже еще не войдя на турнир. Помните, что вы говорите о лимитчиках и сборной, которые вообще ни чего на международном уровне еще не выигрывали
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Старый Сухи
А если играть только с попуасами из Новой Гвинеи то можно вообще постоянно быть чемпионами мира.
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Новый тренер ФК Спартак
потомучто мы русские все азиаты
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ЛыСъ
Единственно куда можно сейчас заявиться, это в федерацию Антарктиды, сборные пингивинов, тюлений и морских котиков возражать не будут.
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Очки Дани Алвеса
Так это самое, Илюш, заявитесь сборными в ЛФЛ, они там тоже всех порвут! И в форме им там играть разрешат. А то что мы всё в УЕФА были на положении нелидеров, шестыми в рейтинге?
Тут будем первыми с километровым отрывом просто. Еще в медийку можете заявиться, зачем эта Азия? Всем удобно, игры в Одинцово, далеко ехать не нужно.
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