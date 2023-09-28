Илья Геркус: «Чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше сможем выиграть. Это интереснее, чем размениваться и играть без атрибутики»

Илья Геркус призвал РФС перейти в Азию на фоне решения УЕФА.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории. Несколько европейских стран заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

«Чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше мы сможем выиграть. Мы в УЕФА всегда были на положении нелидеров, были шестыми в рейтинге. На Евро играли ни шатко ни валко.

А сейчас в Азии мы можем выигрывать. Мы можем дать многое Азиатской конфедерации. Это очень интересное направление, чем размениваться и играть без атрибутики.

А в мы будем играть с гербом и флагом. Это реальные игры, настоящие, на равных условиях», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» в эфире программы «Есть тема!»

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