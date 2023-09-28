Илья Геркус: «Чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше сможем выиграть. Это интереснее, чем размениваться и играть без атрибутики»
Илья Геркус призвал РФС перейти в Азию на фоне решения УЕФА.
Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории. Несколько европейских стран заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.
«Чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше мы сможем выиграть. Мы в УЕФА всегда были на положении нелидеров, были шестыми в рейтинге. На Евро играли ни шатко ни валко.
А сейчас в Азии мы можем выигрывать. Мы можем дать многое Азиатской конфедерации. Это очень интересное направление, чем размениваться и играть без атрибутики.
А в Азии мы будем играть с гербом и флагом. Это реальные игры, настоящие, на равных условиях», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» в эфире программы «Есть тема!»
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А разве идиоти понимает что либо или должны понять что либо.
Я о другом,как можно доверять таким людим руководящие поста.
Такие люди за неделю пропёт всю страну
- нас там не ждут, отдавать потенциально лишнее место на ЧМ никто не захочет;
- с нами просто не будут играть Япония, Австралия, Южная Корея, а их позиции в Азии сильны;
- перелеты, логистика, инфраструктура: как сыграть посреди недели в Новой Зеландии или Индии, а потом в выходные тур чемпионата России? И перелеты с размещением очень дорогие;
- азиатские клубные турниры крайне невысокого уровня, и призовые там курам на смех;
- обратно в Европу нас уже не возьмут.
Геркус просто игнорирует прописные истины, очень хочет устроиться на работу, присосаться к бюджету, поэтому отстаивает популистскую позицию. А когда-то казался одним из самых адекватных футбольных функционеров.
И без поддержки ФИФА, что с переходом могла бы предоставить дополнительное место на ЧМ, Азии мы совсем неинтересны.
Если в российском футболе было денег больше чем в АПЛ или ЛЧ, то может нефтяные страны и поддержали бы Россию, но они считать умеют и лишаться МС, ПСЖ, НЮ и т.д. ради России не будут.
Поэтому у нас будут шансы их выиграть
Потому что вы не заслуживаете доверие.
Вы чут что готовы бегать куда угодно.
Но вы должны знать, нормальные, умные люди от проблемы не бегут а стараются его решить.
А если вас и оттуду выгонит куда будете бегать?
На луны?
И тут проклятая русофобия. Понимаешь, только шестые в рейтинге! Точно не любят нас в Европе, иначе на первое бы поставили.
Не спешите, господа Геркусы, заявлять о победе даже еще не войдя на турнир. Помните, что вы говорите о лимитчиках и сборной, которые вообще ни чего на международном уровне еще не выигрывали
Тут будем первыми с километровым отрывом просто. Еще в медийку можете заявиться, зачем эта Азия? Всем удобно, игры в Одинцово, далеко ехать не нужно.