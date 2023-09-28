Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS отложены до 9-10 ноября

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены и возобновятся 9–10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда. 

Сегодня в Лозанне прошел третий день слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой. 

Коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, ISU, WADA и Валиевой. 

«После представления сторонами доказательств комиссия распорядилась представить дополнительную документацию и, чтобы дать сторонам возможность рассмотреть ее, предоставила еще два дня на рассмотрение апелляции.

Слушания возобновятся 9-10 ноября в Лозанне после завершения процедуры представления доказательств, и группа заслушает заключительные представления сторон.

Затем группа проведет обсуждение и подготовит арбитражное решение», – говорится в заявлении суда. 

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106 комментариев

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Мэй Касахара
Год не указали?
+65
-1
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ДИОНИС
Ну, значит, не всё так просто с обвинениями против Валиевой! Значит, в ходе судебных заседаний выяснились какие-то новые факты, не известные ранее.
P.S. А кто-то утверждал, что это очень простое дело, и что вина Валиевой якобы уже не вызывает сомнений!
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Amneris
Блин, это вообще хоть когда-нибудь закончится?

P.S. Я так понимаю, апелляция (финальные слушания?) назначены на 9 и 10 ноября.
+38
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Yamaha555
Вначале говорили РУСАДА затягивает, потом ВАДА тянуло с ответом, теперь и CAS не может разобраться.
+20
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Anton Kortenko
Ответ Amneris
Блин, это вообще хоть когда-нибудь закончится? P.S. Я так понимаю, апелляция (финальные слушания?) назначены на 9 и 10 ноября.
наверно...
в следущей жизни....
когда Валиева станет кошкой.....
............................................................ла ла ла ла.
+18
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Ебздрогыч
Раньше я думал, что работа мечты - это тренер сборной России по футболу, которая ни с кем не играет. Но теперь сборная худо-бедно начала играть. Теперь моя работа мечты - судить в CAS: два дня слушаний и перерыв на полтора месяца!
+18
-2
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Zbra
Анекдот уже просто
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Лакс
Понятно что у ВАДА слабая позиция после заслушивания защиты и поэтому запросили отсрочку чтобы подготовиться.
И понятно так же что у ВАДА не доработаны правила в отношении несовершеннолетних.
+21
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Leo Bonart
Ответ Лакс
Понятно что у ВАДА слабая позиция после заслушивания защиты и поэтому запросили отсрочку чтобы подготовиться. И понятно так же что у ВАДА не доработаны правила в отношении несовершеннолетних.
У них скорее просто анкерный болт на эти правила положен. В этом деле сложно сказать, чего вадушка не нарушила
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Iuliia Timofeyeva
Валиева уже состарится и думать забудет о фигкрном катании, когда ей наконец что-то скажут по этому делу
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Регина
Видно связи с новыми открывшимся обстоятельствами, а вот какие мы конечно не знаем. Все не так просто как кажется на первый взгляд 👀
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Мистер Уайт
До 9-10 ноября 2036 года.
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ДИОНИС
Ответ Лакс
Понятно что у ВАДА слабая позиция после заслушивания защиты и поэтому запросили отсрочку чтобы подготовиться. И понятно так же что у ВАДА не доработаны правила в отношении несовершеннолетних.
Скорее всего, защита настояла на допросе в суде лаборанта, проводившего анализ допинг-пробы Валиевой и задержавшего этот результат на несколько недель. А также, возможно, в суде вынужден будет выступить представитель ITA (Независимой Организации допинг-тестирования), который должен был проводить проверку всех необходимых допинг-проб у каждого спортсмена для их допуска на Олимпиаду, но проявил халатность с пробой Камилы.
https://olympic.ru/news/antidoping-news/ita-proverit-bolee-5-000-sportsmenov-nakanune-igr-2022/?ysclid=ln3bsftw1m375499444
Видимо, ВАДА и ИСУ думали вначале обойтись без допроса этих специалистов.
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Anna
Ответ Jessi
Кому выгодно оттягивать?
Обвинению скорее всего, потому что многих данных у них не было
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Ирина Иванова
CAS решил рубить кошке хвост по частям. Бурная реакция заинтересованных фигуристов не заставит себя ждать.
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это порадует Пиндос, которые в течение следующих 6 недель увеличат яростность своих нападок и будут совершать еще более возмутительную ложь.

Это дает комиссии больше времени на консультации с USADA относительно того, какое наказание они хотят видеть.
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Самая цитируемая и вообще недура
Кошмар.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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Maturmalai
Винсент Чжоу и прочие торопыги добазарились. Суд суров, но справедлив. Ждите еще.
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Amneris
Ответ Anton Kortenko
надеюсь, хоть тут без деда обойдётся.
Жестко :)
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Aryna Lapko
Ответ Мэй Касахара
Год не указали?
Оставили эту графу свободной) внесут когда сочтут нужным)
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Enchanter WIZZARD
Они совсем тормоза??? Просто клоуны!!! Не могут взять и принять решение уже 1.5 года
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Роман Волков
Переносы и затяжки это неплохо.
Это значит, что у наших Врагов не всё так гладко.
Камиле Удачи и особо не нервничать.❤️
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Defender64
Чжоу опять психанет. Хорошо
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arisstopane
тот случай
когда обвинение в результате расследования
вышло на само себя)
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Anisu
Ответ Ебздрогыч
Раньше я думал, что работа мечты - это тренер сборной России по футболу, которая ни с кем не играет. Но теперь сборная худо-бедно начала играть. Теперь моя работа мечты - судить в CAS: два дня слушаний и перерыв на полтора месяца!
Они не работают только в КАС
+5
0
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