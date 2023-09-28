Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS отложены до 9-10 ноября
Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены и возобновятся 9–10 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.
Сегодня в Лозанне прошел третий день слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой.
Коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, ISU, WADA и Валиевой.
«После представления сторонами доказательств комиссия распорядилась представить дополнительную документацию и, чтобы дать сторонам возможность рассмотреть ее, предоставила еще два дня на рассмотрение апелляции.
Слушания возобновятся 9-10 ноября в Лозанне после завершения процедуры представления доказательств, и группа заслушает заключительные представления сторон.
Затем группа проведет обсуждение и подготовит арбитражное решение», – говорится в заявлении суда.
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P.S. А кто-то утверждал, что это очень простое дело, и что вина Валиевой якобы уже не вызывает сомнений!
P.S. Я так понимаю, апелляция (финальные слушания?) назначены на 9 и 10 ноября.
в следущей жизни....
когда Валиева станет кошкой.....
............................................................ла ла ла ла.
И понятно так же что у ВАДА не доработаны правила в отношении несовершеннолетних.
https://olympic.ru/news/antidoping-news/ita-proverit-bolee-5-000-sportsmenov-nakanune-igr-2022/?ysclid=ln3bsftw1m375499444
Видимо, ВАДА и ИСУ думали вначале обойтись без допроса этих специалистов.
Это дает комиссии больше времени на консультации с USADA относительно того, какое наказание они хотят видеть.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Это значит, что у наших Врагов не всё так гладко.
Камиле Удачи и особо не нервничать.❤️
когда обвинение в результате расследования
вышло на само себя)