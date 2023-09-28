Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS отложены до 9-10 ноября

Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены и возобновятся 9–10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

Сегодня в Лозанне прошел третий день слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой.

Коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, ISU, WADA и Валиевой.

«После представления сторонами доказательств комиссия распорядилась представить дополнительную документацию и, чтобы дать сторонам возможность рассмотреть ее, предоставила еще два дня на рассмотрение апелляции.

Слушания возобновятся 9-10 ноября в Лозанне после завершения процедуры представления доказательств, и группа заслушает заключительные представления сторон.

Затем группа проведет обсуждение и подготовит арбитражное решение», – говорится в заявлении суда.

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