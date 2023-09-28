Выступление Валиевой на Гран-при России в Казани может быть перенесено из-за слушаний в CAS
Выступление Камилы Валиевой на Гран-при России могут перенести из-за слушаний в CAS.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
«Распределение по этапам Гран-при России членов сборной уже сделано.
Но если будут объективные причины, требующие переноса, ФФККР примет соответствующее решение», – сказал Коган.
Валиева должна выступить на четвертом этапе Гран-при России в Казани, который пройдет 10-13 ноября.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил на 9-10 ноября.
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