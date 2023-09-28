Выступление Валиевой на Гран-при России в Казани может быть перенесено из-за слушаний в CAS

Теги сборная России женское катание Гран-при России Александр Коган ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Выступление Камилы Валиевой на Гран-при России могут перенести из-за слушаний в CAS.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. 

«Распределение по этапам Гран-при России членов сборной уже сделано.

Но если будут объективные причины, требующие переноса, ФФККР примет соответствующее решение», – сказал Коган.

Валиева должна выступить на четвертом этапе Гран-при России в Казани, который пройдет 10-13 ноября.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил на 9-10 ноября. 

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20 комментариев

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ДИОНИС
А вот мне интересно: почему некий Блинчик больше Чжоу желает, чтобы золото командника досталось американцам?! Он, случайно, не "засланный казачок"?
+36
-16
+20
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ ДИОНИС
А вот мне интересно: почему некий Блинчик больше Чжоу желает, чтобы золото командника досталось американцам?! Он, случайно, не "засланный казачок"?
Скрины с постами Блина Еро часто выкладывает у себя в бложике. Как бы вывод очевиден
+13
-6
+7
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Люба Люба
Ответ ДИОНИС
А вот мне интересно: почему некий Блинчик больше Чжоу желает, чтобы золото командника досталось американцам?! Он, случайно, не "засланный казачок"?
Так там даже к гадалке не надо ходить))) и таких "блинов" на спортс хватает с избытком
+9
-2
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Marya Y
Началось. Кого сейчас обвинять в задержке рассмотрения будут?
+2
-1
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unknownman
Они еще целый год будут заседать, это как минимум. Какой смысл что-то переносить?
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Lapo Elkann
Ответ Black&White
Да-да, мы все и Блинчик, и Фомичев и Елена в одном лице.
Теперь еще и Доктор 5 . дбл.
+1
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Doctor V
Татары не переживут, если их Валиева не выступит... Надо переносить - ФФКР готова прогнуться.
+9
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Александр Кудрявцев
😭😭😭😭
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Тайга86
Не это главное. Вообще если ей психологически и соответственно физически тяжело, можно Ками и поберечь. Успеет, выступит, только бы скорее всё встало на свои места, пусть и ждешь ее выступлений на каждом старте. Сейчас тяжело, зато потом, надеюсь, впереди состоится еще не один сезон.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Скрины с постами Блина Еро часто выкладывает у себя в бложике. Как бы вывод очевиден
а Еро - это кто?
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Jessi
Ответ Jessi
Татары перенесут, уверена
Что-то двояко получилось)
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Anna
Ответ Хорошее Настроение
И снова под Валиеву прогибаются, носятся с ней. Все равны но кто то равнее. За других участников командника так не впрягаются, хотя как раз они страдают несправедливо.
Когда в прошлом году переносили этапы спортсменов Плющенко, надеюсь, вы так же возмущались)
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