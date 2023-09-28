«Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон». Талалаев о прозвищах в 2Drots

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Первая лига «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Талалаев заявил, что знает игроков 2Drots с детства.

«Зацепил ли кто-то из 2Drots? Знаю этих игроков с детства. Кого я не знаю? Ослоновского? Или Сычева, который в ЦСКА начинал? Или опорного, который в «Чертаново» был?

Манна? Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон. Это ваши ребята, называйте как вам нравится. Большинство знаю», – сказал главный тренер «Химок».

2Drots проиграли «Химкам» (0:2) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинули турнир.

«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом

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18 комментариев

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Артём Никулин
Тарантиновские диалоги
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-2
+44
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Three Days Grace
согласен. У меня в школе был чел с похожей фамилией и его тоже ослом называли)
+27
-2
+25
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liverpoolart
Донт тач май талала
+16
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Блуждающий странник
Талалаев как говорится выдал базу. Неужели они сами не понимают насколько омерзительно это выглядит
+9
-2
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Spaten
Осел, Козел да косолапый Мишка
+4
-1
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Carver
Талалаев выдал базу. На довольно высокий букмекерский бюджет набрали профи уровня подвала пердива - топа втордива, назвали их Слонами и сделались блогерами внезапно.

Я совершенно не против Медиалиги, но из них такие же «блогеры», как и из профессионального бойца Брока Леснара рестлер. Да, он выступает в шоу, но при этом не перестает быть бойцом ММА по сути.
+2
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Chernoy
Экскурс в происхождение прозвищ от Балалаева
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Инженер Управляющий
Ответ Three Days Grace
согласен. У меня в школе был чел с похожей фамилией и его тоже ослом называли)
Вспомнил историю времён школы:
Идём с другом Серёгой из школы, класс 9й вроде, год 2002й. Вдруг он мне на ногу наступает случайно
Я: Ну ты, Серёга, кабан!
Он: я не кабан, этот.... Осёл!
Я чуть не подавился от смеха: точно, точно, осёл!
Он: блин, нет, я лось! Лось! так брат старший сказал!
Я: не, Серёга, ты осёл!

Периодически вспоминаем, смеёмся, хорошо было, беззаботно...
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SamSam
Заголовок прям желтушный
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Тренерские конспекты Бормана
Осел, козел и косолапый мишка
Задумали играть квартет
Ипут,ипут они мартышку
А сыра нет и нет
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ss_podonok
старпёры рады и хлопают в ладоши
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Slavnov
Андрюха весь день куражится над блохерами
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Кондитер
Жил на свете козел, не удав, не осел, настоящий козел, с седой бородой! ме-е! и любил он морковь, не салат, не свеклу, а любил он морковь, хау ду ю ду-ду! вот какой был дурак, не удав, не осел, этот старый чудак, настоящий ко-о-озел!
Фильм Курьер ))
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Number_2
По фактам
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А второй осёл Химки возглавляет
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Ansu Fati
Ответ Three Days Grace
согласен. У меня в школе был чел с похожей фамилией и его тоже ослом называли)
Да это как от габаритов зависит и характера)
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