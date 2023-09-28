«Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон». Талалаев о прозвищах в 2Drots

Андрей Талалаев заявил, что знает игроков 2Drots с детства.

«Зацепил ли кто-то из 2Drots? Знаю этих игроков с детства. Кого я не знаю? Ослоновского? Или Сычева, который в ЦСКА начинал? Или опорного, который в «Чертаново» был?

Манна? Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон. Это ваши ребята, называйте как вам нравится. Большинство знаю», – сказал главный тренер «Химок».

2Drots проиграли «Химкам» (0:2) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинули турнир.

«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом