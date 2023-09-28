«Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон». Талалаев о прозвищах в 2Drots
Андрей Талалаев заявил, что знает игроков 2Drots с детства.
«Зацепил ли кто-то из 2Drots? Знаю этих игроков с детства. Кого я не знаю? Ослоновского? Или Сычева, который в ЦСКА начинал? Или опорного, который в «Чертаново» был?
Манна? Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон. Это ваши ребята, называйте как вам нравится. Большинство знаю», – сказал главный тренер «Химок».
2Drots проиграли «Химкам» (0:2) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинули турнир.
«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом
Я совершенно не против Медиалиги, но из них такие же «блогеры», как и из профессионального бойца Брока Леснара рестлер. Да, он выступает в шоу, но при этом не перестает быть бойцом ММА по сути.
Идём с другом Серёгой из школы, класс 9й вроде, год 2002й. Вдруг он мне на ногу наступает случайно
Я: Ну ты, Серёга, кабан!
Он: я не кабан, этот.... Осёл!
Я чуть не подавился от смеха: точно, точно, осёл!
Он: блин, нет, я лось! Лось! так брат старший сказал!
Я: не, Серёга, ты осёл!
Периодически вспоминаем, смеёмся, хорошо было, беззаботно...
Задумали играть квартет
Ипут,ипут они мартышку
А сыра нет и нет
Фильм Курьер ))