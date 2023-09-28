Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной. Она сказала да
Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина готова выйти замуж за Наира Тикнизяна.
Девушка опубликовала видеоролик, сделанный на смотровой площадке Останкинской телебашни. На нем видно, что на земле развернут плакат с надписью «Яна, выходи за меня».
«Я говорю да», – написала Ромашкина на английском языке, поделившись снимком с кольцом на безымянном пальце.
Изображения: instagram.com/romashkina_ya_
Тикнизян в текущем сезоне провел за «Локомотив» в Мир РПЛ 9 матчей и забил 4 гола. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Яна ТикнизЯна😇