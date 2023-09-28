Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной. Она сказала да

Теги Локомотив премьер-лига Россия светская хроника девушки и спорт Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина готова выйти замуж за Наира Тикнизяна.

Девушка опубликовала видеоролик, сделанный на смотровой площадке Останкинской телебашни. На нем видно, что на земле развернут плакат с надписью «Яна, выходи за меня».

«Я говорю да», – написала Ромашкина на английском языке, поделившись снимком с кольцом на безымянном пальце.

Изображения: instagram.com/romashkina_ya_

Тикнизян в текущем сезоне провел за «Локомотив» в Мир РПЛ 9 матчей и забил 4 гола. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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63 комментария

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Дядя Гор
Ее уже кто только наверное на башне не вертел.
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+76
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Non-Conformist
Английский надо подучить.
+74
-2
+72
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Vitality99
Ответ Антон Фалафель
Развела таки армянчика.
Да армян сейчас все разводят
+71
-6
+65
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Hitgoe Himgob
Ответ San9
Погодите, 2 года назад Цска в инсте поздравлял его и "спутницу жизни" с рождением ребенка, все что ли?)
Да) Ребенок, вторая жена, все по плану в 24 года😉
+38
-3
+35
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BVB 09
Ответ Hitgoe Himgob
Да) Ребенок, вторая жена, все по плану в 24 года😉
И ей 29😃
Яна ТикнизЯна😇
+34
-1
+33
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Diego 95
Ответ Дядя Гор
Ее уже кто только наверное на башне не вертел.
Ты считаешь она не девственница?🤔
+37
-4
+33
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madaev
Интересно, зачем и для кого такие люди выкладывают каждый момент в жизни
+37
-5
+32
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Sobachkin
Ну так судя по МатчТВ там больше канал про поиску хахалей, а не про журналистику.... Часть смотри труселя покажет
+26
-3
+23
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San9
Погодите, 2 года назад Цска в инсте поздравлял его и "спутницу жизни" с рождением ребенка, все что ли?)
+22
-1
+21
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всем шампанского!
Девушке Кристине, которая встречалась с ним много лет ещё с подросткового возраста и родила сына, наверно обидно.
+15
-2
+13
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НАВАЛЬНЫЙ
Яна, выходи за меня на работу!
+11
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San9
Ответ Hitgoe Himgob
Да) Ребенок, вторая жена, все по плану в 24 года😉
Насчет Тикнизяна не уверен, а у бывшей точно по плану, еще 16 лет алиментов от вкусной зарплаты футболиста)))
+10
-1
+9
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Гамарджоба Генацвале
Я-на, выходи-на, за меня-на!
+10
-1
+9
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ARSEN1308
Ответ Дядя Гор
Ее уже кто только наверное на башне не вертел.
🤣🤣🤣
+10
-2
+8
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Великий Алонсо
Деревня. "i saY yes" 🤣🤣🤣🤣
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-3
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mr kovalsky
Ответ madaev
Интересно, зачем и для кого такие люди выкладывают каждый момент в жизни
чтобы мы обзавидовались
+10
-3
+7
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Антон Фалафель
Развела таки армянчика.
+11
-5
+6
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CaSpeR-13
ребенка сделал одной а замуж позвал другую
+7
-2
+5
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АРТУР АЛИЕВ
Всё остальное у них тоже будет виртуально?
+5
-1
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Vitality99
Ответ всем шампанского!
Девушке Кристине, которая встречалась с ним много лет ещё с подросткового возраста и родила сына, наверно обидно.
Ему 24 года и эту бросит потом для той,что будет получше)
+7
-3
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max bogomazov
Конечно она скажет да у него же бабок тьма.
+7
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madaev
Ответ mr kovalsky
чтобы мы обзавидовались
Изумрудно насрать же
+7
-3
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Dark.Babysitter
Ответ Vitality99
Да армян сейчас все разводят
Какой хороший коммент)
+3
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llolishe
Ответ Великий Алонсо
Деревня. "i saY yes" 🤣🤣🤣🤣
Посмотри с Ромашкиной шоу на Ютуб-поймешь почему так
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Dark.Babysitter
В ней только фамилия хорошая. Остальное обычное. Эти инстасамочки скоро будут вообще одинаковые, как клоны Джанго Фетта.
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