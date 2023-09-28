Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина готова выйти замуж за Наира Тикнизяна.

Девушка опубликовала видеоролик, сделанный на смотровой площадке Останкинской телебашни. На нем видно, что на земле развернут плакат с надписью «Яна, выходи за меня».

«Я говорю да», – написала Ромашкина на английском языке, поделившись снимком с кольцом на безымянном пальце.

Изображения: instagram.com/romashkina_ya_

в текущем сезоне провел за « » в Мир 9 матчей и забил 4 гола. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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