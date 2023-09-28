Александр Емельяненко поздравил Федора с днем рождения: «Хочу извиниться перед тобой, а подарком пусть будет моя трезвость»

Александр Емельяненко попросил прощения у Федора, поздравляя с днем рождения.

« , брат мой. Я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всех благ мирских и благодати Божьей.

Хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что расстраивал тебя своим поведением, поступками и неправильным образом жизни.

Сейчас нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию. Избавляюсь здесь от пагубных привычек. Подарком на твой день рождения пусть будет моя трезвость», – сказал боец ММА Александр Емельяненко.

Напомним, что бывшему чемпиону PRIDE в тяжелом весе Федору Емельяненко 28 сентября исполнилось 47 лет.

Александр Емельяненко: «Остановили за езду без номеров. Не знал, как выкрутиться, поэтому показал сотруднику фотку с Путиным. Не помогло – пришлось дать взятку»