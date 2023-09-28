«Торпедо» победило «Ак Барс» – Атанасов забил в овертайме. Команда Ларионова выиграла 9 из 11 игр в сезоне КХЛ

«Торпедо» продлило победную серию до четырех игр.

Команда тренера выиграла у « » (2:1 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забросил 21-летний нападающий .

Нижегородцы одержали четвертую победу подряд. Ранее команда обыграла минское «Динамо» (4:3) и дважды «Витязь» (3:1 и 4:1).

Всего « » выиграло 9 из 11 матчей в регулярном чемпионате и находится на первом место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков.