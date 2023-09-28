«Торпедо» победило «Ак Барс» – Атанасов забил в овертайме. Команда Ларионова выиграла 9 из 11 игр в сезоне КХЛ

Теги Ак Барс Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Василий Атанасов Хоккей

«Торпедо» продлило победную серию до четырех игр.

Команда тренера Игоря Ларионова выиграла у «Ак Барса» (2:1 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забросил 21-летний нападающий Василий Атанасов.

Нижегородцы одержали четвертую победу подряд. Ранее команда обыграла минское «Динамо» (4:3) и дважды «Витязь» (3:1 и 4:1).

Всего «Торпедо» выиграло 9 из 11 матчей в регулярном чемпионате и находится на первом место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков.

34 комментария

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Мирзоанис Якубов
Кажется, все адекватные хоккейные болельщики желают чемпионства самому светлому и прогрессивному клубу нашего чемпионата - "Торпедо" Профессора Ларионова, который со своей удивительно притягательной харизмой предстаёт полным антиподом фриковатому самозванцу Йозе и подхалиму Фёдорову
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Эксперт со спортса
Игорь Ларионов - тренер чемпионов!
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Ноябрьский Набат
Таких скоростей как у Автозаводцев я не видел давно!!!
Молодцы👏👏👏
Играют дерзко, красиво, по "советски".
Лучшая команда КХЛ на сегодняшний день.
Весь наш Нижний горит молодой командой, трибуны именно "болеют", гонят вперёд....сказка✨
Не думал, что увижу такую команду у Нас.
Спасибо Профессор💥🙏
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Владик Сергеев
Круто!
Приятно смотреть за игрой, даже в концовке не играют в откат, дорожа ничьей.
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Андрей Ш
Молодёжь Ларионова показала класс!
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Pablo Diablo
Восхитительная команда! Дай вам бог держать такой же уровень до конца сезона!
+15
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Огюст
Это был лучший игровой матч по накалу ,по сюжету ,который я видел в этом сезоне ! Соперники были равны друг другу по азарту , по нацеленности на ворота и по шансам забить ,но классно сыграли оба вратаря не смотря на то ,что в воротах у Ак Барса играл третий вратарь , но сыграл он отлично ! Повезло Торпедо в допвремя в игре 4-3 на три и с филигранной передачи Коваленко -он и при первом голе Торпедовцев делал передачу - Атанасову оставалось только подставить клюшко и шайба в воротах ! Спасибо игрокам обоих команд за атакующий ,боевой хоккей !
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ser7777
Молодцы парни!
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Skif63
Четвёртая подряд Торпедо! Молодцы, браво! Команду и всех её болельщиков с победой!
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pizzatcarizza
Ответ Эксперт со спортса
Игорь Ларионов - тренер чемпионов!
Рано пока так говорить все же)
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Кино Музыка
Торпедо украшение КХЛ, конечно. С победой.
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Матроскин52
Профессор переиграл Билялетдинова! Молодежь в очередной раз зажигала! Артамонова с первой шайбой в КХЛ! Красавцы!
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Жердев_В_Рейнджерс_Король
Игорь Николаевич, дай тебе Бог энергии, сил и терпения показать всем, что твой хоккей лучше, эффективнее и результативнее чем хоккей дуболомов со стратегией "бицца-бороцца"!
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Александр Филиппов
можно проспать этот сезон НХЛ. Овечкин все равно не побьёт рекорд, да и дебют Коваленко в НХЛ очень интересно посмотреть 😁😁
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Валерий Асанов
Сни- маю шляпу.......
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efremovms@gmail.com
Ответ Мирзоанис Якубов
Кажется, все адекватные хоккейные болельщики желают чемпионства самому светлому и прогрессивному клубу нашего чемпионата - "Торпедо" Профессора Ларионова, который со своей удивительно притягательной харизмой предстаёт полным антиподом фриковатому самозванцу Йозе и подхалиму Фёдорову
Главное-чтобы физрука в Питере не уволили.
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Александр_Ронни
Вот тут система, вопросов нет. Мастеров умной игрой раскатывают, Лучшие!
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IVAN-67
Ай, браво, профессор.
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Саня52
Красавчики,с Победой! Артамонова с почином,так держать! Ананасик опять вовремя подставился😉😉😉
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Skif63
Также хочу отметить победы Витязя и Спартака! Молодцы!
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Dundee
Красавцы🔥🔥🔥
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личные рекорды это не хоккей
Такой финал будет украшением сезона
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Серый
Играют как Барселона 2008-2012.
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Алексей Викторович
Красавчики 👍
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Саня52
Ответ Rinat
Ёмое , 11 туров, а Торпедо ПЕРВОЕ и не в дивизионе или конференции, а блин в чемпионате вообще!!!!
Это здорово и приятно,но в сентябре это НИЧЕГО не значит... Весь чемпионат впереди,всё расставит февраль 2024😉😉😉
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