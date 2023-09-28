«Торпедо» победило «Ак Барс» – Атанасов забил в овертайме. Команда Ларионова выиграла 9 из 11 игр в сезоне КХЛ
«Торпедо» продлило победную серию до четырех игр.
Команда тренера Игоря Ларионова выиграла у «Ак Барса» (2:1 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забросил 21-летний нападающий Василий Атанасов.
Нижегородцы одержали четвертую победу подряд. Ранее команда обыграла минское «Динамо» (4:3) и дважды «Витязь» (3:1 и 4:1).
Всего «Торпедо» выиграло 9 из 11 матчей в регулярном чемпионате и находится на первом место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков.
Молодцы👏👏👏
Играют дерзко, красиво, по "советски".
Лучшая команда КХЛ на сегодняшний день.
Весь наш Нижний горит молодой командой, трибуны именно "болеют", гонят вперёд....сказка✨
Не думал, что увижу такую команду у Нас.
Спасибо Профессор💥🙏
Приятно смотреть за игрой, даже в концовке не играют в откат, дорожа ничьей.