Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Милан», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в среду

6-й тур Серии А стартует во вторник матчем «Ювентус» – «Лечче».

В среду « » сыграет в гостях с « », « » встретится дома с « », « » – с «Сассуоло».

Завершится тур в четверг матчем «Дженоа» – «Рома».

Чемпионат Италии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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