Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Милан», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в среду

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6-й тур Серии А стартует во вторник матчем «Ювентус» – «Лечче».

В среду «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри», «Наполи» встретится дома с «Удинезе», «Интер» – с «Сассуоло».

Завершится тур в четверг матчем «Дженоа» – «Рома».

Чемпионат Италии

6-й тур

Ювентус – Лечче
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Милан
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Салернитана
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Аталанта
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Удинезе
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Сассуоло
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Торино
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Фиорентина
Дата проведения
28 сентября, 19.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Болонья
Дата проведения
28 сентября, 19.30, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Рома
Дата проведения
28 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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2 комментария

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rigobersong
Лечче на классе, должны оставаться в тройке:)) Помню какая была крутая команда у Земана с Божиновым и Чевантоном!:)
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ya_za_ac_milan
Ювентус на домашней арене силен, думаю Юве выиграют.
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