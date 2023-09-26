Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Милан», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в среду
6-й тур Серии А стартует во вторник матчем «Ювентус» – «Лечче».
В среду «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри», «Наполи» встретится дома с «Удинезе», «Интер» – с «Сассуоло».
Завершится тур в четверг матчем «Дженоа» – «Рома».
Чемпионат Италии
6-й тур
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.30, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 28 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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