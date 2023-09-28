Уткин о «золотой сотне» российских спортсменов: «Платить деньги за то, чтобы человек просто оставался жить в своей стране – очень странная история»
Василий Уткин назвал странной идею ввести «золотую сотню» спортсменов в РФ.
Накануне заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал: «Хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие сборные».
«Где-то посередине между министерством спорта и Государственной думой обсуждается вопрос о том, что, возможно, имеет смысл создать некую «золотую сотню» спортсменов России, которым нужно обеспечить такие финансовые условия жизни, чтобы их невозможно было сманить в иностранные державы.
Мне кажется, это какая-то очень странная идея. Хотя бы потому, что спорт – это такая вещь, где все меняется гораздо быстрее, чем бюджетные требования.
А самое главное – по-моему, платить деньги за то, чтобы человек просто оставался жить в своей стране – какая-то очень странная история. Во всяком случае, мне за это никто не приплачивает. Думаю, что и вам, моим зрителям, тоже.
Но живем как-то, бодрствуем и так или иначе цепляемся за свое существование, пытаемся сделать его лучше. Может быть, миролюбивее, может быть, достойнее, может быть, даже патриотичнее, кто знает», – сказал журналист и блогер Уткин в видео на своем ютуб-канале.
А если решил забить на мечту стать лучшим в своем виде спорта и просто остаешься заниматься фитнесом - получи денег.
Так и живем 🙄
Выйди из криокамеры
Что бы носили Z и V. Так же А Б В Г и так далее)))
Очевидно же)))