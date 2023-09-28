Уткин о «золотой сотне» российских спортсменов: «Платить деньги за то, чтобы человек просто оставался жить в своей стране – очень странная история»

Теги Василий Уткин Олимпийская сборная России Государственная дума Министерство спорта России Политика Алексей Морозов деньги Лыжи

Василий Уткин назвал странной идею ввести «золотую сотню» спортсменов в РФ.

Накануне заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал: «Хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие сборные».

«Где-то посередине между министерством спорта и Государственной думой обсуждается вопрос о том, что, возможно, имеет смысл создать некую «золотую сотню» спортсменов России, которым нужно обеспечить такие финансовые условия жизни, чтобы их невозможно было сманить в иностранные державы.

Мне кажется, это какая-то очень странная идея. Хотя бы потому, что спорт – это такая вещь, где все меняется гораздо быстрее, чем бюджетные требования. 

А самое главное – по-моему, платить деньги за то, чтобы человек просто оставался жить в своей стране – какая-то очень странная история. Во всяком случае, мне за это никто не приплачивает. Думаю, что и вам, моим зрителям, тоже.

Но живем как-то, бодрствуем и так или иначе цепляемся за свое существование, пытаемся сделать его лучше. Может быть, миролюбивее, может быть, достойнее, может быть, даже патриотичнее, кто знает», – сказал журналист и блогер Уткин в видео на своем ютуб-канале. 

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50 комментариев

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shickana
Если не платить, кто тогда на митинги будет ходить?
+69
-9
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technic
Я так люблю свою страну и ненавижу государство
+47
-6
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Антиглор17
Вышел с пустым листом на улицу и постоял 10 минут - сядешь на 5 лет.
А если решил забить на мечту стать лучшим в своем виде спорта и просто остаешься заниматься фитнесом - получи денег.
Так и живем 🙄
+49
-10
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Uriy walmart
Ответ Жорег Борщофф
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Если только за это, невзирая на результат показываемый работником, то ненормально. Такая компания обанкротиться
+24
-3
+21
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Nils Michael
обиднее всего 101-му
+20
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Ебздрогыч
Раньше хорошо платили тем спортсменам, кто хорошо выступал на международных стартах. Теперь предлагают хорошо платить тем спортсменам, кто выступать не будет, поскольку нас никуда не пускают. Вам не кажется, что это идиотизм?
+23
-7
+16
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Владислав Романов
Я тоже остаюсь, куда идти деньги получать? 😁
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Николай Козлов
По сути -платить за что чтобы спортсмен не соревновался.
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Lifar Skladchikov
Ответ technic
Я так люблю свою страну и ненавижу государство
Великая строчка Рустема!
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hiper26
Ответ shickana
Если не платить, кто тогда на митинги будет ходить?
Скорее на "путинги".
+14
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Кирилл Андреевич
Ответ technic
Я так люблю свою страну и ненавижу государство
Хватит называть власть государством
+8
-3
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a2wai
Ну и в чем он не прав?
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iPatrick
Ответ Ход_Конём
А как будут определять сотню? В ЧМ и ОИ мы не участвуем, только по ЧР?
Кто приклонит колено, то и войдет
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Ярик01
Ответ ArnoNeputevy
Ну, Васёк, сам посуди: а ты-то чего сидишь в "своей стране" (которая давно не наша вообще-то)? Потому что тут у Тебя вот этот сайт Спортс: ты ведь его фактический владелец - и ты, ничего не делая, стрижёшь купоны, и у тебя денег навалом. Это единственное, что ещё удерживает людей тут. И тот, кто предлагает платить просто за то, что они останутся тут жить, понимает: это единственный способ их удержать. Впрочем, я думаю, это иллюзия: удержать всё равно не удастся.
Вася не имеет около 10 лет прямого соотношения со sports.ru и уже 2.5 года не имеет отношения и через Германа.
Выйди из криокамеры
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Владислав Романов
Ответ Жорег Борщофф
А тебе за что? Ты в топ-100 хоть где-то?
Попрошу Вас обращаться на ВЫ к бронзовому призёру чемпионата мира по лежанию на диване😁
+4
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Добрый_Ээх
проще паспорт отобрать. или не выдавать
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sintenced
Ещё глупее платить тем, кто и так никуда не уедет.
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Ход_Конём
А как будут определять сотню? В ЧМ и ОИ мы не участвуем, только по ЧР?
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leon01
как писал Жванецкий*люди с трудом населяющие нашу страну*) скоро и вправду приплачивать придётся
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shickana
Ответ Владислав Романов
Я тоже остаюсь, куда идти деньги получать? 😁
Я за тобой, если что
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Иван Алейников
Ответ Nils Michael
обиднее всего 101-му
Как 4-е место
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Иван Алейников
Ответ Александр Шульгин
Не во всех видах есть призовые внутри страны. Условная стрельба из лука и так далее. Если не поддерживать спортменов потеряем полностью несколько поколений спортменов высших достижений.
Вы думаете бан ограничится несколькими поколениями спортсменов? Может быть и дальше. Хоть и в истории нет ничего постоянного
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Всё знаю
Ответ Ход_Конём
А как будут определять сотню? В ЧМ и ОИ мы не участвуем, только по ЧР?
кто больше патриот, тот и входит в золотую сотню)
Что бы носили Z и V. Так же А Б В Г и так далее)))
Очевидно же)))
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Ольга Ив
Ответ Александр Шульгин
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Но тем, кто хорошо выступает итак платят призовые
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Александр Василич
Ответ bona ulo
Ну, на провластные митинги ходят еще из -за страха, что могут кислород перекрыть.
А щас он открыт на полную?))
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