CAS: «На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение по делу Валиевой»

В CAS не могут назвать сроки объявления решения по делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение.

На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», – сказали в пресс-службе CAS.