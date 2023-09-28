CAS: «На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение по делу Валиевой»
В CAS не могут назвать сроки объявления решения по делу Камилы Валиевой.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.
Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.
«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение.
На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», – сказали в пресс-службе CAS.
ВАДА: Валиева виновата.
ISU: Валиева виновата.
РУСАДА: Валиева виновата.
CAS: Где справка о составе семьи?
Хотя подождите...
Сообщает агенство ,,Fake news"
"Момент процессуальный, но не совсем обычный. Чаще бывает, что стороны обмениваются - обычно в письменном виде - ответами на дополнительные вопросы, которые могли возникнуть у арбитров. Как правило, это не требует переноса слушаний или дополнительных заседаний. Возможно, были предъявлены какие-то новые доводы, требующие предоставления позиций от всех сторон. Соответственно, они будут обсуждены на следующих заседаниях. Такое случается редко, но бывает, особенно в таких резонансных делах, где на кону стоит карьера спортсмена", - сказала Анцелиович.