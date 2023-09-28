CAS: «На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение по делу Валиевой»

Теги сборная России допинг CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

В CAS не могут назвать сроки объявления решения по делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября. 

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение.

На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», – сказали в пресс-службе CAS.

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53 комментария

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Ритт
Представляю, как горит у Чжоу и иже с ним.
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Александр Константинов
Валиева: Я не виновата.
ВАДА: Валиева виновата.
ISU: Валиева виновата.
РУСАДА: Валиева виновата.
CAS: Где справка о составе семьи?
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Sportsfan
Ответ Ритт
Представляю, как горит у Чжоу и иже с ним.
Чжоу, который откатал хуже всех наших девочек на олимпиаде, должен своими амбиции немного поумерить) Чену вон никто не помешал медаль свою золотую выиграть, а этот только ныть может, чтобы ему на блюдечке принесли. Потому что иначе не видеть ему олимпийскую медаль как своих ушей.
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Алина Иванова
Надеюсь, что до следующей Олимпиады всё решится.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Александр Константинов
Валиева: Я не виновата. ВАДА: Валиева виновата. ISU: Валиева виновата. РУСАДА: Валиева виновата. CAS: Где справка о составе семьи?
Дюамель:"Почему Шветский со мной в раздевалку не ходил?!"
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riverman1980
Опять эти русские специально затягивают процесс!
Хотя подождите...
+19
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Mukunku 64
Адвокат Пашаев вызвал в суд дедушку Валиевой и запросил представить вещдок - чайную чашку
Сообщает агенство ,,Fake news"
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Ярик01
Ответ riverman1980
Опять эти русские специально затягивают процесс! Хотя подождите...
А ты там сегодня сидел и знаешь от кого дополнительные документы нужны и какие?
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Anatiana
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Дюамель:"Почему Шветский со мной в раздевалку не ходил?!"
Шветский:"Где справка о психическом здоровье Дюамель?"
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AlenaPayvina
Камила выходит замуж, рожает детей и может лет через 10 ей озвучат решёние 😂😂😂
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Любитель_ФК
Ответ Бене Гессерит
Допингистка обокрала чистых спортсменов, действительно, ничего такого
Такое заявление равносильно клеветнической трепатне Чжоу, вы тоже видимо не прочь потрепать языком. Если бы было так все просто и ясно как вам, не ломались бы копья в течении почти двух лет. Примитив в сознании , как у ВАДА, те тоже думали , что все будет как обычно, а оно вон как на поверку вышло.
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Anneta28
Ответ Ритт
Представляю, как горит у Чжоу и иже с ним.
У вас, на его месте, тоже бы горело.
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Anatiana
Ответ Michael Boldyrev
Это хитрый план буржуев. Затягивают суд и разоряют экономику России, где непрерывно проводятся абсолютно спонтанные акции в поддержку Валиевой. Ну, а для проведения затянувшейся череды флэшмобов Минобороны начинает требовать мобилизации... такой вот план врагов. Еще Загитова страдает, но косвенно: разбор ее речей и кружочки из телеграма уходят с главной Спортса. Все страдают, короче.
После того, как она отправила всем недвусмысленное послание - себя красивую на фоне стада баранов, боюсь, её популярность упадёт и без Валиевой.
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Ir_rish
Ответ Ритт
Представляю, как горит у Чжоу и иже с ним.
Интересно сколько раз Чжоу и Дюамель официально настучали в ВАДА и подписались ли хоть раз своими настоящими именами.
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Беглый*
Ответ Бене Гессерит
Допингистка обокрала чистых спортсменов, действительно, ничего такого
Амеры - самые грязные спортсмены в мире. Просто им, как "богоизбранному" народу, разрешили легально жрать всякую химозу, справки напечатать там не проблема и никаких обследований, подтверждений не нужно
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Люблю Женьку
Видимо до 07.02.24, до двухгодичного юбилея дотянут вынесение решения.
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Док Аксель
Судебная волокита давно уже не новость. Могут откладывать, переносить и всегда найдут причину.
+2
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Беглый*
Расформировать ваду, оштрафовать мок, распустить isu, извиниться перед Валиевой, российской командой и болельщиками и дело с концом
+13
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U-hoho
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Дюамель:"Почему Шветский со мной в раздевалку не ходил?!"
Я знаю женщин: она простит ему эпо, мельдоний и тетраметадезин, но вот этого - никогда ))
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U-hoho
Предположу, что Камила, какой бы расчудесной она не была, уже не является главным предметом спора, ни для наших ни для «ваших». На кону судьба олимпийского золота, причем командного. И что с ним будет, если ей выпишут, например, предупреждение … ?
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smoky eyes
Невозможно все это читать. Больно за каждого участника командника, даже за дурочка Чжоу, честно. Только все ждут медали, а Камила наказания. Долбанных 1,5 года. Держись, девочка. Если дисквалифицируют, то это наказанием будет и для зрителей ФК. Это как если бы Нурееву запретили выступать или Барышникову.
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U-hoho
Ответ Anneta28
У вас, на его месте, тоже бы горело.
Почему? Я вот правда не понимаю. То, что ты сделал - ты уже сделал. Это было 2 года назад. От тебя уже ничего не зависит. Чжоу может повлиять на свои будущие медали, на эту - уже никак. Дадут - дадут, не дадут - ну так работай дальше.
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Дисперсия
Ответ Беглый*
Расформировать ваду, оштрафовать мок, распустить isu, извиниться перед Валиевой, российской командой и болельщиками и дело с концом
И медали отдать, наконец, нашим ребятам. С процентами).
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Лакс
коммент юриста:

"Момент процессуальный, но не совсем обычный. Чаще бывает, что стороны обмениваются - обычно в письменном виде - ответами на дополнительные вопросы, которые могли возникнуть у арбитров. Как правило, это не требует переноса слушаний или дополнительных заседаний. Возможно, были предъявлены какие-то новые доводы, требующие предоставления позиций от всех сторон. Соответственно, они будут обсуждены на следующих заседаниях. Такое случается редко, но бывает, особенно в таких резонансных делах, где на кону стоит карьера спортсмена", - сказала Анцелиович.
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Антон Киселёв
Ответ Ярик01
А ты там сегодня сидел и знаешь от кого дополнительные документы нужны и какие?
Да там как ни крути вся тягомотина началась с пропуска сроков шведской лабораторией
+6
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