Бойкот матчей с Россией, «Ман Сити» вылетел из Кубка лиги, «Жирона» – лидер Ла Лиги, Лиллард перейдет в «Милуоки», поражение «Интера» и другие новости утра

1. Украинская ассоциация футбола выступила против решения УЕФА вернуть российские команды U17. Польша и Латвия, Литва, Швеция и Дания будут бойкотировать матчи с командами России U17. Кроме того, Шведский футбольный союз объявил, что россиянок не пустят в Швецию на Евро U17 в 2024 году.

2. «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги, пропустив от «Ньюкасла» на 53-й минуте. «Ливерпуль», «Арсенал» и даже «Челси» свои матчи выиграли. В следующем раунде «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Борнмутом», «Челси» ждет встреча с «Блэкберном».

3. Дэмиан Лиллард перейдет из «Портленда» в «Милуоки» в трехсторонней сделке с участием «Финикса».

4. «Интер Майами» без Лионеля Месси уступил «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США.

5. В Ла Лиге новый лидер! «Жирона» обошла «Барселону», а «Реал» поднялся на 2-е место после победы над «Лас-Пальмасом» и сыграет с жирондинцами в субботу.

6. КХЛ. СКА выиграл 4-й матч подряд после серии из 5 поражений. «Металлург» уступил «Куньлуню», «Салават» победил «Трактор».

7. «Интер» впервые проиграл в этой Серии А, уступив «Сассуоло» – 1:2. Было 5 побед. «Милан» обыграл «Кальяри» в гостях – 3:1. «Интер» и «Милан» лидируют в чемпионате Италии – у них по 15 очков после 6 туров, «нерадзурри» впереди по разнице мячей.

8. РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.

9. Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура» Кэмерону Ли.

10. Сборная Украины по пляжному футболу снялась с ЧМ из-за участия белорусов в турнире.

11. Польша хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года.

12. Российская самбистка Ольга Михеева победила на этапе Кубка мира, не проведя ни одной схватки: на турнире в сербском Нови-Саде она стала единственной участницей в весовой категории свыше 80 кг.

13. «МЮ» считает отстранение Санчо законным, несмотря на запрет ФИФА изолировать игроков. Клуб закрепил за Джейдоном персональных тренеров. Также пишут, что отстранение Санчо стало для тен Хага непростым решением – тренер «МЮ» считает это крайней мерой.

14. Роналдиньо – лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Роналду – 5-й, Месси – 10-й, Шевченко – 20-й.

15. Сын Ильи Ковальчука вызван в футбольную сборную России U14. Он играет в Бразилии.

16. Олимпийский чемпион по конному спорту Эрик Ламаз подделал документы о терминальной стадии рака, чтобы избежать суда.

17. Виктор Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию в «Наполи», забив «Удинезе» на фоне скандала с клубным тиктоком. Форвард пожал руку тренеру Руди Гарсии после замены. При этом Осимхен не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель перед игрой.

18. Зарема Салихова может возглавить команду Медиалиги. Об этом сообщил глава МФЛ Осипов.

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