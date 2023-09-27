Марио о Семаке: «Один из величайших тренеров в истории России. Он излучает уверенность и всегда защищает игроков – мне это близко»

Марио Фернандес поделился впечатлениями от работы с Сергеем Семаком.

– Что отличает от других тренеров, с которыми ты работал?

– Это один из величайших тренеров в истории России. Победитель.

По натуре Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко, – сказал защитник « ».

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