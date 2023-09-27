Марио о Семаке: «Один из величайших тренеров в истории России. Он излучает уверенность и всегда защищает игроков – мне это близко»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес поделился впечатлениями от работы с Сергеем Семаком.

– Что отличает Семака от других тренеров, с которыми ты работал?

– Это один из величайших тренеров в истории России. Победитель.

По натуре Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко, – сказал защитник «Зенита».

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31 комментарий

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Remy Cabella
Обыкновенный физрук, получивший в распоряжение лучший состав и бездонный бюджет с ручными судьями.
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Кирилл Сидеров
Ответ Remy Cabella
Обыкновенный физрук, получивший в распоряжение лучший состав и бездонный бюджет с ручными судьями.
Этим составом еще нужно уметь управлять! У нас любят все обесценивать. Если бы у Семака не получилось, начали бы писать что как так, с таким составом ничего не смог выиграть! Начал побеждать, ну вот у тебя состав такой, а так ты не тренер.
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Kenny De Schepper
Ответ Remy Cabella
Обыкновенный физрук, получивший в распоряжение лучший состав и бездонный бюджет с ручными судьями.
настолько физрук, что уже 7 раз продырявил твой краснодар
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Макс Осипов
Марио, тебе уже выдали зарплату, хватит работать языком
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Dmitriy Racheev
Профилактика геморроя по бразильской системе
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R Kukhov
Ответ Remy Cabella
Обыкновенный физрук, получивший в распоряжение лучший состав и бездонный бюджет с ручными судьями.
Манчини, Луческу, не смогли, почему?
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Валерий Рзянин
Да не плохой он тренер. По уровню по сильнее некоторых. Но ведь мы ищем причины облить грязью. Путь у него долгий, от помощника до главного. Игрок был умный. Интересно было бы его за рубежом посмотреть.
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Dr. J 24
Мерзкий человек этот Марио
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SMART789
Ответ Remy Cabella
Обыкновенный физрук, получивший в распоряжение лучший состав и бездонный бюджет с ручными судьями.
очень важное мнение
вам то виднее чем игрокам и специалистам…
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SergeyRussia
Не понимаю, как можно столько лет играть в России, и не знать язык. Например, Тот же Мхитарян знает несколько языков
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Metalloid
Да, Марио, твои высочайшие моральные принципы мы уже видели, даже Семак недостоин сравнения с тобой
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Геодез
Марио величайший игрок и на флейте и на губной гармошке. Иуда
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Костя Кот
что уж там России, в мире.
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несахар
семак один из самых переоцененных российских тренеров
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несахар
один из величайших тренеришек в истории россии
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Dr. J 24
И Семак и Марио легенды ЦСКА
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Кую коней
Кому интересно мнение этого редиски? Где поставить минус новостям от него?
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Роман Ахмедов
конечно.Что еще скадешь за зп ,которую никто тебе не даст нигде в рф и в Европе)
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Ruscello
На фоне Слуцкого, конечно.)
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dimitrii63
история России то здесь причём
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Pertinax Gandi
Ну величайший чересчур. Может быть просто выдающийся?
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