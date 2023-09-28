«Интер» и «Милан» лидируют в Серии А – у них по 15 очков после 6 туров. «Нерадзурри» впереди по разнице мячей

Теги Интер Милан Аталанта Ювентус серия А Италия Наполи Лечче Футбол

«Интер» и «Милан» делят лидерство в турнирной таблице Серии А.

В 6-м туре Серии А «Интер» уступил «Сассуоло» (1:2), впервые потеряв очки в сезоне-2023/24. «Милан» обыграл «Кальяри» со счетом 3:1.

После 6 матчей «Интер» и «Милан» лидируют в таблице, набрав по 15 очков. При этом «нерадзурри» опережают «Милан» по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Ювентус» занимает 3-е место, набрав 13 очков. 4-е место в турнирной таблице с 12 очками занимает «Аталанта», 5-м идет «Наполи», 6-м – «Лечче».

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1 комментарий

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Renat Zagidullin
Прям как в старые добрые времена…эх, молодость))
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