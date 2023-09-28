«Интер» и «Милан» лидируют в Серии А – у них по 15 очков после 6 туров. «Нерадзурри» впереди по разнице мячей
«Интер» и «Милан» делят лидерство в турнирной таблице Серии А.
В 6-м туре Серии А «Интер» уступил «Сассуоло» (1:2), впервые потеряв очки в сезоне-2023/24. «Милан» обыграл «Кальяри» со счетом 3:1.
После 6 матчей «Интер» и «Милан» лидируют в таблице, набрав по 15 очков. При этом «нерадзурри» опережают «Милан» по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Ювентус» занимает 3-е место, набрав 13 очков. 4-е место в турнирной таблице с 12 очками занимает «Аталанта», 5-м идет «Наполи», 6-м – «Лечче».
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