Российская самбистка Михеева победила на этапе Кубка мира, не проведя ни одной схватки

Теги Кубок мира сборная России жен самбо Ольга Михеева Единоборства

Россиянка Ольга Михеева без борьбы победила на Кубке мира по самбо.

На турнире в сербском Нови-Саде Михеева стала единственной участницей в весовой категории свыше 80 кг. 

Всего россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали на этапе 25 медалей (12-10-3). 

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28 комментариев

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Александр Колосов
Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла приехать и серебро бы забрала?
+55
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JBa
ЛОЛ

остановите эту машину
+25
0
+25
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JBa
Ответ Александр Колосов
Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла приехать и серебро бы забрала?
думаю, золото
+19
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+19
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Raulevsky
Ответ Александр Колосов
Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла приехать и серебро бы забрала?
Почему сразу серебро? Никогща нельзя заранее списывать со счетов злую 90килограммовую соседку, вдруг бы и за золото "поборолась"
+14
0
+14
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Alex_V69
Очень захватывающие соревнования! За телеправа, наверное драка идет нешуточная.
Представляете, ведь любая спортсменка по уровню могла бы получить серебро)
+14
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+14
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S Works Tarmac SL7
Богиня бесконтактных боёв
+6
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Михаил Зюбин
новость которую мы заслужили.... а более развернутый материал сложно было написать? почему так случилось? возможно кто-то отказался из-за наших спортсменов и т.п.
+5
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justbored
Хороша!
+5
0
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Rock-n-Rolla
хорошая тактика, уважуха менеджерам и поварам сборной за проделанную работу)))
+3
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Shamil Magomedov
Ахаха, выходит я зря подшучивал над сыном...он проиграл две схватки из двух и разделил третье место на соревнованиях. Было всего четыре участника в этой категории.
+2
0
+2
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Григ77
Супер результат!
Так держать !!
это я о великой победы Ольги
+2
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johnydorian
А всякие неудачники говорят, что "бесконтактный бой" - это якобы шарлатанство!
+1
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Streetbor
Прошел карате за полгода. Посмотрите и поднимете себе настроение )))
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2675807.html
+1
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Verhovn
Она всех своей магией победила))
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Заборостроитель
За три дня?🤣
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Bartez1986
не раз замечал, что на чемпионате области по бодибилдингу, например, бывает два человека в категории. то есть заявляешься со своим пузаном - и ты бронзовый призер чемпионата области. зато как звучит))
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Yallonen
Отмечаем дружно всей семьёй
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ДИОНИС
Молодец! Одним взглядом победила всех своих соперниц!
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Святослав Игоревич
Мастерство не пропьешь)
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Uriy walmart
😂😂😂😂
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Alex_V69
Ответ Александр Колосов
Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла приехать и серебро бы забрала?
Ты только ей не говори, если злая. А то в следующий раз поедет и золото возьмет)
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Александр Колосов
Ответ Raulevsky
Почему сразу серебро? Никогща нельзя заранее списывать со счетов злую 90килограммовую соседку, вдруг бы и за золото "поборолась"
В целом согласен. У нас в коммуналке она пока уверенный лидер общего зачета так сказать 🤣🤣
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justbored
Ответ Andrew Sports New
Как же так? Клятый запад не увлекается великим и уникальным российским самбо?)
господи, к чему б не приплести. и ладно б остроумно.
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