Российская самбистка Михеева победила на этапе Кубка мира, не проведя ни одной схватки
Россиянка Ольга Михеева без борьбы победила на Кубке мира по самбо.
На турнире в сербском Нови-Саде Михеева стала единственной участницей в весовой категории свыше 80 кг.
Всего россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали на этапе 25 медалей (12-10-3).
остановите эту машину
Представляете, ведь любая спортсменка по уровню могла бы получить серебро)
Так держать !!
это я о великой победы Ольги
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2675807.html