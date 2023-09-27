Российская самбистка Михеева победила на этапе Кубка мира, не проведя ни одной схватки

Россиянка Ольга Михеева без борьбы победила на Кубке мира по самбо.

На турнире в сербском Нови-Саде Михеева стала единственной участницей в весовой категории свыше 80 кг.

Всего россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали на этапе 25 медалей (12-10-3).