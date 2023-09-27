Осимхен не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель перед игрой «Наполи» с «Удинезе». Форвард пожал руку начальнику команды

Виктор Осимхен не поздоровался с одноклубниками.

Форвард, приехав в отель в день матча против «Удинезе», проигнорировал нескольких футболистов, сидевших на лестнице у входа, но пожал руку начальнику команды Джузеппе Санторо.

Среди игроков, с которыми нигериец не стал здороваться, были , протянувший руку, но не добившийся реакции от Осимхена, а также .

Ранее агент нападающего заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом пенальти, опубликованного в TikTok «Наполи».

Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото

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