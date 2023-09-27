Осимхен не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель перед игрой «Наполи» с «Удинезе». Форвард пожал руку начальнику команды

Теги серия А Италия Наполи Диего Демме Петр Зелиньски Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен не поздоровался с одноклубниками.

Форвард, приехав в отель в день матча против «Удинезе», проигнорировал нескольких футболистов, сидевших на лестнице у входа, но пожал руку начальнику команды Джузеппе Санторо.

Среди игроков, с которыми нигериец не стал здороваться, были Диего Демме, протянувший руку, но не добившийся реакции от Осимхена, а также Петр Зелиньски.

Ранее агент нападающего заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом Виктором пенальти, опубликованного в TikTok «Наполи».

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15 комментариев

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Отец Абду
А игроки причём тут?:) Это тупо со стороны... Какое то неуважительное отношение к партнёрам по команде
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Johnie
Здесь должна быть культовая фраза из фильма "Джанго Освобожденный"
+7
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Leon Betov
Осимхен: я не получил достаточно почестей от клуба после победы в Серии А
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Рашпель793
В общем, чувак просто нашёл повод обидеться на всех и вся, чтобы уже поскорее его продали. Только к чему он это всё начал в сентябре месяце, когда до трансферного окна ещё далеко?
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случайный прохожий
Ответ Отец Абду
А игроки причём тут?:) Это тупо со стороны... Какое то неуважительное отношение к партнёрам по команде
нормальная реакция человека с интеллектом ребенка обиженного
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Совесть 7Хага
Ответ Johnie
Здесь должна быть культовая фраза из фильма "Джанго Освобожденный"
Или из фильма "Брат"
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Peter Parker
Одноклубники такие: привет, ты что, #####?
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corazón blanco
Клуб конечно не прав, но Осимхен перегибает палку с этими обидами, высказываниями агента. Да он сделал многое для скудетто в прошлом сезоне и является главным активом и звездой команды, но зазнаваться и возносить себя не стоит. Причем тут вообще одноклубники?
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Anton Lem
Кисо обиделось!
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Северный болельщик
Раздули, опубликовали, как обычно
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HRYNDEL
Какой же Осимхен крутой!!!
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