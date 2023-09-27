Осимхен не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель перед игрой «Наполи» с «Удинезе». Форвард пожал руку начальнику команды
Виктор Осимхен не поздоровался с одноклубниками.
Форвард, приехав в отель в день матча против «Удинезе», проигнорировал нескольких футболистов, сидевших на лестнице у входа, но пожал руку начальнику команды Джузеппе Санторо.
Среди игроков, с которыми нигериец не стал здороваться, были Диего Демме, протянувший руку, но не добившийся реакции от Осимхена, а также Петр Зелиньски.
Ранее агент нападающего заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом Виктором пенальти, опубликованного в TikTok «Наполи».
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