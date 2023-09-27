РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах

РУСАДА выплатило WADA 273 миллиона рублей по решению CAS.

Об этом сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова во время круглого стола в Госдуме на тему соответствия антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу.

«По решению CAS все понятно, самый долгий процесс был по выплатам, не все суммы были обозначены в решении, некоторые счета были выставлены с задержкой. Курс рос день ото дня, благодарна министерству финансов, что был отработан вопрос дополнительного финансирования.

Но в том числе благодаря приносящей доход деятельности РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма – 273 миллиона.

Но WADA уже затронуло вопрос, что сама оценка условий восстановления потребует оплаты этой процедуры. Пока счет не получили.

Мы проинформировали, что все условия выполнили. Сообщили, что если РУСАДА может сделать что-то еще, мы готовы работать дальше. Но наша позиция, что мы все выполнили.

От имени РУСАДА хочу сказать, что мы предприняли все необходимые меры по восстановлению. Было два основных направления – выполнение решений и выполнение мониторингового плана.

Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу, вопрос поднимался неоднократно в течение года. Мы не согласны с решением, но были в курсе данного процесса», – сказала Логинова.

22 сентября исполком WADA заявил, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу.