РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах

Теги допинг Государственная дума WADA РУСАДА CAS Политика Р-Спорт деньги Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА выплатило WADA 273 миллиона рублей по решению CAS.

Об этом сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова во время круглого стола в Госдуме на тему соответствия антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу.

«По решению CAS все понятно, самый долгий процесс был по выплатам, не все суммы были обозначены в решении, некоторые счета были выставлены с задержкой. Курс рос день ото дня, благодарна министерству финансов, что был отработан вопрос дополнительного финансирования.

Но в том числе благодаря приносящей доход деятельности РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма – 273 миллиона.

Но WADA уже затронуло вопрос, что сама оценка условий восстановления потребует оплаты этой процедуры. Пока счет не получили.

Мы проинформировали, что все условия выполнили. Сообщили, что если РУСАДА может сделать что-то еще, мы готовы работать дальше. Но наша позиция, что мы все выполнили.

От имени РУСАДА хочу сказать, что мы предприняли все необходимые меры по восстановлению. Было два основных направления – выполнение решений CAS и выполнение мониторингового плана.

Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу, вопрос поднимался неоднократно в течение года. Мы не согласны с решением, но были в курсе данного процесса», – сказала Логинова. 

22 сентября исполком WADA заявил, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу.

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23 комментария

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goshforever
273 миллиона рублей перевели. Результат нулевой. Аплодисменты.

Дальше телефонные мошенники из WADA попросят РУСАДУ произвести поджог военкомата?)
+51
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+47
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BOBBYHULL
А весь прайс-лист WADA можно посмотреть?
+20
0
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Dooomer
"благодаря приносящей доход деятельности РУСАДА", интересно, что это за деятельность и какой размер дохода
+13
-2
+11
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Лизавета Анна -Мария
И ещё долго не восстановят- кормушка-то отменная и безотказная((
+9
0
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papadok
Работают как телефонные мошенники. А когда РУСАДА продаст квартиру, возьмет кредит, снимет мамины сбережения и переведет все это на "безопасный счет", просто перестанут выходить на связь. Возможна еще схема, что надо заплатить допинг-офицеру, чтобы отмазать (попавшего в аварию) сдавшего пробу родственника.
+8
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+8
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Лека-Лека
Наши платят, а их имеют.
Так держать. Платите больше и дальше.
+7
-1
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Guillermo
И всё равно не восстановят. Простейшая модель экономического рабства, существующая сейчас во всём мире, в которую втянуты 90 % стран и населения
+6
-1
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Док Аксель
Деньги платим, но стулья хрен получим...
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Ярик01
Ответ Dooomer
"благодаря приносящей доход деятельности РУСАДА", интересно, что это за деятельность и какой размер дохода
9,4 млн. рублей за 2022 год, частное тестирование соревнований неолимпийских видов спорта.
Можно сравнить с 679 млн. руб. от государства, что выдали им на тестирование олимпийских видов спорта.
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Алёна Вода
Зачем платили? По любому найдётся следующая отмазка, чтобы не восстанавливать
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Джульетта
Ответ goshforever
За свой счёт - хоть на Луну
Не надо лицемерить , им тупо угрожают независимо от того на чьи бы деньги поехали , что-то борцов только не трогают , почему интересно, все равны , но некоторые равнее ? Они вроде как твёрдо решили ехать на все соревнования и выполнять условия и не думаю что прям на свои деньги
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goshforever
Ответ Джульетта
Ну вот , а разговоров то было , теперь бы перестали некоторые чинуши угрожать спортсменам, которые хотели бы попасть на соревнования то вообще прекрасно было бы , решать ехать или не ехать на соревнования, выполнять условия для участия или нет должны сами спортсмены
За свой счёт - хоть на Луну
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stoudemire
куколдизм продолжается, надо было на крайний случай требовать списания суммы с замороженных счетов)
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СержМиранэн
лохххи
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СИ
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А не лучше ли было бы отправить такие большие деньги на нужды СВО или на нужды почты России?
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почему именно сейчас?)
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Еще не вечер, заплатим и больше.
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Жиртрес
Ответ selso99
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А либералам выдали?! Если бы не заплатили вы бы вопили что мы жулики и не хотим оплачивать законный штраф😂
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selso99
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Ярик01
Ответ Джульетта
Ну вот , а разговоров то было , теперь бы перестали некоторые чинуши угрожать спортсменам, которые хотели бы попасть на соревнования то вообще прекрасно было бы , решать ехать или не ехать на соревнования, выполнять условия для участия или нет должны сами спортсмены
Разговоры немного не о том, невыплаченный миллион + долларов в год это ежегодный взнос государства, напрямую, мимо РУСАДА.

А здесь 273 млн. рэ. это счета и штрафы только РУСАДА но за какой-то период (несколько лет)
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Alex_V69
Ответ goshforever
За свой счёт - хоть на Луну
А почему на другие игры без флага и гимна ездили за государственный счет? Да еще и машинки за медали дарили. А почему сейчас за участие в непонятных внутренних соревнованиях выплачивают сборникам компенсации, больше похожие на плату за лояльность и тоже из бюджета. Где ваше праведное возмущение разбазариванием бюджетных средств?
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goshforever
Ответ Alex_V69
А почему на другие игры без флага и гимна ездили за государственный счет? Да еще и машинки за медали дарили. А почему сейчас за участие в непонятных внутренних соревнованиях выплачивают сборникам компенсации, больше похожие на плату за лояльность и тоже из бюджета. Где ваше праведное возмущение разбазариванием бюджетных средств?
На других играх были "Олимпийские спортсмены из России" (OAR) или "Российский олимпийский комитет" (ROC). Списки и финансирование шло из олимпийского комитета России все равно. Сейчас даже такого нет. Даже финансирование из ОКР официально запрещено.

Соответственно, если Россия очень-очень хочет, то может сделать серую фирму-прокладку для финансирования действа. Но зачем нужно это России?
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BeyPyrom
Ответ Alex_V69
А почему на другие игры без флага и гимна ездили за государственный счет? Да еще и машинки за медали дарили. А почему сейчас за участие в непонятных внутренних соревнованиях выплачивают сборникам компенсации, больше похожие на плату за лояльность и тоже из бюджета. Где ваше праведное возмущение разбазариванием бюджетных средств?
А теперь надо все вернуть. А если машины нет - эквивалент в американской валюте...
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