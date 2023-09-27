«Убирайтесь, или мы убьем девчонку, «обезьяна», «черное дерьмо». Тетя 8-летней болельщицы «Реала» рассказала об угрозах и оскрблениях от фанатов «Атлетико»
Фанаты «Атлетико» угрожали убийством маленькой болельщице «Реала».
Напомним, перед матчем 6-го тура Ла Лиги улььтрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.
Ла Лига подала официальную жалобу в прокуратуру в связи с этим инцидентом.
Тетя 8-летней девочки, тоже находившаяся в тот момент рядом с ней, рассказала об угрозах и оскорблениях со стороны фанатов.
«Мы прогуливались рядом с «Цивитас Метрополитано», там было собрание болельщиков «Атлетико», и мы остановились, чтобы понаблюдать за ним. Я болела за «Атлетико» с самого рождения. И они начали петь «Нет викингам», «обезьяна», «черное дерьмо».
И сначала, клянусь вам, мы не знали, что это из-за нас. Я даже оглянулась назад, думая, что они имеют в виду группу детей, которые проходили позади. Я бы никогда не подумала, что это из-за девочки. Пока не подошел какой-то парень и не ударил меня по руке. «Убирайтесь отсюда, или мы убьем эту гребаную девчонку».
Куча оскорблений и все такое. А потом я подняла глаза и увидела много людей, очень большую толпу людей, указывающих на девочку, оскорбляющих девочку, поющих в ее адрес.
У нее был ужасный приступ тревоги. Я уводила ее оттуда как можно скорее, пока она прикрывала футболку и эмблему на ней.
В первую ночь она несколько раз просыпалась с мыслью, что они пришли за ней. Ей снилось много кошмаров. Она не знает, почему все это произошло. Она попросила меня больше не водить ее на стадион», – сказала женщина в эфире El Larguero.
Мама и тетя девочки обратились в полицию. По их словам, ультрас «Атлетико» кричали им: «Убирайтесь, вы, гребаные «викинги», сукины дети, убирайтесь отсюда, или мы разорвем вам рты и убьем вас».
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Что в головах у подобных персонажей вообще хз.
Впрочем, если русалочка уже черная, то почему бы это не последствие просмотра матрасами сериала или фильма, где обязательно должен быть чернокожий актер
Так скоро и до Чингачгука доберутся, будет черный играть.
Однако есть другая теория относительно происхождения этого интересного псевдонима. "Мадрид" заработал это прозвище из-за большого количества немецких и датских игроков, присоединившихся к команде в 70-х годах."