«Убирайтесь, или мы убьем девчонку, «обезьяна», «черное дерьмо». Тетя 8-летней болельщицы «Реала» рассказала об угрозах и оскрблениях от фанатов «Атлетико»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор Метрополитано дискриминация Футбол

Фанаты «Атлетико» угрожали убийством маленькой болельщице «Реала».

Напомним, перед матчем 6-го тура Ла Лиги улььтрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Ла Лига подала официальную жалобу в прокуратуру в связи с этим инцидентом.  

Тетя 8-летней девочки, тоже находившаяся в тот момент рядом с ней, рассказала об угрозах и оскорблениях со стороны фанатов. 

«Мы прогуливались рядом с «Цивитас Метрополитано», там было собрание болельщиков «Атлетико», и мы остановились, чтобы понаблюдать за ним. Я болела за «Атлетико» с самого рождения. И они начали петь «Нет викингам», «обезьяна», «черное дерьмо».

И сначала, клянусь вам, мы не знали, что это из-за нас. Я даже оглянулась назад, думая, что они имеют в виду группу детей, которые проходили позади. Я бы никогда не подумала, что это из-за девочки. Пока не подошел какой-то парень и не ударил меня по руке. «Убирайтесь отсюда, или мы убьем эту гребаную девчонку».

Куча оскорблений и все такое. А потом я подняла глаза и увидела много людей, очень большую толпу людей, указывающих на девочку, оскорбляющих девочку, поющих в ее адрес.

У нее был ужасный приступ тревоги. Я уводила ее оттуда как можно скорее, пока она прикрывала футболку и эмблему на ней.

В первую ночь она несколько раз просыпалась с мыслью, что они пришли за ней. Ей снилось много кошмаров. Она не знает, почему все это произошло. Она попросила меня больше не водить ее на стадион», – сказала женщина в эфире El Larguero.

Мама и тетя девочки обратились в полицию. По их словам, ультрас «Атлетико» кричали им: «Убирайтесь, вы, гребаные «викинги», сукины дети, убирайтесь отсюда, или мы разорвем вам рты и убьем вас».

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11 комментариев

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Рашпель793
Очередное подтверждение, что фанатьё по большей части - одни из самых отбитых людей, вне зависимости от клубных пристрастий и страны.
Что в головах у подобных персонажей вообще хз.
+30
-3
+27
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Aleksei Swift
опять схавают и будут мусолить поцелуй с Эрмосо. На маргиналов они прям хорошо так наловчились закрывать глаза
+15
-3
+12
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44ndfwwgbr
Ответ Wiley Fox
Не понял про викингов Впрочем, если русалочка уже черная, то почему бы это не последствие просмотра матрасами сериала или фильма, где обязательно должен быть чернокожий актер Так скоро и до Чингачгука доберутся, будет черный играть.
Возможно, они по причине своей дремучести думают, что викинги были неграми?)))
+7
-1
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Vedved
Ответ 44ndfwwgbr
Возможно, они по причине своей дремучести думают, что викинги были неграми?)))
Пересмотрели сериалов от Нетфликса)
+6
0
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Wiley Fox
Не понял про викингов

Впрочем, если русалочка уже черная, то почему бы это не последствие просмотра матрасами сериала или фильма, где обязательно должен быть чернокожий актер

Так скоро и до Чингачгука доберутся, будет черный играть.
+6
-1
+5
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Oleg Olegov
Ответ Wiley Fox
Не понял про викингов Впрочем, если русалочка уже черная, то почему бы это не последствие просмотра матрасами сериала или фильма, где обязательно должен быть чернокожий актер Так скоро и до Чингачгука доберутся, будет черный играть.
"Газета "The Times" первой начала использовать это прозвище, после того как Ди Стефано и Пушкаш в 1960-м году подняли над головой кубок Лиги Чемпионов. Отчет этой игры, где "Реал" разгромил немецкий "Франкфурт" со счетом 7:3, начался со слов: "Реал шагает по Европе, как Викинги в свое время, уничтожая всё на своем пути."

Однако есть другая теория относительно происхождения этого интересного псевдонима. "Мадрид" заработал это прозвище из-за большого количества немецких и датских игроков, присоединившихся к команде в 70-х годах."
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ZA.RMA
Девочка видимо своими танцами задела фанатов Атлетико..или это другое?
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Alfa Romeo
Ответ Рашпель793
Очередное подтверждение, что фанатьё по большей части - одни из самых отбитых людей, вне зависимости от клубных пристрастий и страны. Что в головах у подобных персонажей вообще хз.
Интересно, а в России бывали случаи, когда, например, фанаты Спартака увидели фаната с футболкой Зенита и стали ему угрожать. Быдловатость, возможно, и есть у каких-то российских фанатов, но не до такой же степени, как у отребья из Атлетико или Марселя
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