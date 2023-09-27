Россиянок не пустят в Швецию на Евро U17 в 2024 году. Об этом объявил Шведский футбольный союз

В Швеции сообщили, что российскую команду не пустят на женский Евро U17.

«Шведский футбольный союз не поддерживает решение о допуске российских сборных U17 к участию в соревнованиях УЕФА.

По мнению исполнительного совета, шведские сборные (взрослые и юношеские) и впредь не должны проводить матчи против России ни в Швеции, ни за ее пределами.

Мы полностью поддерживаем позицию Шведской спортивной конфедерации совместно со Шведским олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и специализированными спортивными федерациями: российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине (формулировка изменена в целях соответствия требованиям законодательства РФ – Sports.ru).

В мае 2024 года в Швеции пройдет женский Евро U17. В соответствии с вышесказанным, мы не позволим российской команде, если она пройдет отбор, принять участие в турнире», – сказано в заявлении на сайте Шведского футбольного союза.

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