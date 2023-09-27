Россиянок не пустят в Швецию на Евро U17 в 2024 году. Об этом объявил Шведский футбольный союз

Теги сборная России U-17 сборная Швеции U-17 УЕФА женский футбол сборная России жен сборная Швеции жен Федерация футбола Швеции Политика Чемпионат Европы по футболу среди женщин Футбол

В Швеции сообщили, что российскую команду не пустят на женский Евро U17.

«Шведский футбольный союз не поддерживает решение УЕФА о допуске российских сборных U17 к участию в соревнованиях УЕФА.

По мнению исполнительного совета, шведские сборные (взрослые и юношеские) и впредь не должны проводить матчи против России ни в Швеции, ни за ее пределами.

Мы полностью поддерживаем позицию Шведской спортивной конфедерации совместно со Шведским олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и специализированными спортивными федерациями: российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине (формулировка изменена в целях соответствия требованиям законодательства РФ – Sports.ru).

В мае 2024 года в Швеции пройдет женский Евро U17. В соответствии с вышесказанным, мы не позволим российской команде, если она пройдет отбор, принять участие в турнире», – сказано в заявлении на сайте Шведского футбольного союза.

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87 комментариев

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counsel
а как можно не позволить, если турнир УЕФА проводит? может пора исключить шведский футбольный союз из УЕФА тогда?
+154
-24
+130
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CrazyRamm
значит нужно отобрать турнир у нацистов, вот и всё.
+93
-36
+57
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Sajres_Smit
Пора УЕФА подтвердить, что они действительно против вмешательства политики в футбольные дела. С другой стороны ЕС запретил ввоз чемоданов и телефонов из России, так что всё равно не долететь)
+51
-2
+49
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Garikus89
Никаких проблем, ведь по уставу ФИФА вмешательство правительства страны в работу футбольной федерации наказывается санкциями. Африканцам уже доставалось, время расово верных стран настало)
+38
-7
+31
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velvetdust2008
Ответ counsel
а как можно не позволить, если турнир УЕФА проводит? может пора исключить шведский футбольный союз из УЕФА тогда?
Ну предложи это УЕФА, позвони им, переговори
+46
-24
+22
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кирилл Шарапов
Давайте снимать розовые очки. Можете сколько ругать весь мир за "русофобию", но пока идёт сво никакого международного спорта нам не светит
Уже есть много видов где россияне спокойно выступают
+24
-4
+20
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Олег Кузнецов
Ответ counsel
а как можно не позволить, если турнир УЕФА проводит? может пора исключить шведский футбольный союз из УЕФА тогда?
Нужно со шведами сделать также, как АТП сделало с Уимблдоном....Наказать по полной.
+25
-8
+17
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Кирилл Шарапов
Давайте снимать розовые очки. Можете сколько ругать весь мир за "русофобию", но пока идёт сво никакого международного спорта нам не светит
+37
-22
+15
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Nikita Starostin
Ответ Виктор Челядинов
Рашка весь свой человеческий облик и все культурные и экономические связи с цивилизованным миром променяла на оккупацию руин Бахмута и Мариуполя. С этим пусть и живёт теперь
Никогда не слышал о такой стране. Это что-то остравное?
+17
-3
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Фёдор Кузнецов
Если Федерация ещё за год до турнира говорит что не пустит туда определённую сборную, допущенную то турнира УЕФА не повод ли это забрать у страны турнир
+11
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bro0da
Ответ Джульетта
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Вы забыли добавить, что в этих "самых развитых странах" живут правильные, расово полноценные люди, голубая кровь и белая кость с демократическими боеголовками, леопардами и самым справедливым в мире обедненным ураном. Куда нам с нашими рожами соваться.
+9
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Pigmalion
Ответ Nikita Starostin
Никогда не слышал о такой стране. Это что-то остравное?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Spartakovec navsegda
Отличный для УЕФА вариант показать, что они не на 100% зависимы о политики, а на какой-то меньший процент. Лишить турнира Швецию и т.д. по отношению к остальным отказникам.
Вот только смогут ли или подтвердят очевидную вещь, что футбол полностью зависим от политики.
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Ragnark
Ответ Sajres_Smit
Пора УЕФА подтвердить, что они действительно против вмешательства политики в футбольные дела. С другой стороны ЕС запретил ввоз чемоданов и телефонов из России, так что всё равно не долететь)
Вёдра с болтами тоже запретили
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PolarBear
Надо сделать шаг конём. Перенести чемпионат Европы из Швеции в Венгрию или Сербию. И всего делов
+6
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vzi
Козлы.
+16
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Reggi
Спортивное братство и равенство, нет, не слышали? Дискриминация несовершеннолетних по национальному признаку? О, дайте два!
Вот такие вот они спортивные европейские ценности.
Надеюсь, УЕФА примет меры, чтобы дети-спортсмены всё же могли соревноваться в международных турнирах.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кирилл Кривошеев
в основном это виды где участвуют по одному
Такие виды это вообще большинство в спорте
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Фёдор Кузнецов
Ответ Pigmalion
Ну на данный момент Россия в отборе на этот турнир не участвует.
УЕФА допустила сборную ю 17 везде, даже там где прошла жеребьёвка отбора, поэтому Россия считается участником отбора
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Кирилл Кривошеев
Ответ Фёдор Кузнецов
Уже есть много видов где россияне спокойно выступают
в основном это виды где участвуют по одному
+3
0
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CrazyRamm
Ответ angliiskiilion
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нет, не нужно.
нужно мозги всем включать. есть спортивные принципы, есть решение уефа. хотят бойкота - получают закономерные т.п. не хотят пускать наперекор решению уефа - лишаются турнира.
а эти запреты и бойкоты - обычная русофобия. двуличная европа проявила себя по полной программе за этот год. им плевать и на Россию, и на Украину, их заботят только они сами.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Михаил Кононенко
суть в том, чтобы родители этих детей поняли
Что они поймут так это то что их детей не пускают на Евро из-за их паспорта, и всë, но Вам нечего объяснить, Вы любое решение Запада будете оправдывать
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Виктор Бутко
Ответ Олег Кузнецов
Нужно со шведами сделать также, как АТП сделало с Уимблдоном....Наказать по полной.
а еще с англичанами, датчанами,норвежцами, литовцами и латышами?
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Savardus
Ну это уже спортивный геноцид получается. Причем против детей реально.

Что они могут сделать, чтобы закончилась война? сходить на выборы в марте 24? устроить революцию? Убедить своих родителей выходить на улицы? или что?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Михаил Кононенко
вот многие говорят, "неправильно". так постойте, это же делается для того, чтобы мы прекратили беспредел с своей стране!!! Ты не виноват, он не виноват, но мы то знаем, кто виноват, но молчим. вот они и делают так!
Да, ведь именно недопуск несовершеннолетних девочек до Евро прекратит беспредел в стране
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