УАФ о допуске российских команд U17: «Осуждаем решение УЕФА. Не будем участвовать в соревнованиях с командами РФ»
Украинская ассоциация футбола против решения УЕФА вернуть российские команды U17.
Вчера Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U17 из России.
Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.
УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска.
Убеждены, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к участию в соревнованиях сейчас безосновательно и толерантно российской политике.
Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из России от участия в международных соревнованиях», – сказано в заявлении УАФ.
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Ну ничего! скоро на коленях ползать будут, просить прощения у Белоруси и России. Сейчас как начнут об них ноги вытирать ЕС и США вот тогда возможно и прозреют. Хотя на вряд ли! Слепые, наивные борцы за какую то свободу. Как будто они до этого не были свободны)))
Тоже самое сейчас происходит с казахами, вот армяне начали вступать на этот путь. Думаю что последними в этой цепочке будут белорусы, от них соросята не отстанут.
Правда это было до того как ЦРУ провели обыск офиса ФИФА и не сделали их своими шестёрками
Наказание должно применяться к конкретным виновным
"Украина подтверждает, что не будет участвовать ни в каких боевых действиях с участием российских военнослужащих и обращается в другие ассоциации-члены ЕС с просьбой бойкотировать возможные боестолкновения и провокации против военных России"