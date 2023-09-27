Украинская ассоциация футбола против решения УЕФА вернуть российские команды U17.

Вчера Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U17 из России.

Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к участию в соревнованиях сейчас безосновательно и толерантно российской политике.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из России от участия в международных соревнованиях», – сказано в заявлении УАФ.

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