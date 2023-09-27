УАФ о допуске российских команд U17: «Осуждаем решение УЕФА. Не будем участвовать в соревнованиях с командами РФ»

Теги Чемпионат Украины по футболу сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА УАФ Политика Футбол

Украинская ассоциация футбола против решения УЕФА вернуть российские команды U17.

Вчера Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U17 из России.

Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к участию в соревнованиях сейчас безосновательно и толерантно российской политике.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из России от участия в международных соревнованиях», – сказано в заявлении УАФ.

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

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134 комментария

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rigobersong
Не хочется делать акцент на нации конечно, но откуда у Украины такое ЧСВ?:) Всю жизнь ехали на заработки из нищей Украины в Россию, начиная от работяг, ночных бабочек и заканчивая актерами и певцами:)) Но при этом Русские всегда плохие!:))
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Сергей Галынский
🐕🦮🐕‍🦺🐕🐕‍🦺УАФ
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Dmitry Orlov
Ответ rigobersong
Не хочется делать акцент на нации конечно, но откуда у Украины такое ЧСВ?:) Всю жизнь ехали на заработки из нищей Украины в Россию, начиная от работяг, ночных бабочек и заканчивая актерами и певцами:)) Но при этом Русские всегда плохие!:))
Что характерно, даже когда, по официальной версии "Россия напала на нас и Крым отжала" - с 2014 по 2022 - актёрам и певцам это не мешало ездить сюда на заработки. Наверное, они просто ничего не знали.
+108
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+99
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rigobersong
Пусть не участвуют, не велика потеря:)) А остальной мир должен встать на колени перед Русским народом и публично извиниться за позорную русофобию!:)
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+49
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Dexter Morgan
Ответ rigobersong
Не хочется делать акцент на нации конечно, но откуда у Украины такое ЧСВ?:) Всю жизнь ехали на заработки из нищей Украины в Россию, начиная от работяг, ночных бабочек и заканчивая актерами и певцами:)) Но при этом Русские всегда плохие!:))
Вот тут ты базу выдал. Древние укры же теперь новую историю выдумали, ну и думают, что что-то из себя представляют. А на деле теперь на трассах по всему миру стоять. Страна отказалась от истории своей, веры. Это позорище.
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Роман
Отлично, и не участвуйте
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Raulevsky
Ответ Сергей Галынский
🐕🦮🐕‍🦺🐕🐕‍🦺УАФ
Пять Газзаевых по пятибалльной шкале
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Игорь Тимохин
Одно не понятно: откуда столько пафоса! Всю историю голодранцами были и тут звезду поймали! Взлетели! )))
Ну ничего! скоро на коленях ползать будут, просить прощения у Белоруси и России. Сейчас как начнут об них ноги вытирать ЕС и США вот тогда возможно и прозреют. Хотя на вряд ли! Слепые, наивные борцы за какую то свободу. Как будто они до этого не были свободны)))
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+24
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Jedef
Больше глупого бойкота Олимпиады-80 я никогда не понимал ещё больший по своей тупости ответный бойкот ОИ-84. Это же детский сад: ну выйди и покажи на поле кто не прав, а не щëки дуй дома. Думал, что не повторится уже такое. Ну да-ну да
+26
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+23
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stoudemire
Ответ rigobersong
Не хочется делать акцент на нации конечно, но откуда у Украины такое ЧСВ?:) Всю жизнь ехали на заработки из нищей Украины в Россию, начиная от работяг, ночных бабочек и заканчивая актерами и певцами:)) Но при этом Русские всегда плохие!:))
просто псевдонация без истории, достижений находится сейчас в процессе формирования своего "национального образа" и идеи. Точнее этот процесс почти завершен и выбрали они самый жалкий, самый мерзкий путь. Отказавшись от русских корней им позарез нужны свои герои, писатели, поэты, ученые и т.д. Это нужно для борьбы с комплексами неполноценности и ущербности. Это чистая психология и политические технологии от западных партнеров..
Тоже самое сейчас происходит с казахами, вот армяне начали вступать на этот путь. Думаю что последними в этой цепочке будут белорусы, от них соросята не отстанут.
+26
-4
+22
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Egorushka56
Ответ Сергей Галынский
🐕🦮🐕‍🦺🐕🐕‍🦺УАФ
АУФ))
+25
-4
+21
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Гусеконь
помнится времена когда за политическое давление от футбольных структур страны от футбола отстраняли.
Правда это было до того как ЦРУ провели обыск офиса ФИФА и не сделали их своими шестёрками
+23
-5
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Крыс Пол
Ответ rigobersong
Пусть не участвуют, не велика потеря:)) А остальной мир должен встать на колени перед Русским народом и публично извиниться за позорную русофобию!:)
RLM перед матчами
+16
0
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Альберт Сафиуллин
Вот это угроза🤣
+16
-2
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SMART789
Ответ rigobersong
Пусть не участвуют, не велика потеря:)) А остальной мир должен встать на колени перед Русским народом и публично извиниться за позорную русофобию!:)
На колени не надо, но принести извинения и признать ошибочность санкционного давления в отношении населения которые ничего не решает обязаны

Наказание должно применяться к конкретным виновным
+30
-16
+14
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Dexter Morgan
Ответ Dmitry Orlov
Что характерно, даже когда, по официальной версии "Россия напала на нас и Крым отжала" - с 2014 по 2022 - актёрам и певцам это не мешало ездить сюда на заработки. Наверное, они просто ничего не знали.
То же самое делали и наши так называемые беглые страдальцы, которые сейчас в Израиле. Ургант, Меладзе и прочие. Работали и получали деньги от государства, а потом убежали. Укры и наши либералы вообще без принципов. Даже по своей внутренней логике они облажались.
+23
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D-eisler@yandex.ru
да блин усыпите уже её, забадала УАФкать
+16
-3
+13
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Всё знаю
А вот если будет официальный матч и Украина откажется играть. Ей выпишут технарь или что?)))
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Крыс Пол
Лучше бы они с такой логикой к военному конфликту относились, и уже давно все жили бы в мире и счастье:

"Украина подтверждает, что не будет участвовать ни в каких боевых действиях с участием российских военнослужащих и обращается в другие ассоциации-члены ЕС с просьбой бойкотировать возможные боестолкновения и провокации против военных России"
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+7
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Мишаня Кашников
Ответ Andrew Sports New
Напомню, что советскую власть украинцы не приняли, и она себя им навязала силой после революции.
Напомню, украинцев не существовало до прихода советской власти
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Сергей Жарковский
" Страна с протянутой рукой" ещё может что-то требовать, пусть подотрутся своими претензиями.
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Николай Овечкин
Да вы там и не нужны
+11
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Mohnatiy
Да с этими всё понятно, а из настоящих стран кто-нибудь высказался против?
+7
-2
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Мишаня Кашников
Ответ Andrew Sports New
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это к советской власти вопросы, от неё больше всего пострадали русские, нам тоже есть что предъявить, ведь значительную часть времени генсеками были украинцы Брежнев, Хрущёв
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Елимай
Спорт должен быть вне политики.
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