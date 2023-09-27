«Пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Мы – Россия, надо показать свои яйца. Под позорным белым флагом выступать мы не должны». Кавазашвили о допуске российских команд

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА ФИФА МОК Станислав Поздняков Анзор Кавазашвили ОКР Томас Бах Политика контент Футбол

Анзор Кавазашвили резко раскритиковал политику ФИФА и УЕФА в отношении России.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Ряд европейских футбольных федераций объявил о бойкоте матчей с Россией.

«Уже давно я не верю европейским организациям – ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК. Не верю никому, потому что они не защищают свой устав. Когда я слышу, что кто-то против выступления нашей страны, мне смешно! Покажите мне в уставе, на основании которого они выступают против нас. Если идти на поводу у Украины, Латвии, Польши и англичан, всегда будем иметь отрицательный имидж. Нас никто не будет поддерживать. Надо убрать эти страны из футбола к чертовой матери.

Объясните мне, пожалуйста, почему мы так волнуемся, что какие-то сборные против России? Вы читали, что мы будем выступать без флага, гимна и герба? Да на какой нам это надо?

[Глава ОКР Станислав] Поздняков четко и грамотно сказал, что без флага и гимна мы участвовать не будем. И платить взносы тоже не будем! Не может ли РФС узнавать через журналистов мнение общественного актива? Ведь всем ясно, что ни один футболист не даст согласия выступать без флага и гимна. Нельзя ущемлять национальные признаки. Я уже давно говорю, что нам надо отказаться от этих соревнований! Чтобы Бах заплакал и зарыдал!

Мы не должны под позорным белым флагом выступать. Нам нужно сказать УЕФА и ФИФА: «Да пошли вы к чертовой матери!» У нас есть великолепная возможность через БРИКС привлечь много людей в нашу страну. Да пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Объединимся с азиатской конфедерацией и сделаем то, что нам нужно. Мы к этому придем обязательно! Мы – Россия, нам нужно показать свои яйца», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

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87 комментариев

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Overkiller
УЕФА, ФИФА, выполняйте любые требования, вы же не хотите увидеть трясущиеся седые яйца Кавазашвили? Это прямая и явная угроза!
)))
+64
-5
+59
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ЛыСъ
Как по мне, так к черту пусть идет Кавазашвили и прочие Свищевы и Журовы
+32
-3
+29
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Forza Juve
опять дед не закусывает...
+34
-6
+28
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Антон Фалафель
Де Ниро должен сыграть Кавазашвили в комедии Сарика Андреасяна.
+24
-3
+21
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Frenki Mason
Ну да, этот дед уже одной ногой в могиле, а молодое поколение вот из-за за таких "патриотов" должны впустую свою карьеру потратить
+13
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несахар
Ответ Антон Фалафель
Де Ниро должен сыграть Кавазашвили в комедии Сарика Андреасяна.
и фильм будет называться "деменция"
+8
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Никита Алексеев
После первой и второй у него перерывов вообще нет
+7
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vel
Ты то помрешь скоро, дед старый. А молодежи еще жить и жить, налаживать оборванные вашим поколением дружественные связи.

Снова терпеть 70 лет идиотизма "враги/предатели" никто не будет.
+6
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+5
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Sergey
Ответ Mr. Fett
Сообщите ему, что азиатская конфедерация тоже входит в ФИФА🤣
Так он думает что ФИФА это Европа.)))
+5
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.ru
какие проблемы, Анзор... надо - покажи
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grevestor
Следующий форум БРИКС: "Приезжайте в Россию! Водка, балалайка, яйца Кавазашвили!"
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ta-tosha
Дед собрался показать УЕФА свои сморщенные горошины? Они реально испугаются, без шуток :) Это должно подействовать
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Mr. Fett
Сообщите ему, что азиатская конфедерация тоже входит в ФИФА🤣
+4
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Sergey
Ответ Антон Фалафель
Де Ниро должен сыграть Кавазашвили в комедии Сарика Андреасяна.
Это реально смешно, респект!
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Дмитрий Четвериков
Анзору Амберковичу 83 года. Дай Бог ему, конечно, ещё долгих лет жизни. Но скольким поколениям россиян потом г...но разгребать, которое эти престарелые патриоты нагромоздили
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Этот Райола хочет денег
Подайте мне "Черную Жемчужину", поднять паруса, поднять якорь! А еще мне валидола, карвалола и памперс поменяйте!))
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Roman Dementiev
Ну так не выступайте, в чем проблема
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Mc′loud
В основном мы показываем всему миру другую часть тела. Сзади от яиц.
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несахар
есть хорошая идея.
надо у мок получить разрешение выступать с флагом, на котором будут изображены яйца всмятку
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OldRedWhite
Ответ Overkiller
УЕФА, ФИФА, выполняйте любые требования, вы же не хотите увидеть трясущиеся седые яйца Кавазашвили? Это прямая и явная угроза! )))
Сам то играл с ФИФА и УЕФА этими с удовольствием !
А нам яйца предлагает …
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Антиглор17
Такие старые маразматики только позорят нашу страну…
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Вечно в бане
- Мы готовы предложить вам выступать на определенных условиях.
- На таких условиях сами выступайте, а позорный белый флаг мы не поднимем!
- Ну ок, не хотите, не выступайте.

Объясните мне кто-нибудь, где тут демонстрация яиц?
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Recreated
Ответ f0mk4
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Из надзорной.
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Pertinax Gandi
Что-то у нас последнее время эксгибиционистов развелось. Так и норовят всем яйца показать.
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Вечно в бане
Ответ Роман Буянов
Не смотря на всеобщее (и лично мое) отвращение к этому персонажу, тезис верный. Не понимаю зачем под белым флагом куда-то ехать и выступать.
А под зеленым норм?
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