Поздняков об отъезде зятя в США: «В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы»

Теги Станислав Поздняков ОКР сборная России сборная России жен София Позднякова Константин Лоханов Фехтование

Станислав Поздняков рассказал об отъезде зятя в США.

Константин Лоханов, супруг фехтовальщицы Софии Поздняковой, уехал из страны в феврале 2022-го.

— Так получилось, что вы были вынуждены прокомментировать отъезд бывшего зятя. Чисто по-человечески, что вы почувствовали, когда поняли, что ситуация складывается таким образом?

— То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.

— Вы с ним это обсуждали?

— Нет. Для меня было более важно, чтобы Соня не сделала ошибок. И поэтому, когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка. Она воспитывалась в таком окружении... Я сейчас не про себя и супругу, а в принципе про людей, которые сформировали ее мировоззрение — нужно быть полезным там, где ты родился. Это первое.

И второй важный момент: в сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт — мы находимся в непростой ситуации. И выбор сегодняшнего дня может повлиять на будущее.

— У вас как у папы не было опасений, что София уедет не столько в другую страну, сколько за мужем, за своим любимым человеком?

— Я понимаю, что могут быть взаимоотношения, но мои внутренние ощущения и принципы складываются из двух вещей. Для меня всегда самым главным было понятие Родины. И сейчас оно приобретает гораздо более глубокий смысл. Раньше спортсмены приезжали и уезжали — это был их выбор, в конце концов, рыба ищет, где глубже. Но в текущих обстоятельствах я могу воспринять такого рода поступок как граничащий с предательством.

— Вы прокомментировали поступок Константина Лоханова очень яркой фразой, которая широко разошлась. Расскажите, как родился образ «испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов»?

— Сразу скажу, что на желтых самокатах не катался и плохо представляю, что такое малиновое фраппе. Это мой собирательный образ определенного среза нынешнего поколения, так представляю себе людей, штурмовавших Верхний Ларс (пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии – Sports.ru). Полагаю, что ничего обидного для них не сказал, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

«Не люблю малиновый фраппе, и самоката у меня никогда не было». Бывший зять босса ОКР наконец заговорил – из Америки

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34 комментария

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Кот под ногами майора
Кхе-кхе, надо ли уточнять, что крысы бегут с тонущего корабля?
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Донован хозяин НБА
Не раскачивайте лодку. Иначе главкрысу будет тошнить
+27
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Лимит Лимитович
Крысы - умные животные. Они бегут, потому что чуют опасность и то, что корабль скоро утонет.
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Иван Помидоров
Ну а что же Поздняков не на передовой в сложные времена для Родины. И дочери бы место нашлось, санинструктором каким. Немало жалоб военных, что не всегда вытаскивают раненых своих и с оказанием первой помощи неважно.
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Вечно в бане
А сравнение ситуации в стране с кораблем, с которого бегут крысы - не дискредитация ли чего-нибудь, часом?

Ведь крысы бегут не с абы какого корабля, а с того, которому ##### (нанесены непоправимые повреждения).
Неужели господин Поздняков, вопреки всем официальным заявлениям, считает, что нашему кораблю - #####?
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Koulmann
А про какие сложные и важные времена у страны говорит Поздняков?
На Россию кто-то напал? Кто-то ей угрожает? Произошла ужасающая природная катастрофа?

Что же случилось, господин Поздняков? От чего такие времена настали?
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Russ Ivan
За то у зятя Шойгу всё в порядке, крыша помощнее в разы...
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Melnikov1968
Депутаты ГД законами, которые они принимают, постоянно предают российский народ. Но при этом прекрасно себя чувствуют и учат других как жить на МРОТ.
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wshnmn
Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий удален модератором
Как только гайки закрутят сильнее, сразу вспомнят про свои вторые гражданства
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Игорь Луценко
Какая же каша в голове у таких персонажей...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
мне вот интересно, нафига удали мой коммент, где я написал, что крысы много болеют и жрут друг друга? Началось в колхозе утро.
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Hitgoe Himgob
Ответ Фрош
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Пьяный?
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Классный руководитель
когда жопа загорит будет впереди всех бежать
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kisliy33
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
мне вот интересно, нафига удали мой коммент, где я написал, что крысы много болеют и жрут друг друга? Началось в колхозе утро.
не поняли суть поста, удалил на всякий случай. обычное дело.
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Oleg Olegov
Скалозуб
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Кот под ногами майора
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Комментарий удален модератором
Люди тоже много болеют, в том числе и бешенством. Друг друга жрут, пусть и метафорически, а ещё придумывают регулярно, как выпиливать себе подобных изуверскими способами. Хочешь быть человеком, хоть и умным?
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endrioo
Зятёк просто уехал присмотреть за квартирой в Майями, он не крыса, он ПАТРИОТ, вы что!
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mithridat
Так значит корабль все таки тонет
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Джульетта
Ответ Russ Ivan
За то у зятя Шойгу всё в порядке, крыша помощнее в разы...
Если вы про альтернативно одаренного фитнесс тренера мужа альтернативно одаренной миллиардерки , то он вроде как бывший зять уже
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Лимит Лимитович
Крысы - умные животные. Они бегут, потому что чуют опасность и то, что корабль скоро утонет.
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vik444
Ответ Hitgoe Himgob
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А уточни наш ваш это какой ?
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Hitgoe Himgob
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Dinarxxx
кхе кхе
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Джульетта
Ахах , не знала, ну что сказать не могу прокомментировать моральные качества мужа кинувшего жену , но у чела был шанс не мараться и он им воспользовался , очень многие ( особенно те у кого была хорошая финансовая подушка ) сейчас завидуют Зятю
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