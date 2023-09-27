«В Норвегии была зарплата как у кассира в магазине – тысяч 90 рублей после налогов, я не понимал этого. Я могу сесть за кассу, а кассир не сможет играть на высоком уровне». Городовой о «Конгсвингере»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Норвегия Первая лига Кирилл Суслов Конгсвингер Алексей Городовой деньги Родина Москва Футбол

Алексей Городовой рассказал, какую зарплату получал во время игры в Норвегии.

– В «Конгсвингере», куда перешел из Нальчика, получил травму плеча. Норвежцы оплатили по страховке, все солидно. И там вообще другая система. Всю зарплату они перед сезоном отдают в банк, и уже банк перечисляет тебе деньги – никаких задержек.

Первые полгода, кстати, не мог подписать контракт с «Конгсвингером». Сначала приехал по туристической визе, она кончилась, а рабочую пока не сделали. Плюс им пришлось бы платить компенсацию – ждали моего 23-летия, чтобы не платить. Давали только карманные деньги. А когда подписал контракт, возместили все, что я недополучил за эти полгода.

– И на что ты жил? На карманные?

– После Нальчика у меня вообще не было денег. Я приехал в Норвегию, имея 200 долларов в кармане. Кто-то тут дал, кто-то там дал – так и насобирал их.

Пока я был на просмотре, крестный моего сына Кирюха Суслов меня приютил, кормил, везде платил за меня. Когда настала пора возвращаться домой после просмотра, я достаю из бумажника эти 200 долларов и даю Кириллу: «Ты заботился обо мне, тратился. Держи! Больше у меня нет, честно».

– И что Суслов?

– Так меня матом послал! «Слышишь, забери свои деньги! Иначе больше не зайдешь ко мне». В итоге и уехал из Норвегии с этими деньгами.

Потом уже я подписал контракт, мне сделали зарплату, как у местного кассира в магазине. Не то чтобы мало – тысяч девяносто в рублях после налогов. Но сам факт! В Норвегии всех стараются приравнять: чем больше зарабатываешь, тем больше налоги.

– Прогрессивное налогообложение, да. Получать, как кассир, не хотелось?

– Я не понимал, почему так. Тренируешься, здоровье губишь, жизнь этому посвящаешь – а получаешь на уровне человека, который и близко не отдается делу так, как спортсмены.

Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне. При этом получаем одинаково!

– Ты бы играл в футбол в России, если бы получал зарплату, как у учителей или кассира?

– Играл бы для себя, с друзьями. А так, думаю, профессионально занялся бы чем-нибудь другим, потому что зарабатывать 30 тысяч, когда за квартиру надо отдавать 20 тысяч – не то, – сказал вратарь «Родины». 

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24 комментария

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Peter Parker
И давно второй дивизион Норвегии стал высоким уровнем?
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ne ravnodushen
Наши футболисты не могут понять одного: если твоя игра не интересна и не собирает полные стадионы, то кто тебе должен платить и за что?
Если же твоя игра собирает зрителей на стадионе и на ТВ, то вот тебе процент с телетрансляций и с билетов.
В России же все держится на понтах спонсоров и распиле бюджетных средств.
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Dikki Smonka
рукожопый вратарь играющий в полулюбительской фнл что то вякает про деньги.
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Любезный Коссутий
просто чувак не в курсе, какой объем работы выполняют работники супермаркетов
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Hipotalamus
Ответ _Alex*
Так то он прав. Чтоб даже во втором дивизионе играть, нужен какой то уровень. Таких, ну допустим пара-тройка сотен профессионалов. А кассиров сколько? Сотни тысяч… и про уравниловку прав
Если его какой то уровень не привлекает людей на трибуны и спонсоров вкладывать деньги в команду, то откуда клуб должен брать деньги на зарплату?
А кассир в даже не самом крупном магазине может за смену обслужить от тысячи человек, которые приносят реальные деньги здесь и сейчас.
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nbw8wsx7cp
Ответ Георгий Большаков
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Платить шутам на футбольном поле? Футболистам вместо врачей?
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HK Traktor
И зачем тогда ты туда поперся?
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Wiley Fox
Полудурочный какой

Развращены поленья бюджетным футболом

Даже в РПЛ 70 % поленьев больше ста тысяч а месяц не заслуживают получать
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Hola Hola
Ну так и шел бы на кассу. В чем проблема?
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Орыс-орыс онбаган
Так у тебя и не такая важная работа как у кассира
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KMR
В Пятерочку пусть идёт
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MstAndreev
Надо просто дать человеку возможность пару смен отработать на кассе. Через день сбежит обратно в футбол даже на самый минимальный оклад. Зато вопросы к зарплате кассиров сами собой отпадут)
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sablyka
обесценивать никого не хочу.. но буду..
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PIT-BUL
боже очередной деградант
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sablyka
от кассира больше толку.. да и в футбол некоторые кассиры играют не хуже, потренировать немного так и лучше станут
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Дмитрий Осипов
ну так, продавец в супермаркете является обслуживающим персоналом, фактически помогая людям совершать покупки, а футболист - это развлекающий публику персонаж, хоть трижды профессиональный, но, все ж, представитель сферы развлечения. Нет развлечения - нет денег. Все просто.
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Ответ Peter Parker
И давно второй дивизион Норвегии стал высоким уровнем?
чел гонял пузырь ниже уровня медиалиги(а это не совсем футбол), а ему еще и деньги за это платили.
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Товарищ Наркотик
90 тыс зарплата у кассиров в загнивающей Европе)
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Эрик Оганезов
А ты не сможешь быть кассиром высокого уровня
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Proline
Ответ Георгий Большаков
Платить всем, кто работает на его территории
Пинать мяч, чтоб на это посмотрели полторы калеки на трибунах - это не работа. Никакого полезного выхлопа от неё нет.
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Taras Shevchenko
Ответ _Alex*
Так то он прав. Чтоб даже во втором дивизионе играть, нужен какой то уровень. Таких, ну допустим пара-тройка сотен профессионалов. А кассиров сколько? Сотни тысяч… и про уравниловку прав
ну, современный профессиональный футбол - это не спорт высоких достижений.

назовем это фильмом, где тренер - режиссер, а 11 игроков - актеры.

Так если к тебе на показ фильма пришло 10 человек, то тебе и заплатят за этих 10-х человек.

А если ты собираешь сотни тысяч на стадионе, плюс миллионы за телеэкраном, то твоя личка будет в 1000 раз больше.

вот так и работает частный, а не бюджетный футбол. если судить бизнесово, то и зп в РПЛ должны быть в 10 раз меньше, так как рынок, если он частный, не вывозит такие зп и трансферные стоимости, они просто не отбиваются.
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