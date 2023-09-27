«В Норвегии была зарплата как у кассира в магазине – тысяч 90 рублей после налогов, я не понимал этого. Я могу сесть за кассу, а кассир не сможет играть на высоком уровне». Городовой о «Конгсвингере»

Алексей Городовой рассказал, какую зарплату получал во время игры в Норвегии.

– В «Конгсвингере», куда перешел из Нальчика, получил травму плеча. Норвежцы оплатили по страховке, все солидно. И там вообще другая система. Всю зарплату они перед сезоном отдают в банк, и уже банк перечисляет тебе деньги – никаких задержек.

Первые полгода, кстати, не мог подписать контракт с «Конгсвингером». Сначала приехал по туристической визе, она кончилась, а рабочую пока не сделали. Плюс им пришлось бы платить компенсацию – ждали моего 23-летия, чтобы не платить. Давали только карманные деньги. А когда подписал контракт, возместили все, что я недополучил за эти полгода.

– И на что ты жил? На карманные?

– После Нальчика у меня вообще не было денег. Я приехал в Норвегию, имея 200 долларов в кармане. Кто-то тут дал, кто-то там дал – так и насобирал их.

Пока я был на просмотре, крестный моего сына Кирюха Суслов меня приютил, кормил, везде платил за меня. Когда настала пора возвращаться домой после просмотра, я достаю из бумажника эти 200 долларов и даю Кириллу: «Ты заботился обо мне, тратился. Держи! Больше у меня нет, честно».

– И что Суслов?

– Так меня матом послал! «Слышишь, забери свои деньги! Иначе больше не зайдешь ко мне». В итоге и уехал из Норвегии с этими деньгами.

Потом уже я подписал контракт, мне сделали зарплату, как у местного кассира в магазине. Не то чтобы мало – тысяч девяносто в рублях после налогов. Но сам факт! В Норвегии всех стараются приравнять: чем больше зарабатываешь, тем больше налоги.

– Прогрессивное налогообложение, да. Получать, как кассир, не хотелось?

– Я не понимал, почему так. Тренируешься, здоровье губишь, жизнь этому посвящаешь – а получаешь на уровне человека, который и близко не отдается делу так, как спортсмены.

Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне. При этом получаем одинаково!

– Ты бы играл в футбол в России, если бы получал зарплату, как у учителей или кассира?

– Играл бы для себя, с друзьями. А так, думаю, профессионально занялся бы чем-нибудь другим, потому что зарабатывать 30 тысяч, когда за квартиру надо отдавать 20 тысяч – не то, – сказал вратарь «Родины».

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