Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура» Кэмерону Ли

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому хоккеисту Кэмерону Ли.

26-летний канадец фигурирует в указе президента России от 27.09.2023 № 724 «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации».

Защитник перешел в «Амур» в 2022 году. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков. В нынешнем сезоне Ли провел 9 матче и набрал 6 (1+5) очков.

Ранее российское гражданство также получил американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл.

Канадский защитник «Амура» Ли: «Намерен получить российское гражданство в ближайшее время. Мне нравится в России»