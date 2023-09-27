Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура» Кэмерону Ли

Теги Амур Сборная Канады по хоккею НХЛ Владимир Путин КХЛ Политика натурализация Кэмерон Ли Хоккей

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому хоккеисту Кэмерону Ли.

26-летний канадец фигурирует в указе президента России от 27.09.2023 № 724 «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации».

Защитник перешел в «Амур» в 2022 году. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков. В нынешнем сезоне Ли провел 9 матче и набрал 6 (1+5) очков.

Ранее российское гражданство также получил американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл.

Канадский защитник «Амура» Ли: «Намерен получить российское гражданство в ближайшее время. Мне нравится в России»

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Российское гражданство обесценивается как государственные награды - дают в угоду политической конъюнктуре, а не за конкретные достижения и в обход установленным правилам. Придумали идиотский лимит в хоккее и в обход него выдают паспорта. Цирк!
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Serik Alik
По имени и фамилии видно же - прирождённый русский
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Leon Betov
Предлагаю дать гражданство Кросби. Хоть так у нас в стране появится сильнейший хоккеист 21 века
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Сергей Богодухов
Ответ Ебздрогыч
Российское гражданство обесценивается как государственные награды - дают в угоду политической конъюнктуре, а не за конкретные достижения и в обход установленным правилам. Придумали идиотский лимит в хоккее и в обход него выдают паспорта. Цирк!
Цирк ещё тот. Прям на уровне руководятла страны
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Rus Donskoy
Приветствую 👏
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Зоновский петух
Ну сейчас с гражданством сразу ставят на воинский учет и добровольно принудительно отправляют в армию. Так во всяком случае происходит с таджиками, узбеками и тп. Или это другое?
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Fma wozo
отлично 👍
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Виктор Киров
считаю это сейчас совсем не к месту, выдовать гражданство спортсменам, смысл то какой в этом. лучше бы урезал им всём зп ну куда уже больше то
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Ловушка Джокушкера
дать бы Путе гражданство какой-нибудь Гвинеи-Бисау, чтобы оставил Россию в покое
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Дмитрий Джи
Ли-гражданство получи
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Гекдениз Кардениз
царь батюшка все "о России думает"
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Валентин Соловьев
" Иннокентий,боже мой,не узнаю Вас в гриме..."
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Операция Ы
В парламент канады теперь точно не позовут, там другие хе рои)
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Nikolay Ryabchikov
Ответ Gleb
Канада является членом НАТО. Никто не забыл, надеюсь?
Ну вот, забрали солдата. Под музыку Любэ, само собой
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Fma wozo
Ответ Ловушка Джокушкера
дать бы Путе гражданство какой-нибудь Гвинеи-Бисау, чтобы оставил Россию в покое
тебе бы в Африку
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Rus Donskoy
Ответ Ловушка Джокушкера
дать бы Путе гражданство какой-нибудь Гвинеи-Бисау, чтобы оставил Россию в покое
в Израиль собрался?
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maks44
Ответ Rus Donskoy
а ты почему не там?
Плоскостопие
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Rus Donskoy
Ответ maks44
Плоскостопие
да нет.трусость 👍
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