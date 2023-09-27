Литва присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17
Литва присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами России.
Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого ряд европейских сборных объявил о бойкоте матчей с Россией.
«Решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу остается неизменной – мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях в настоящее время, даже если они не используют национальный флаг, гимн или другие национальные символы и играют на нейтральных полях.
Мы можем еще раз подтвердить, что не будем играть против российских футболистов, даже если это определит жеребьевка того или иного турнира – независимо от санкций, с которыми может столкнуться федерация, и независимо от того, где будут проводиться матчи.
В данном случае мы можем только согласиться с представителями футбольных федераций Украины, Англии, Латвии и других стран, которые уже публично заявили, что их футболисты не будут играть против сборных России. Мы приветствуем их решение и присоединяемся к ним», – заявил президент Литовской футбольная федерации Эдгарас Станкявичюс.
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В Югославии мирное население просто бомбили,в Ираке...да что я рассказываю,не надо прикидываться,что там другое.Там детей убили полмиллиона...А пробирочка фейком оказалась ..
себе по башке ударь лучше чем-нибудь
Дай тамошним дедам из Прибалтики Шмайссера и волю, так они снова и с радостью пойду расстреливать евреев, цыган, русских, белорусов.
Мало того, что поколение загубят, так ещё и Россия станет чемпионом Европы)
Главное, чтоб УЕФА заднюю не дала