Литва присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17

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Литва присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами России.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого ряд европейских сборных объявил о бойкоте матчей с Россией. 

«Решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу остается неизменной – мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях в настоящее время, даже если они не используют национальный флаг, гимн или другие национальные символы и играют на нейтральных полях.

Мы можем еще раз подтвердить, что не будем играть против российских футболистов, даже если это определит жеребьевка того или иного турнира – независимо от санкций, с которыми может столкнуться федерация, и независимо от того, где будут проводиться матчи.

В данном случае мы можем только согласиться с представителями футбольных федераций Украины, Англии, Латвии и других стран, которые уже публично заявили, что их футболисты не будут играть против сборных России. Мы приветствуем их решение и присоединяемся к ним», – заявил президент Литовской футбольная федерации Эдгарас Станкявичюс.

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145 комментариев

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fil_spb
Интересно было бы послушать теперь тех мегамозгов, которые утверждали, что "Запад не против русских, нет-нет, он только против Путина". Тут вон из-за девочек-футболисток мурло Запада показалось во всей красе.
+77
-28
+49
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Ватная палочка
Ответ Andrew Sports New
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Есть ощущение, что на это и был расчет. УЕФА показывает - мы вас можем допустить, но проблема не в нас, проблема в том что с вами никто не хочет играть. И таким образом, они как бы выходят сухими из воды
+52
-4
+48
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goshforever
Ответ CSKAvrn
Эстония где?
Рано
+50
-2
+48
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rigobersong
Вся жизнь ларька со шпротами и Польши положена на то, что бы сделать пакость самой большой стране в галактике:))
+52
-21
+31
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Onion
Эстония что-то опаздывает)
+31
-4
+27
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Witch Doctor
Удивлён, почему не первые)
+28
-9
+19
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Роман Ахмедов
печаль...Такой гигант отвалился....(
+18
-6
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fil_spb
Ответ Ватная палочка
Есть ощущение, что на это и был расчет. УЕФА показывает - мы вас можем допустить, но проблема не в нас, проблема в том что с вами никто не хочет играть. И таким образом, они как бы выходят сухими из воды
Тогда это расчет откровенных идиотов. В собственных правилах УЕФА прекрасно изложены те санкции, с которыми должны столкнуться страны объявляющие бойкот. Если УЕФА не исполняет свои же правила, то с чего же проблема не в них.
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fil_spb
Ответ Leon Betov
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И?
+16
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riverman1980
Ответ Andrew Sports New
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На Украине.
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Garikus89
Ответ fil_spb
Интересно было бы послушать теперь тех мегамозгов, которые утверждали, что "Запад не против русских, нет-нет, он только против Путина". Тут вон из-за девочек-футболисток мурло Запада показалось во всей красе.
А зачем их слушать? С ними все стало окончательно понятно, когда они даже после заявлений Оллана и Меркель продолжали рассказывать, что это все Темнейший по приколу затеял)
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Дмитрий9779
А всего-то надо было при отборе первым же отказавшимся технарь влепить,теперь пусть расхлёбывают свою дурь.
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Дмитрий9779
Ответ Ватная палочка
Даже при отборе на ЧМ - всем плевать. Никто убиваться не будет. Все понимают, что есть вещи важнее спорта
Тогда это должно относиться ко всем странам мира.
В Югославии мирное население просто бомбили,в Ираке...да что я рассказываю,не надо прикидываться,что там другое.Там детей убили полмиллиона...А пробирочка фейком оказалась ..
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Марксово Поле
Ответ qwer11
у вас эта методичка с Югославией, Ираком. Я вот понять не могу, если кто-то когда-то развязывал войны и убивал людей, значит у вас есть карт-бланш на то, чтоб нападать на соседние страны, отбирать территории (чего США, например, не делали) и убивать людей?
Нет, это значит, что не тем упырям рассказывать про слёзы детей, тем более что те преступники до сих пор живы и многие у власти. Это не оправдание чего либо. Но тут либо штаны одень, либо крестик сними.
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Gutalin
Ответ JealousNobody
порой так хочется чтобы Путин ударил ядеркой по Прибалтике и польше, хоть понимаю, что и дурные мысли...
Жители Калининграда сейчас, а?! че?! в смысле!?
себе по башке ударь лучше чем-нибудь
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Иосиф Сталин
Ответ Onion
Эстония что-то опаздывает)
У Игоря Новикова еще вчера
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rdyabin@icloud.com
Перекличка тараканов)
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Furyus
Литва уже давно присоединилась ко Дню чествования воинов СС. И играет себе везде, где только можно.. А у УЕФА главный лозунг: Stop Racism.
Дай тамошним дедам из Прибалтики Шмайссера и волю, так они снова и с радостью пойду расстреливать евреев, цыган, русских, белорусов.
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Pertinax Gandi
Эдак U-17 России отберётся на Евро и выиграет его, не сыграв ни одного матча. Если УЕФА будет последовательным и будет ставить всем отказникам технари. Что конечно же утопия.
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fbd
Ответ rigobersong
Пусть не играют, это ТП за дискриминацию, самый настоящий расизм с их стороны!:)) Комплексы маленьких стран, которые даже толпой ничего не могут, типичное стадо без своего мнения:))
Давно обладатели паспорта РФ стали отдельной расой?
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Overkiller
Ответ Krotyra
Спецом глянул, население Литвы раз в 7-8 меньше, чем население одной Москвы. Вопрос, кто это? и зачем с ними играть 😄😄😄
Действительно, жалкое подобие настоящего футбола - товарняков третьего состава молодёжки с олимпийкой Египта и Кенией!
+4
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rigobersong
Пусть не играют, это ТП за дискриминацию, самый настоящий расизм с их стороны!:)) Комплексы маленьких стран, которые даже толпой ничего не могут, типичное стадо без своего мнения:))
+14
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2fdkttdgp2
Все решается просто. Отказываешься играть - проиграл.
Мало того, что поколение загубят, так ещё и Россия станет чемпионом Европы)
Главное, чтоб УЕФА заднюю не дала
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Зубы Дзюбы
Эстонцы в своих традициях выживают момента?
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riverman1980
Уверен, что российские либералы и в этом поддерживают Литву.
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