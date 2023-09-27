Литва присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17

Литва присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами России.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого ряд европейских сборных объявил о бойкоте матчей с Россией.

«Решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу остается неизменной – мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях в настоящее время, даже если они не используют национальный флаг, гимн или другие национальные символы и играют на нейтральных полях.

Мы можем еще раз подтвердить, что не будем играть против российских футболистов, даже если это определит жеребьевка того или иного турнира – независимо от санкций, с которыми может столкнуться федерация, и независимо от того, где будут проводиться матчи.

В данном случае мы можем только согласиться с представителями футбольных федераций Украины, Англии, Латвии и других стран, которые уже публично заявили, что их футболисты не будут играть против сборных России. Мы приветствуем их решение и присоединяемся к ним», – заявил президент Литовской футбольная федерации Эдгарас Станкявичюс.

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