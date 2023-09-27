Геркус о допуске российских команд U17: «Решение унизительно обставлено. Даже немцам, строившим концлагеря, не запрещали символику»

Илья Геркус отреагировал на решение УЕФА вернуть молодежные команды России.

Вчера союз разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Решение исполкома разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил.

Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

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