Геркус о допуске российских команд U17: «Решение унизительно обставлено. Даже немцам, строившим концлагеря, не запрещали символику»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу игровая форма Илья Геркус Политика Футбол

Илья Геркус отреагировал на решение УЕФА вернуть молодежные команды России.

Вчера союз разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил.

Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

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38 комментариев

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Aleksey Yashin
Вот и начался вой о том, как унизительно играть без флага и герба.
Приводит в сравнение Германию после войны. Ну так дело было ПОСЛЕ войны, когда Германия подписала КАПИТУЛЯЦИЮ.
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ЦСКА1960
Геркус сравнивает путинскую Россию с гитлеровской Германией. Очень хорошо, так и запишем. Занятные ассоциации.
+43
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Chernoy
Ключевое в посыле Геркуса «даже немцам разрешали после войны…».
Ну так сво закончится и нам разрешат.
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Kit244098
Во оно как. Оказывается, что немцы выступали на послевоенных первенствах мира с символикой Третьего Рейха. Век живи, век учись. А дураком помрешь. Как Геркус))
+19
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olander
В том то и дело, что «после», а не «во время»
+13
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кабан галльский
Так немцы же до войны со свастикой или имперским флагом выступали. Флаг Веймарской республики они уже после войны взяли.
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Marcus-light
Ответ Vinnipukh Vinni
Типа после капитуляции их решили понять и простить и разрешили играть на общих основаниях?
Почитайте учебники истории. Кого там прощать? Страну сравняли с землей, всех нацистов посадили, страну вогнали в долги, большинство немцев до сих пор стыдится той войны.
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damondiamond
никто не будет играть с этой командой, какая разница, с символикой допустили или без
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Игорь Новиков
К слову, СССР за массовые репрессии и л-а-г-е-р-я, кажется, тоже никто не запрещал выступать с символикой.
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Maturmalai
С немцами и итальянцами дело было не в символике, а в том, что их режимы почили в бозе, а их лидеры: одного завернули в ковер и сожгли, а другого шлепнули и подвесили вверх тормашками.
Геркус на что-то намекает?
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Очки Дани Алвеса
Выдана методичка. Геркус всю ночь изучал, готовил влажный язык, теперь вот выкатил свое лизоблюдство.
Какая разница, Илюша, какие у молодых на груди гербы, когда им нужна банальная практика и конкуренция? Пусть хоть с эмблемой одуванчика играют, лишь бы играли.
Не в этом ли спортивный принцип, внеполитика и прочие прошлые громкие возгласы, которые сыпались из этого рта все полтора года?
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Артем Гладских
допустили , уже хорошо. без гимна , без герба , на нейтрал позиции , хоть что-то...
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damondiamond
заметьте, с чем сравнивает Геркус нынешнюю ситуацию) должно быть показательно для определенных людей
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Артем Гладских
нашёл что сравнивать.
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Бродяга-симпатяга
Госдеп проведёт тщательное расследование, чтобы выяснить, как Путину удалось подбросить деда-фашиста в канадский парламент
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Schiaff1no
Немцы же пропускали олимпиаду после войны, а дальше учавствовала уже другая страна с другим флагом.
Это на что он намекает? Похоже на дискредитацию
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Veld
Ответ Vinnipukh Vinni
Типа после капитуляции их решили понять и простить и разрешили играть на общих основаниях?
типа того. ещё и бабок на восстановление отсыпали
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Marcus-light
Ответ Vinnipukh Vinni
То есть остались только "хорошие"? Ну а футболисты, тем более до 17 лет - они какие? Ну и судя по тому, как они поддерживают Украину, стыд у них уже прошёл. Стесняются только напрямую вступить в войну.
Невиновные. Если вы прошли пубертат, должны понимать, что добра и зла, хороших и плохих не существует
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Vinnipukh Vinni
Ответ Очки Дани Алвеса
Выдана методичка. Геркус всю ночь изучал, готовил влажный язык, теперь вот выкатил свое лизоблюдство. Какая разница, Илюша, какие у молодых на груди гербы, когда им нужна банальная практика и конкуренция? Пусть хоть с эмблемой одуванчика играют, лишь бы играли. Не в этом ли спортивный принцип, внеполитика и прочие прошлые громкие возгласы, которые сыпались из этого рта все полтора года?
Если это настолько не важно, пусть все команды играют без флагов, гербов и тд.
Или всем важно и только для нас не важно?
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Элмар Бавар
Никто не разрешал Германии выставлять фашистскую символику после начала 2й Мировой. В 1936 году еще не началась война и они свои флаги со свастикой выставляли, но концлагерей не было еще. А этот ч-н просто пииии
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Эннер Валенсия
Все хорошо, конечно. Но у нас опять юниоры будут играть на результат благодаря подходу тренеров. Показать себя будет тяжело в таких условиях, но хорошо, что это теперь хотя бы возможно.
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cskamax
Законы и правила?
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cskamax
Законы и правила?
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atomio
а что, скоро строить их собираетесь? заранее прикидываете расклады?
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Garrry
вот именно. немцам После войны
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