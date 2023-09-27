Геркус о допуске российских команд U17: «Решение унизительно обставлено. Даже немцам, строившим концлагеря, не запрещали символику»
Илья Геркус отреагировал на решение УЕФА вернуть молодежные команды России.
Вчера союз разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
«Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.
Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.
Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил.
Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
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Приводит в сравнение Германию после войны. Ну так дело было ПОСЛЕ войны, когда Германия подписала КАПИТУЛЯЦИЮ.
Ну так сво закончится и нам разрешат.
Геркус на что-то намекает?
Какая разница, Илюша, какие у молодых на груди гербы, когда им нужна банальная практика и конкуренция? Пусть хоть с эмблемой одуванчика играют, лишь бы играли.
Не в этом ли спортивный принцип, внеполитика и прочие прошлые громкие возгласы, которые сыпались из этого рта все полтора года?
Это на что он намекает? Похоже на дискредитацию
Или всем важно и только для нас не важно?