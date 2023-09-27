Сын Ковальчука вызван в футбольную сборную России U14. Он играет в Бразилии

Теги Сборная России по хоккею высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Илья Ковальчук Сборная России по футболу Сан-Паулу РФС КХЛ Владимир Волчек Матч ТВ Филипп Ковальчук Хоккей

Сын Ильи Ковальчука вызван на сбор сборной России U14 по футболу.

Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ приехал на тренировочный сбор команды 2009 года рождения.

Команда, которую тренирует Владимир Волчек, примет участие в турнире развития УЕФА – он пройдет в Беларуси с 3 по 8 октября на полях технического центра АБФФ в Минске. В нем сыграют сборные России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

Филипп Ковальчук, представляющий «Сан-Паулу», приглашен в команду. В финальный состав на турнир войдут 20 футболистов.

Ранее Ковальчук рассказывал, что его сын тренируется в Бразилии: «Готовим перспективу для сборной России».

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
как-будто нейросеть новость написала)
+79
-3
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Лешуков
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Мостовой, ты действительно 🦌
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Данайцев
Ответ LaffyTaffy
Комментарий скрыт
Ты думаешь , пацану не по кайфу в 14 лет в сборную слетать?!
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Только он вроде в академии Коринтианс был, а не Сан-Паулу.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Это не тот)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2hsjck49rf
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Будет в КБ сидеть на лафке в тридцатом году скриньте
В Красном&Белом?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Удачи Филлипу в карьере. Пусть гены работают. Я думаю старания и упорства Филиппу не занимать .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лев Бабенко
По заголовку решил, что сын картавого Ника как-то быстро вымахал)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guingm
Скоро узнаем есть разница между Калтаном и Сан-Паулу)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рабин Иг0рер
Ответ Игровой Канал Артёма
я не шарю, скажите, это настоящий мостовой?
попросите почиканить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Б.
Ответ vzi
Только он вроде в академии Коринтианс был, а не Сан-Паулу.
В академии "Коринтианс" в Сан-Паулу. Как обычно авторы Спортс не глядя пишут. А надо было всего лишь кавычки не ставить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Джи
Ответ 2hsjck49rf
В Красном&Белом?)
как пивной алкаш поддерживаю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ S.P.F.C
Спасибо, добрый человек. Смотрю на сайте SPFC и никак его найти не могу)
Ты болеешь за Сан-Паулу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Б.
Ответ Игорь Новиков
Сайт РФС: Филипп Ковальчук («Сан-Паулу»). При чем тут Спортс?
приношу свои извинения. недавно только была новость здесь же на спортсе про сына Ковальчука в академии "Коринтианса" в Сан-Паулу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ Андрей Б.
В академии "Коринтианс" в Сан-Паулу. Как обычно авторы Спортс не глядя пишут. А надо было всего лишь кавычки не ставить
Сайт РФС: Филипп Ковальчук («Сан-Паулу»).

При чем тут Спортс?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.P.F.C
Ответ vzi
Только он вроде в академии Коринтианс был, а не Сан-Паулу.
Спасибо, добрый человек. Смотрю на сайте SPFC и никак его найти не могу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Лешуков
Ответ Игровой Канал Артёма
я не шарю, скажите, это настоящий мостовой?
Ну конечно, не подставкой же...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игровой Канал Артёма
Ответ Егор Лешуков
Мостовой, ты действительно 🦌
я не шарю, скажите, это настоящий мостовой?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantruck
А чё он не в хоккее? Илюха спокойно бы его пристроил в молодёжную лигу Канады, поиграл бы там до драфта, если бы с драфтом прокатили - то всегда есть КХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Ковальчук
одобряю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Будет в КБ сидеть на лафке в тридцатом году скриньте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
G-Mack
Топчик!) Португальский на уровне будет знать)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий