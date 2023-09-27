Сын Ковальчука вызван в футбольную сборную России U14. Он играет в Бразилии

Сын Ильи Ковальчука вызван на сбор сборной России U14 по футболу.

Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ приехал на тренировочный сбор команды 2009 года рождения.

Команда, которую тренирует Владимир Волчек, примет участие в турнире развития УЕФА – он пройдет в Беларуси с 3 по 8 октября на полях технического центра АБФФ в Минске. В нем сыграют сборные России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

Филипп Ковальчук, представляющий «Сан-Паулу», приглашен в команду. В финальный состав на турнир войдут 20 футболистов.

Ранее Ковальчук рассказывал, что его сын тренируется в Бразилии: «Готовим перспективу для сборной России».