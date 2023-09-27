КХЛ. «Сибирь» против СКА, «Салават» примет «Трактор», «Металлург» в гостях у «Куньлуня»
«Сибирь» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Салават Юлаев» будет противостоять «Трактору», «Металлург» проведет гостевой матч с «Куньлунем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 27 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 27 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Успехов зелёным!!!