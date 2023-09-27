КХЛ. «Сибирь» против СКА, «Салават» примет «Трактор», «Металлург» в гостях у «Куньлуня»

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«Сибирь» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Салават Юлаев» будет противостоять «Трактору», «Металлург» проведет гостевой матч с «Куньлунем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – СКА
Дата проведения
27 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Трактор
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Амур
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Металлург Мг
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Автомобилист
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

8 комментариев

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Лёха Сибиряк
Сибирь, не останавливайся!)
+6
-1
+5
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Александр Трофимов
Вперёд Сибирь, Хорошей игры, Удачи и без травм, Победы.
+4
0
+4
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Aleks2161
Локомотив верим
+1
0
+1
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Рустам Зиганшин
Ну что, друзья, смотрим, зацепится ли Салават за зону плэйофф?
Успехов зелёным!!!
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0
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krasno-siniyman
Металлург, хорош проигрывать, давай сегодня победу! Хоть и Куньлунь хорош в этом сезоне, тут вопросов нет
0
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Dottore
За Металлург!
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REK 66
За Локомотив ! Продолжить !
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