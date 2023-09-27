Роналдиньо – лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Роналду – 5-й, Месси – 10-й, Шевченко – 20-й

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Роналдиньо признан FourFourTwo лучшим футболистом 2000-х.

Британский журнал составил рейтинг из 50 игроков, лучше всех проявивших себя в первое десятилетие XXI века. В расчет принимались выступления исключительно в этот период.

В первую двадцатку вошли:

1. Роналдиньо, Бразилия;

2. Зинедин Зидан, Франция;

3. Кака, Бразилия;

4. Тьерри Анри, Франция;

5. Криштиану Роналду, Португалия;

6. Хави, Испания;

7. Роналдо, Бразилия;

8. Андрес Иньеста, Испания;

9. Златан Ибрагимович, Швеция;

10. Лионель Месси, Аргентина;

11. Уэйн Руни, Англия;

12. Стивен Джеррард, Англия;

13. Самюэль Это′О, Камерун;

14. Фрэнк Лэмпард, Англия;

15. Рауль, Испания;

16. Рио Фердинанд, Англия;

17. Фернандо Торрес, Испания;

18. Пол Скоулз, Англия;

19. Джон Терри, Англия;

20. Андрей Шевченко, Украина.

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135 комментариев

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atomio
персонально для Артёмки сразу пишу: 2000ые это с 2000 по 2009. отдыхай)
+69
-9
+60
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arspurs9
Ответ Арман Царнаев
Кака удивил
Для тех, кто видел его пик в Милане - ожидаемо)
+42
-4
+38
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MVL
Да бред вообще. Где тогда Зеедорф и Недвед, если есть Лэмпард и Джеррард?
+27
-2
+25
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Zed_patriot
Ответ atomio
персонально для Артёмки сразу пишу: 2000ые это с 2000 по 2009. отдыхай)
он цифры не понимает от того так часто их пишет
+31
-7
+24
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Kama Tekinec
Британский журнал, поэтому есть Фердинанд но нет Пуйоля, который и играл лучше, и забивал решающие мячи, и трофеев гораздо больше выиграл
+27
-6
+21
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человек-муравей человек-физрук
Ответ MVL
а Баллак где?
говорят до сих пор бегает за Эвребе
+19
-3
+16
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alexmixer9
Ответ Peter Parker
Кака при всей моей детской симпатии не тянет на такое высокое место. К сожалению, не так уж и долго он играл на высочайшем уровне.
А то всеми любимый роналдиньо все 10 лет блистал
+11
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+11
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arspurs9
Как всегда, субъективщина)
+16
-7
+9
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Camp_Nou
Мнение фаната Барселоны: Иньеста высоковато стоит. Он года до 2006 и в старт не всегда мог попасть, а супертоповый уровень иллюзионист стал показывать где-то с момента прихода Пепа, когда десятилетие уже кончалось. Вот в подобном топе за 2010-е он минимум в топ-5 должен быть(а может в топ 3), но в нулевых тот же Скоулз не слабее был. И чем Пуйоль хуже Фердинанда и Терри я тоже не пойму.
+10
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MVL
Фигу не котируется у них? Тотти?
+8
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Peter Parker
Кака при всей моей детской симпатии не тянет на такое высокое место. К сожалению, не так уж и долго он играл на высочайшем уровне.
+8
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Aleksandr Danilov
Ответ alexmixer9
Кристина с Хави выше зубастика, Рауля и Шевченко, ещё более смешной рейтинг есть?) Ну про 1 место молчу
Есть сомнения в Гаушу? Ты вообще футбол не смотришь тогда. Для меня Роналдиньо лучший в истории, несмотря на регалии остальных
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MVL
ван Нистелроой ну всяко лучше Руни провел десятилетие.
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Экспертное мнение
Роналдиньо - другой мир в футболе, он фристайл буквально перенес на футбольные поля как никто другой, и с улыбкой на лице. Прежде всего футбол для него был шоу для зрителей. В общем, в истории он всегда будет занимать особое место, может не третье и не пятое, но особое.
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MVL
а Баллак где?
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Gnider
А например Дзанетти где?
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
ещё тысячу раз напиши и удали классика от верблюдов
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Родя Раскольников
Ответ alexmixer9
А то всеми любимый роналдиньо все 10 лет блистал
Роналдиньо хоть и не долго блистал, но так, как тому же Кака и во сне не снилось.
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rej1sta
Ответ Штаны Габора Кирая
Месе даже в топ-100 быть не должно, до 2010 он был буквально никем. Потом уже пиар-машина фк "рычаг" заработала на полную мощность, и пошли липовые ЗМ, появился образ "скромного и застенчивого" гения.
Подтяни штаны и не позорься)
+9
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Николай Кузнецов
Ответ Aleksandr Danilov
Есть сомнения в Гаушу? Ты вообще футбол не смотришь тогда. Для меня Роналдиньо лучший в истории, несмотря на регалии остальных
Абсолютно согласен! Роналдиньо величайший игрок.
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&_Bishep_&
Ответ Федор Петров
Шесть англичан в топ-20. Эта сборная всех крушила же тогда во всех турнирах?
И не одного итальянца!!!
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Ola BP
Рони - лучший игрок в истории по потенциалу.
Каждый его матч был праздником. Очень много моих друзей стали болеть за Барсу из-за него.
Жаль, что карнавал за полем был ему важнее.
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Spartakus1984
Рональдиньо конечно крутой,но очень короткий отрезок времени он феерил, мне кажется даже Анри должен быть выше его.
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ZarvuR2020
Самый яркий да. Лучший? По моему перебор.
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Shil66
Есть Фердинд, но нет Несты и Каннаваро. Очень субъективная оценка.
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