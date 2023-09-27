Роналдиньо – лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Роналду – 5-й, Месси – 10-й, Шевченко – 20-й
Роналдиньо признан FourFourTwo лучшим футболистом 2000-х.
Британский журнал составил рейтинг из 50 игроков, лучше всех проявивших себя в первое десятилетие XXI века. В расчет принимались выступления исключительно в этот период.
В первую двадцатку вошли:
1. Роналдиньо, Бразилия;
2. Зинедин Зидан, Франция;
3. Кака, Бразилия;
4. Тьерри Анри, Франция;
5. Криштиану Роналду, Португалия;
6. Хави, Испания;
7. Роналдо, Бразилия;
8. Андрес Иньеста, Испания;
9. Златан Ибрагимович, Швеция;
10. Лионель Месси, Аргентина;
11. Уэйн Руни, Англия;
12. Стивен Джеррард, Англия;
13. Самюэль Это′О, Камерун;
14. Фрэнк Лэмпард, Англия;
15. Рауль, Испания;
16. Рио Фердинанд, Англия;
17. Фернандо Торрес, Испания;
18. Пол Скоулз, Англия;
19. Джон Терри, Англия;
20. Андрей Шевченко, Украина.
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Каждый его матч был праздником. Очень много моих друзей стали болеть за Барсу из-за него.
Жаль, что карнавал за полем был ему важнее.