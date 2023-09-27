Роналдиньо признан FourFourTwo лучшим футболистом 2000-х.

Британский журнал составил рейтинг из 50 игроков, лучше всех проявивших себя в первое десятилетие XXI века. В расчет принимались выступления исключительно в этот период.

В первую двадцатку вошли:

1. Роналдиньо, Бразилия;

2. , ;

3. Кака, Бразилия;

4. , Франция;

5. , Португалия;

6. Хави, Испания;

7. Роналдо, Бразилия;

8. Андрес Иньеста, Испания;

9. , Швеция;

10. Лионель Месси, Аргентина;

11. Уэйн Руни, Англия;

12. Стивен Джеррард, Англия;

13. Самюэль Это′О, Камерун;

14. Фрэнк Лэмпард, Англия;

15. Рауль, Испания;

16. Рио Фердинанд, Англия;

17. Фернандо Торрес, Испания;

18. Пол Скоулз, Англия;

19. Джон Терри, Англия;

20. Андрей Шевченко, Украина.

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