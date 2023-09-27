Олимпийский чемпион по конному спорту Ламаз подделал документы о терминальной стадии рака, чтобы избежать суда

Теги допинг происшествия Пекин-2008 Рио-2016 Эрик Ламаз сборная Канады скачки Здоровье Конный спорт

Олимпийский чемпион в конном спорте Эрик Ламаз обвиняется в подделке документов.

В 2019-м на канадского спортсмена подали ряд исков из-за того, что он продавал неподготовленных должным образом лошадей. Сумма исков составила около 500 тысяч долларов.

Тогда Ламаз объявил, что у него диагностировали редкую форму рака – глиобластому. Из-за диагноза и лечения судебные заседания пришлось неоднократно переносить.

Недавно спортсмен вновь попал под суд – опять из-за продажи лошадей. Он вновь добивался переноса заседания из-за болезни, но судей смутило то, что Ламаз говорил про терминальную стадию рака еще четыре года назад.

Расследование выявило, что документы, которые Ламаз предоставил суду, были поддельными. Частично они были написаны на голландском, на котором врач, якобы выдавший заключение, вообще не говорит. Из-за этого от Эрика отказался его многолетний адвокат Тим Дэнсон, который заявил: «Эрик очень болен, но, возможно, не раком»,

Один из истцов даже нанял частного детектива, чтобы тот следил за Ламазом – выяснилось, что, к примеру, 19 и 20 января Эрик утверждал, что лежал в кровати при смерти, а 31 января спокойно выступал на соревнованиях.

Теперь Ламазу нужно будет заплатить штраф за все отмененные и перенесенные по его вине судебные заседания, а также найти нового адвоката.

Сам же Ламаз признал, что документы поддельные, но отметил, что рак у него все же есть: якобы в 2020-м врачи сказали, что ему осталось жить два часа, но он вышел из клиники и каким-то образом исцелился.

Ламаз выиграл личное золото в конном спорте в Пекине-2008, а еще там же взял командное серебро. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал бронзу. Перед Играми-1996 в Атланте и Сиднеем-2000 спортсмен дважды сдавал положительные тесты на кокаин, но оба раза был оправдан.

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11 комментариев

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Роман
Активная жизнь у мужика
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Виктор Войнов
Если бы мне врач сказал, что мне два часа осталось, я бы провёл их с ним ))
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Вячеслав Тотров
разбросала судьба детей лейтенанта Шмидта
+3
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Pelerin
С Ламазом всё понятно. Непонятно, кто у него коней умудрился покупать )
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Глаукома Скоулза
У меня одного второй день со Спортсем какая-то фигня творится? Не прогружаются отдельные новости, лента новостей
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Сергей Жарковский
Если он цыган, тогда с лошадьми всё понятно.
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SEREZH1K
оба раза сдавал положительные тесты на кокаин, но был оправдан... ну все четко ВАДА
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Ярик01
Интересная история со вторым тестом, он сдал положительный на стимулятор перед ОИ2000, канадский ОК его забанил, пока шло разбирательство, он нажрался и накурился крека с доведением почти до самоубийства, через два дня отстранение сняли, но взяли тесты, где уже есть и кокаин (запрещен только в соревновательный период), по этомутесту предъяв уже не может быть, но так как он этим показал, что совсем дурак, канадский ОК не взял его в Сидней)
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Ярик01
Ответ SEREZH1K
оба раза сдавал положительные тесты на кокаин, но был оправдан... ну все четко ВАДА
Учитывая что при первом тесте WADA не существовало, а при втором ещё не начала работу, то да, WADA виновата)
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