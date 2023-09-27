Дэмиан Лиллард перейдет из «Портленда» в «Милуоки» в трехсторонней сделке с участием «Финикса»

« », «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего .

Запросивший ранее обмен 33-летний Лиллард в результате сделки продолжит карьеру в «Бакс».

«Милуоки»: Дэмиан Лиллард

«Портленд»: , , Тумани Камара, незащищенный пик 1-го раунда «Милуоки» 2029, возможность обмена пиками с «Бакс» в 2028 и 2030 годах (без защиты)

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Лиллард был выбран под 6-м номером на драфте-2012 и всю профессиональную карьеру провел в «Блэйзерс». Летом он попросил обменять его в связи с тем, что клуб избрал курс на перестройку состава и омоложение.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

В минувшем сезоне Лиллард провел 58 матчей, набирая 32,2 очка, 4,8 подбора, 7,3 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру.

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