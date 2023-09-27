Дэмиан Лиллард перейдет из «Портленда» в «Милуоки» в трехсторонней сделке с участием «Финикса»
«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Запросивший ранее обмен 33-летний Лиллард в результате сделки продолжит карьеру в «Бакс».
«Милуоки»: Дэмиан Лиллард
«Портленд»: Дрю Холидэй, Деандре Эйтон, Тумани Камара, незащищенный пик 1-го раунда «Милуоки» 2029, возможность обмена пиками с «Бакс» в 2028 и 2030 годах (без защиты)
«Финикс»: Юсуф Нуркич, Грэйсон Аллен, Нассир Литтл, Кеон Джонсон.
Лиллард был выбран под 6-м номером на драфте-2012 и всю профессиональную карьеру провел в «Блэйзерс». Летом он попросил обменять его в связи с тем, что клуб избрал курс на перестройку состава и омоложение.
По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.
В минувшем сезоне Лиллард провел 58 матчей, набирая 32,2 очка, 4,8 подбора, 7,3 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру.
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пришла новость, откуда ну совсем не ждали
хоть и не нравятся Санс, но менеджмент творит чудеса летом.
После подписания Била мне казалось,что на скамейку позовут Амаре и Нэша.
но тут и состав из трех звезд,и какая-никакая скамейка будет
Это ж по сути не просто обмен Лилларда, а обмен Эйтона долгожданный)
И Финикс получил игроков, которые им очень были нужны и очень придутся ко двору)
Так что главный победитель тут - Финикс. Потом Портленд, т.к. Холидей как ментор для Шарпа и Скута - хороший вариант.
Ну а Милуоки печаль беда. Если ещё Яннис через год затребует обмен, останется репер там один на озере)
только гайки Батлер так и не увидит