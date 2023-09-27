Дэмиан Лиллард перейдет из «Портленда» в «Милуоки» в трехсторонней сделке с участием «Финикса»

Теги переходы Милуоки Финикс Портленд НБА Дрю Холидэй Дэмиан Лиллард Юсуф Нуркич Деандре Эйтон Грэйсон Аллен Нассир Литтл Кеон Джонсон Тумани Камара Баскетбол

«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Запросивший ранее обмен 33-летний Лиллард в результате сделки продолжит карьеру в «Бакс».

«Милуоки»: Дэмиан Лиллард

«Портленд»: Дрю Холидэй, Деандре Эйтон, Тумани Камара, незащищенный пик 1-го раунда «Милуоки» 2029, возможность обмена пиками с «Бакс» в 2028 и 2030 годах (без защиты)

«Финикс»: Юсуф Нуркич, Грэйсон Аллен, Нассир Литтл, Кеон Джонсон.

Лиллард был выбран под 6-м номером на драфте-2012 и всю профессиональную карьеру провел в «Блэйзерс». Летом он попросил обменять его в связи с тем, что клуб избрал курс на перестройку состава и омоложение.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

В минувшем сезоне Лиллард провел 58 матчей, набирая 32,2 очка, 4,8 подбора, 7,3 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

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109 комментариев

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Leo Kostin
Самый дикий и неожиданный обмен за последние несколько сезонов
+97
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+97
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max1983
А Хит и хитрый лис Пэт всех переиграл и остался с Хирро …
+52
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+52
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Fona
Спортс, круто конечно, что вы обновили интерфейс, но верните мои приоритетные теги в главное меню, меня ваш ЧМХ-2023, НХЛ, КХЛ, а уж тем более фигурка не интересуют, у меня есть список нужных мне команд/лиг, а тем меню посреди навигационной панели я никогда не пользуюсь, полагаю, как и многие тут. А еще очень раздражает, что показывает уведомления, которых у меня нет(не знаю как у других). Насколько часто QA-менеджеры и дизайнеры пользуются своим творением?
+37
-3
+34
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Serik Alik
Санс грамотно и тихо все сделали - токсика слили, бенч подобрали. Интересно будет.
+19
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AnTikVar
Это будет хохма, если Яннис после года с Деймом уедет из Милуоки.
+16
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Sanan1908
Ну по-моему все клубы в плюсе от этой сделки
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Eugenie Nation
За Джру обидно, надеюсь он долго в Орегоне не задержится
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Vladimir Murin
вот это конечно разрыв)
пришла новость, откуда ну совсем не ждали
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BolxoB
в итоге у Финикса 3 скоринг машины и куча хороших ролевиков. за титулом?
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Леди Гаага
Финикс - главный победитель в этом обмене(если Нуркич избежит большого количества травм)
хоть и не нравятся Санс, но менеджмент творит чудеса летом.
После подписания Била мне казалось,что на скамейку позовут Амаре и Нэша.
но тут и состав из трех звезд,и какая-никакая скамейка будет
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
А вообще интересно)
Это ж по сути не просто обмен Лилларда, а обмен Эйтона долгожданный)
И Финикс получил игроков, которые им очень были нужны и очень придутся ко двору)
Так что главный победитель тут - Финикс. Потом Портленд, т.к. Холидей как ментор для Шарпа и Скута - хороший вариант.
Ну а Милуоки печаль беда. Если ещё Яннис через год затребует обмен, останется репер там один на озере)
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JohnySPB
Не следил пристально за Бакс последний год, но Холидэй с его цепкой защитой и умной игрой для чемпионского похода намного ценнее единала Лилларда. Даже если вспомнить Олимпиаду в Токио, там Джру тащил, а Дэйм кидал кирпичи весь турнир
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Алексей Ильин
Ответ Fona
Спортс, круто конечно, что вы обновили интерфейс, но верните мои приоритетные теги в главное меню, меня ваш ЧМХ-2023, НХЛ, КХЛ, а уж тем более фигурка не интересуют, у меня есть список нужных мне команд/лиг, а тем меню посреди навигационной панели я никогда не пользуюсь, полагаю, как и многие тут. А еще очень раздражает, что показывает уведомления, которых у меня нет(не знаю как у других). Насколько часто QA-менеджеры и дизайнеры пользуются своим творением?
И ведь за это людям деньги платят. Но главное реклама отлично стоит, там где надо, успевай кликать на крестики.
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Bunyod Turgunov
Это плюс только для Финикса.
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udod
Пэт Райли всех переиграл
только гайки Батлер так и не увидит
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711M
нормально дейма нагнули с его хотелками… получается, больше не лига игроков?
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artem-lstik@mail.ru
холидэя, интересно, прям щас будут менять, или подождут, пока поменторит молодых и безголовых?
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chistik
переподвыподверт какой-то
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R
Финикс получил скамейку, Милуоки олл-инн на чемпионство в этом году. Портленд спокойно уходит в перестройку окончательно.
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haibr
Джру не заслужил такого конечно, но ничего личного, просто бизнес.
+4
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Taxi64
Портленд продолжают раздавать лидеров за мешок протухшей картошки. МакКаллума за так отдали, теперь Лилларда
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ygcn5c2ty9
Финикс очень бодро подсуетился и усилился
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Cops noob pley
интересно,а лилард будет играть за бакс?
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Леди Гаага
По ощущениям, Милуоки проиграют больше всего.
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KanuTaH_HeMo
Где вы ребята, что говорили про нереальность предложения лучше чем у Хит (3 пика и Хиро)... Блейзерс молодцы не прогнулись и получили хороший пакет. Просто отдал бы все деньги что у меня сейчас на карте, чтобы глянуть еба** (лицо ) фронт офиса Хит, у них ведь всё под контролем и они нагнут ПТБ (ну а чё ни пиком больше и так какой царский пакет выкатили)... Хавайте что дают и не вякайте(намекали им Хит ), ля Блейзерс просто сделали мне межсезонье =) УВАЖУХА!!!
+3
0
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