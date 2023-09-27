Зарема Салихова может возглавить команду Медиалиги. Об этом сообщил глава МФЛ Осипов

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о возможном появлении Заремы Салиховой в Winline МФЛ.

– Кто этот новичок, ради которого говорится о 6 командах на выход из МФЛ?

– Есть концепт, где может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть будут ребята. Максимально известные девчонки.

Есть девчонки, который рулят в футболе отечественном. Было бы классно, если бы они могли порулить командой в МФЛ.

– Есть одна, которая уже не рулит. Хочет опять порулить?

– Я бы дал возможность с огромным интересом понаблюдать всем нам этого человека за штурвалом команды.

– То есть ты в диалоге в Заремой?

– Я с ней не знаком, но знаю, что диалоги ведутся.

– Она может создать свой клуб?

– Наверное, больше возглавить, чем создать. Это может быть коллаборация нескольких известных женщин русского футбола. По крайней мере, так говорят, – сказал президент Winline Медиалиги.

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23 комментария

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Давид Agabekyan
Там этому персонажу и место
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llolishe
Выбьет Спартак из кубка России
Уйдет от Федуна
Охмурит Осипова
Станет президентом Медиалиги
А так уже и титьки себе сделает Заремочка наша
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Дурачок
Утром пироги испекла, вечером чемпионат России выиграла, ночью политруку помогла снять напряжение.
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Саша Пушкин
Ответ Давид Agabekyan
Там этому персонажу и место
После такого Смородская просто не может больше оставаться в стороне и тоже должна возглавить клуб Медиалиги в должности тренера.
"В защите поуже, в атаке пошире."
Блеск!
Сформулированные ей принципы игры, вошли в анналы российского ногомча.
Как лаконично и емко это звучало тогда и продолжает звучать сейчас.
+4
0
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Overkiller
"с огромным интересом понаблюдать всем нам этого человека за штурвалом команды."

Под штурвалом.
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Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
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Aleksey Yashin
Во всех поражениях будет винить 2дротс и Амкал)
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Beriya
Класс новость, жду не дождусь
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shishovv
Жфк эскорт
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Vatikan
Спартак великий и могучий...
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Filipp Gorski
Легендарное событие
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ss_podonok
как же везёт тем, кто будет работать под руководством госпожи Заремы
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Иван Иванов
Вот на это я бы взглянул. Серьёзно!!!
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Сергей Жарковский
Ура! Вот это настоящий подарок! Ради этого погляжу дурлигу.👍
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rusichi
Болтать не кули ворочать- впереди!
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Ярик01
А болтали что Федун со семьей свалил с концами за границу
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Давид Agabekyan
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Так он вроде уже там был. И даже там уровень не потянул
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_BoSToN_44
Ответ Aleksey Yashin
Во всех поражениях будет винить 2дротс и Амкал)
Да по привычке Зенит, а в медия это «Чисто Питер»
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