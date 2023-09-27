Зарема Салихова может возглавить команду Медиалиги. Об этом сообщил глава МФЛ Осипов
Николай Осипов рассказал о возможном появлении Заремы Салиховой в Winline МФЛ.
– Кто этот новичок, ради которого говорится о 6 командах на выход из МФЛ?
– Есть концепт, где может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть будут ребята. Максимально известные девчонки.
Есть девчонки, который рулят в футболе отечественном. Было бы классно, если бы они могли порулить командой в МФЛ.
– Есть одна, которая уже не рулит. Хочет опять порулить?
– Я бы дал возможность с огромным интересом понаблюдать всем нам этого человека за штурвалом команды.
– То есть ты в диалоге в Заремой?
– Я с ней не знаком, но знаю, что диалоги ведутся.
– Она может создать свой клуб?
– Наверное, больше возглавить, чем создать. Это может быть коллаборация нескольких известных женщин русского футбола. По крайней мере, так говорят, – сказал президент Winline Медиалиги.
Уйдет от Федуна
Охмурит Осипова
Станет президентом Медиалиги
А так уже и титьки себе сделает Заремочка наша
"В защите поуже, в атаке пошире."
Блеск!
Сформулированные ей принципы игры, вошли в анналы российского ногомча.
Как лаконично и емко это звучало тогда и продолжает звучать сейчас.
Под штурвалом.