Канадский спортивный врач о деле Валиевой: «Триметазидин не улучшает результаты. WADA не проводило исследований, чтобы доказать его эффективность»

Спортивный врач Жан-Пьер де Монденар сказал о неэффективности триметазидина.

Этот препарат нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Этот препарат улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты.

У WADA нет доказательств и никогда не было представлено ни одного документа, доказывающего, что триметазидин влияет на спортивные результаты.

В прошлом я защищал борца, который не прошел антидопинговый тест из-за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, допускающие его запрет. Я так и не получил от них ответа.

Лаборатория Сервье изобрела этот препарат в 1964 году, и в списке WADA он появился только 50 лет спустя. На сегодняшний день ни одна лаборатория, ни WADA не проводили исследований, чтобы доказать его эффективность в спорте.

В Кодексе есть три случая помещения продукта в запрещенный список. Во-первых, продукт должен быть эффективен для улучшения показателей. Во-вторых, он должен иметь побочные эффекты и, в-третьих, он противоречит спортивной и медицинской этике. Но первый критерий в данном случае не работает.

Никогда не было исследований, доказывающих, что триметазидин улучшает показатели. Таким образом, WADA нарушает свои собственные правила», – рассказал Жан-Пьер де Монденар.

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