Канадский спортивный врач о деле Валиевой: «Триметазидин не улучшает результаты. WADA не проводило исследований, чтобы доказать его эффективность»

Теги сборная России допинг WADA Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный врач Жан-Пьер де Монденар сказал о неэффективности триметазидина.

Этот препарат нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Этот препарат улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты.

У WADA нет доказательств и никогда не было представлено ни одного документа, доказывающего, что триметазидин влияет на спортивные результаты.

В прошлом я защищал борца, который не прошел антидопинговый тест из-за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, допускающие его запрет. Я так и не получил от них ответа.

Лаборатория Сервье изобрела этот препарат в 1964 году, и в списке WADA он появился только 50 лет спустя. На сегодняшний день ни одна лаборатория, ни WADA не проводили исследований, чтобы доказать его эффективность в спорте.

В Кодексе есть три случая помещения продукта в запрещенный список. Во-первых, продукт должен быть эффективен для улучшения показателей. Во-вторых, он должен иметь побочные эффекты и, в-третьих, он противоречит спортивной и медицинской этике. Но первый критерий в данном случае не работает.

Никогда не было исследований, доказывающих, что триметазидин улучшает показатели. Таким образом, WADA нарушает свои собственные правила», – рассказал Жан-Пьер де Монденар.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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14 комментариев

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fbd
Ответ Евгений - 79
Как то странно прочитать такой адекватный комментарий от канадского врача про русского спортсмена
Он вообще ничего не сказал про русского спортсмена, его чисто сам препарат интересует
+7
-1
+6
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Евгений - 79
Как то странно прочитать такой адекватный комментарий от канадского врача про русского спортсмена
+10
-5
+5
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Роман
Сейчас заклюют лицемерные сограждане из праведного мира демократии и свободы,
Неправильно говорит, неудобно!
+4
-1
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Игорь Гайдашев
Ответ Politruk
Но это не отменяет того, что препарат запрещён.
для употребления российскими а остальным можно
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Politruk
Но это не отменяет того, что препарат запрещён.
+9
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Игорь Гайдашев
Ответ last_guard
Препарат запрещен, без разницы по какой причине, только это имеет значение. Опять же про критерии попадания в запрещенный список этот товарищ врет, либо отстал от жизни лет так на 30.
а если водку запретят, что будешь петь?
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RusVector
Хоть кто-то ... Но думаю, его просто выгонят с работы!
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last_guard
Препарат запрещен, без разницы по какой причине, только это имеет значение. Опять же про критерии попадания в запрещенный список этот товарищ врет, либо отстал от жизни лет так на 30.
+4
-4
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именименя
Препарат в списке запрещенных.
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Товарищ Майор.
Голос разума
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мистер бин
Про мельдоний тоже самое говорили.
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Ольга Ив
Интересно, а борец выиграл суд?
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