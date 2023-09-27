Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира из-за участия в турнире белорусов

Сборная Украины снялась с ЧМ по пляжному футболу из-за участия белорусов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в ФИФА и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить команду Беларуси от участия в турнире. В просьбе им отказали, белорусы выступят на турнире с национальной символикой.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Российская сборная отстранена от международных турниров.