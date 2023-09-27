Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира из-за участия в турнире белорусов

Теги чемпионат мира по пляжному футболу сборная Украины сборная Беларуси Политика ТАСС Пляжный футбол

Сборная Украины снялась с ЧМ по пляжному футболу из-за участия белорусов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в ФИФА и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить команду Беларуси от участия в турнире. В просьбе им отказали, белорусы выступят на турнире с национальной символикой.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Российская сборная отстранена от международных турниров. 

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28 комментариев

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R Kukhov
Еще можно сняться со всех турниров где есть страны брикс
+29
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eao79rus
Молодцы, вони меньше будет. Их примеру должны последовать все представители 404
+20
-7
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D-eisler@yandex.ru
Утро начинается с отличных новостей.
+20
-7
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сосед царя
Ответ R Kukhov
Еще можно сняться со всех турниров где есть страны брикс
Очень неплохая мысль.
+7
0
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СержМиранэн
Ответ Роман
Это зрада или перемога?
перезрада
+7
-1
+6
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сосед царя
Ответ Kycok Dobra
Все таки у украйнцев гибнут родственники, друзья на фронте поэтому их можно понять..
Понять? Гибнут на Украинско - белорусском фронте?
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СержМиранэн
Ответ Kycok Dobra
Все таки у украйнцев гибнут родственники, друзья на фронте поэтому их можно понять..
они что на фронт пошли ? И при чем тут белорусы?
+7
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Alex1104
Меньше скандалов будет
+6
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Владислав Корженевский
Экономику свою Украина уже уничтожила .Теперь ещё и спорт свой положат .
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Роман
Их борьба
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Роман
Это зрада или перемога?
+11
-5
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Сергей Ситников
пусть Украина сразу и со всех турниров снимутся😹
клоуны))
+5
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Дед Укур
Зрада!
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Egorushka56
Да ради Бога)
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Iwer
Да можно вообще на луну улететь, на одной планете не вариант тусить
+4
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ДИОНИС
Ну, и скатертью дорога! Не будет скандалов на этом чемпионате мира!
+4
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в дамках
А прикольно будет, ежели уся Украина догадается свалить на луну, потому как на земли в жизни деятельности участвует Россия и Белоруссия.
+3
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Бродяга-симпатяга
Кто то расстроился?
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And-Rover
Правильно, снимайтесь отовсюду. Только с МВФ вы не снимитесь.
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jqzn88xn6n
Слабенькие
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сосед царя
Ответ Роман
Это зрада или перемога?
Это
....здец.
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VDX00
Ответ Iwer
Да можно вообще на луну улететь, на одной планете не вариант тусить
Там советский луноход. И на Венере станция была. И на Марсе (тут надо перепроверить, но вроде Фобосы были).
Пусть летят на Меркурий (ночью) или на Юпитер.
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Valery McCane
Надо было сначала победить, потом не подать руки и сняться. вроде так принято? На самом деле тут хотя бы последовательно, а не как одна депутатка от Партии Регионов, вдруг ставшая горячей патриоткой с саблей
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bzm77
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Комментаторы спорца-то конечно во все зенки будут следить за чемпионатом, поэтому они так переживают за возможные скандалы бгг
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Виктор Иванович
Интересно, у спортсменов спрашивают их мнение, или просто к ним на тренировке подходит чел в штатском и говорит что-то типа "сушите весла, мы сюда приехали, чтобы уехать"?
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