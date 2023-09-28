Гвардиола о вылете «Сити» из Кубка лиги: «Думаете, целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает»

Пеп Гвардиола не расстроился из-за вылета «Манчестер Сити» из Кубка лиги.

«Горожане» уступили « » (0:1) и в 3-й раз подряд не дошли даже до полуфинала соревнования.

«Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает», – отметил главный тренер « ».

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