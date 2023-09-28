Гвардиола о вылете «Сити» из Кубка лиги: «Думаете, целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не расстроился из-за вылета «Манчестер Сити» из Кубка лиги.

«Горожане» уступили «Ньюкаслу» (0:1) и в 3-й раз подряд не дошли даже до полуфинала соревнования.

«Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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27 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Мексиканская песня
Поплыл.
После требла он хоть через всю Атлантику может заплывы устраивать🤓
+22
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+22
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Мексиканская песня
Думаете, мы хотели забить три?
Мы хотели забить два.
+12
0
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bubareska
Шутник)
+4
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Совесть 7Хага
7Хаг о трофеях: "Думаете мы хотим квадрупл? Кубок Лиги нас устраивает"
+8
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Никита Юрий
Ответ Brigant
А потом скажет нас устраивает и дубль :)) с дубля до чемпионства сползёт а по итогу будет сухарь !
А потом ты проснешься
+8
-4
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Cyle Rayner
Ответ Good Man
у сити будет один трофей в этом сезоне
как минимум два
+5
-2
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Совесть 7Хага
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Очередной криштибой с новым акком. Предлагаю сделать меня модером я очищу спортс от ботофермы
Предлагаю меня
Очищу спортс от фанатов месси которым везде мерещится Рон
+3
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Phil
Ответ Совесть 7Хага
7Хаг о трофеях: "Думаете мы хотим квадрупл? Кубок Лиги нас устраивает"
хахахахха
+2
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Tfrgvhhhvb Gyyhv
Ответ Кашшай Чакырович
Человек за 14 лет выиграл 35 титулов, никто за 14 лет не проигрывал меньше чем Гвардиола и не выигрыал больше чем Гваридола во всей истории футбола , никто в истории футбола не выигрывал 2 требла , он идёт по графику 2.5 трофея в год, такого тоже никто не показывал во всей истории футбола, поэтому просто не позорься !
Это ты про 10 лет в топах без ЛЧ ? Ахахах секта шарлатана в действии
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#SharkTeam
Ответ Tfrgvhhhvb Gyyhv
Лысый шарлатан проиграл уже столько что можно ржать весь сезон, тайм царевне звезде, супер кубок Англии,с Севильей выглядел посмешищем теперь унижение от 3 состава Ньюкасла.
Епт ты серьёзно
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Совесть 7Хага
Ответ Усатый КозлоБык ©
🤡
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#SharkTeam
Харош
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Лионель Петрович Баджио
Лысый шарлатан опять всех обдурил
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#SharkTeam
Ответ LaffyTaffy
Физрук, вылетел уже в 1/16, это надо умудриться. Прошлая ЛЧ была случайной
Какая связь между сливом кубка этого сезона и ЛЧ прошлого?
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Усатый КозлоБык ©
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Brigant
Ответ Никита Юрий
А потом ты проснешься
Или ты проснёшься и скажешь какой же ты страшный сон увидел
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Эксперимент
Для Сити если не квадрупл - провальный сезон) Да уж, до чего дошли.
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Brigant
А потом скажет нас устраивает и дубль :)) с дубля до чемпионства сползёт а по итогу будет сухарь !
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Мексиканская песня
Поплыл.
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Phil
Ответ Tfrgvhhhvb Gyyhv
Лысый шарлатан проиграл уже столько что можно ржать весь сезон, тайм царевне звезде, супер кубок Англии,с Севильей выглядел посмешищем теперь унижение от 3 состава Ньюкасла.
а еще они выиграли в финале лч всего в 1 мяч !
а еще они апл всего лишь 5 раз выиграли за 6 лет !
та и вообще шарлатан лысый галимый и сити проиграют всем !
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Кашшай Чакырович
Ответ Tfrgvhhhvb Gyyhv
Лысый шарлатан проиграл уже столько что можно ржать весь сезон, тайм царевне звезде, супер кубок Англии,с Севильей выглядел посмешищем теперь унижение от 3 состава Ньюкасла.
Человек за 14 лет выиграл 35 титулов, никто за 14 лет не проигрывал меньше чем Гвардиола и не выигрыал больше чем Гваридола во всей истории футбола , никто в истории футбола не выигрывал 2 требла , он идёт по графику 2.5 трофея в год, такого тоже никто не показывал во всей истории футбола, поэтому просто не позорься !
0
0
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Мексиканская песня
Физрук.
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