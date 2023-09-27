Швеция и Дания будут бойкотировать матчи с командами России U17

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В Швеции и Дании отказываются играть со сборными России.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими сборными. 

«Исполнительный совет Федерации после начала событий на Украине очень быстро принял решение о том, что мы не собираемся участвовать ни в каких соревнованиях с российскими участниками.

Национальная спортивная федерация Швеции приняла решение, в котором говорится, что детским и юношеским командам из России не разрешается участвовать в спортивных мероприятиях здесь, в Швеции.

И мы также заявили и продолжаем заявлять, что мы не намерены соревноваться с российскими командами за пределами Швеции. Таково наше послание», – сказал председатель правления Шведского футбольного союза Фредрик Рейнфельдт.

В Датском футбольном союзе (DBU) тоже объявили о присоединении к бойкоту. 

«Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы подчеркнуть это. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда», – заявил Ekstra Bladet глава отдела коммуникаций DBU Якоб Хойер.

Ранее о бойкоте матчей с командами России объявили Англия, Украина, Польша и Латвия. 

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53 комментария

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Hola Hola
Ну что, мы в финале?
+27
-2
+25
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Отец Абду
Позвонили эстонцам?:) Они до сих пор опаздывают...
+30
-13
+17
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Любезный Коссутий
уже 6 стран.
до вечера будет 10.
завтра еще 5-8
послезавтра УЕФА передумает
+20
-3
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Сергей Кондратьев
Я очень надеюсь, что УЕФА принимая решение о допуске просчитала эти риски и просто будет впиливать технарь тем, кто откажется, а не включать заднюю
+19
-3
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Grime Font
Ответ radziecki
Потом удивляетесь чего вас все не любят
кого их? шутки про медленность эстонцев была актуальна абсолютно во всех странах постсовка
+6
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Green grass
Так можно и выиграть турнир, победы 3:0 в каждой игре
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-1
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John Wind
Мне кажется, если уефа будет гнуть линию и впаяет кому-то одному технарь, пыл других на бойкот сразу спадёт и начнутся разговоры, что мы на поле покажем этим русским.
+5
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Ебздрогыч
По ходу в финале Евро или ЧМ будем золото с белорусами разыгрывать
+4
-1
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Mohnatiy
Технарь, технарь, технарь, технарь, технарь, технарь, технарь - и Россия чемпион!
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gustavo1097
Ответ Фантом
Сначала надо пройти итальянцев, французов, турок... в общем, нормальных (во всех смыслах) сборных будет довольно много.
С чего такая уверенность, что итальянцы, французы, турки не будут бойкотировать?)
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statistic5
я так понимаю, Россия теоретически может стать чемпионом Европы, не сыграв ни одного матча на турнире
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Montenegro Serbian
Ответ Rurik Adreason
А я говорил что скандинавы тоже будут против. Ждем Норвегию, Чехию, Финляндию и Эстонию с Литвой.
А я говорил
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Да уж, прям Нострадамус, не меньше.
Это и так понятно было, что политический фон до сих пор сильно негативный против России и многие уйдут в отказ.
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Montenegro Serbian
Ответ Сергей Кондратьев
Я очень надеюсь, что УЕФА принимая решение о допуске просчитала эти риски и просто будет впиливать технарь тем, кто откажется, а не включать заднюю
Что-то кажется маловероятно что УЕФА решит зарубиться с большим количеством федераций (а число отказников будет явно расти) ради России.
Как раз впечатление что ничего не просчитали и решили действовать наобум, разыграв карту "ОНИЖЕДЕТИ!" (типа против несовершеннолетних россиян никто особо возбухать не будет).....не проканало.
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Grime Font
Ответ Артём Храмов
А ещё более плоской и расистской шутки у вас нет в запасе?
благодаря тебе я узнал, что эстонец - это раса.
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Фёдор Кузнецов
Почему эти же страны не бойкотируют туристы по гребле, дзюдо, тхэквондо, фехтованию с участием россиян считают спокойно соревнуются?
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Torkan
Ну я так понимаю, что наших юниоров можно уже поздравлять с победой на Евро !))
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Sarumian
РФ станет самым позорным ЧМ. Кринж на веки веков.
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KMR
Ответ Dexter Morgan
Я тут представил одну большую американскую задницу в виде американского флага. И кучу языков их сателлитов. И все усиленно подлизывают.
И детки Лаврова подлизывают?
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_SIGNAL _
Ответ radziecki
Потом удивляетесь чего вас все не любят
Если они к нам задом, зачем мы к ним передом должны стоять?
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Red Sonya
Ответ Отец Абду
Позвонили эстонцам?:) Они до сих пор опаздывают...
Главному тренеру сб России обидно, как эстонцу
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Болельщик Биатлона
Ну понятно, УЕФА посмотрит на всё это и заднюю даст
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Rurik Adreason
Ответ Любезный Коссутий
уже 6 стран. до вечера будет 10. завтра еще 5-8 послезавтра УЕФА передумает
Эстония, Литва, Чехия, Финляндия, скорее всего Норвегия.
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Sarumian
Ответ Ебздрогыч
По ходу в финале Евро или ЧМ будем золото с белорусами разыгрывать
И всрут..
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_SIGNAL _
Ответ gustavo1097
Понятно короче, наших тупо выкинут. Нет яиц у уефа, чтобы выйти и заявить, что все, кто бойкотирует игры, будут получать тех. поражение
Наверное потому что сборными нечего терять, а вот уефа есть
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selso99
За сутки семь стран? К концу недели под три десятка будет.
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