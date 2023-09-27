Швеция и Дания будут бойкотировать матчи с командами России U17
В Швеции и Дании отказываются играть со сборными России.
Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими сборными.
«Исполнительный совет Федерации после начала событий на Украине очень быстро принял решение о том, что мы не собираемся участвовать ни в каких соревнованиях с российскими участниками.
Национальная спортивная федерация Швеции приняла решение, в котором говорится, что детским и юношеским командам из России не разрешается участвовать в спортивных мероприятиях здесь, в Швеции.
И мы также заявили и продолжаем заявлять, что мы не намерены соревноваться с российскими командами за пределами Швеции. Таково наше послание», – сказал председатель правления Шведского футбольного союза Фредрик Рейнфельдт.
В Датском футбольном союзе (DBU) тоже объявили о присоединении к бойкоту.
«Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы подчеркнуть это. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда», – заявил Ekstra Bladet глава отдела коммуникаций DBU Якоб Хойер.
Ранее о бойкоте матчей с командами России объявили Англия, Украина, Польша и Латвия.
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до вечера будет 10.
завтра еще 5-8
послезавтра УЕФА передумает
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Да уж, прям Нострадамус, не меньше.
Это и так понятно было, что политический фон до сих пор сильно негативный против России и многие уйдут в отказ.
Как раз впечатление что ничего не просчитали и решили действовать наобум, разыграв карту "ОНИЖЕДЕТИ!" (типа против несовершеннолетних россиян никто особо возбухать не будет).....не проканало.