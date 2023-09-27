Швеция и Дания будут бойкотировать матчи с командами России U17

В Швеции и Дании отказываются играть со сборными России.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими сборными.

«Исполнительный совет после начала событий на Украине очень быстро принял решение о том, что мы не собираемся участвовать ни в каких соревнованиях с российскими участниками.

Национальная спортивная федерация Швеции приняла решение, в котором говорится, что детским и юношеским командам из России не разрешается участвовать в спортивных мероприятиях здесь, в Швеции.

И мы также заявили и продолжаем заявлять, что мы не намерены соревноваться с российскими командами за пределами Швеции. Таково наше послание», – сказал председатель правления Шведского футбольного союза Фредрик Рейнфельдт.

В Датском футбольном союзе (DBU) тоже объявили о присоединении к бойкоту.

«Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы подчеркнуть это. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда», – заявил Ekstra Bladet глава отдела коммуникаций DBU Якоб Хойер.

Ранее о бойкоте матчей с командами России объявили Англия, Украина, Польша и Латвия.

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