«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Арсенал» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Борнмутом», «Челси» против «Блэкберна»

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Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги.

По ее итогам определились следующие пары:

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

«Борнмут» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Блэкберн»

«Вест Хэм» – «Арсенал»

«Эвертон» – «Бернли»

«Эксетер» – «Мидлсбро»

«Мэнсфилд Таун» – «Порт Вейл»

«Ипсвич» – «Фулхэм»

Матчи пройдут на неделе, начинающейся с 30 октября.

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6 комментариев

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Андрей БелаРУС
Ливерпуль будет играть, обязательно нужно ставить на победу Ливерпуль со счётом 3:1 😀
3:1 любимый счёт Ливерпуля в этом сезоне 😀
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GMF
Народ, у всех на Винде, в шапке сайта трэш какой-то?
Или так и должно быть? )
+1
0
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войд
Ответ Born is the King
Мидлсбро здесь оказывается. Понятно почему Ситя быстро слилась
Пепун не захотел получать 8 и слился)
+2
-1
+1
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Born is the King
Мидлсбро здесь оказывается. Понятно почему Ситя быстро слилась
+1
-1
0
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dnssda
Победа Ливерпуля в кубке, надеюсь
0
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llolishe
Помогите Даше Чемпионшиповне найти Ситевик ухахахах
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