«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Арсенал» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Борнмутом», «Челси» против «Блэкберна»
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги.
По ее итогам определились следующие пары:
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»
«Борнмут» – «Ливерпуль»
«Челси» – «Блэкберн»
«Вест Хэм» – «Арсенал»
«Эвертон» – «Бернли»
«Эксетер» – «Мидлсбро»
«Мэнсфилд Таун» – «Порт Вейл»
Матчи пройдут на неделе, начинающейся с 30 октября.
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3:1 любимый счёт Ливерпуля в этом сезоне 😀
Или так и должно быть? )