«МЮ» считает отстранение Санчо законным, несмотря на запрет ФИФА изолировать игроков. Клуб закрепил за Джейдоном персональных тренеров

«Манчестер Юнайтед» считает правомерным отстранение Джейдона Санчо от тренировок.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

По данным ESPN, несмотря на правила ФИФА, запрещающие заставлять игроков тренироваться отдельно, в «Манчестер Юнайтед» уверены в правомерности отстранения Санчо.

Как подчеркивает Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA), «МЮ» обязан обеспечить Санчо возможность поддерживать форму. В клубе считают, что данное требование можно считать выполненным, поскольку за Санчо закреплены персональные тренеры.

Сообщается, что PFA предложила выступить посредником при урегулировании конфликта Санчо с тен Хагом.

Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS