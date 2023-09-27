«МЮ» считает отстранение Санчо законным, несмотря на запрет ФИФА изолировать игроков. Клуб закрепил за Джейдоном персональных тренеров

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ФИФА Ассоциация профессиональных футболистов Англии Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» считает правомерным отстранение Джейдона Санчо от тренировок.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

По данным ESPN, несмотря на правила ФИФА, запрещающие заставлять игроков тренироваться отдельно, в «Манчестер Юнайтед» уверены в правомерности отстранения Санчо.

Как подчеркивает Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA), «МЮ» обязан обеспечить Санчо возможность поддерживать форму. В клубе считают, что данное требование можно считать выполненным, поскольку за Санчо закреплены персональные тренеры.

Сообщается, что PFA предложила выступить посредником при урегулировании конфликта Санчо с тен Хагом.

Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

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13 комментариев

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Snup4ic
Ответ Штаны Габора Кирая
А 7хага можно как-нибудь отстранить?
Скучно на ветках фрукта? Зачем к МЮ и Хагу лезите?
+6
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Streetbor
Как много оказывается глоров у Санчо, хотя постойте у них португальский акцент бгг
+8
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Andrew Kolevatykh
Ответ Михаил Шушвал
Вот если этот ТенХаг ни чего не добьётся , весело будет !
Ты так пишешь, словно у него эти проблемы возникли только при Тен Хаге. Больше удивляет, что на это забивали предшественники
+2
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0
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QWertY
Ответ Трент 66
После провало будешь его поносить, как обычно.
А где я его поносил? Скрины в студию, иначе окажешься звездоболом
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